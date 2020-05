26. Bundesliga-Spieltag: Denkwürdige Geisterspiel-Konferenz im Live-Ticker

Am Samstag nimmt die Bundesliga wieder ihren Betrieb auf. Nach der Corona-Pause bieten wir einen Live-Ticker zum 26. Spieltag an.

Nach der Corona-Pause* nimmt die Bundesliga am 16. Mai wieder Fahrt auf.

nimmt die am wieder Fahrt auf. Am Samstag ab 15.30 Uhr stehen fünf Partien auf dem Programm.

Wir tickern die Geisterspiele von Deutschlands Fußball-Oberhaus live.



(Anpfiff 15.30 Uhr) Begegnung Ergebnis Letzter Torschütze Borussia Dortmund - FC Schalke 04 -:- (-:-) RB Leipzig - SC Freiburg -:- (-:-) TSG Hoffenheim - Hertha BSC -:- (-:-) Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn -:- (-:-) FC Augsburg - VfL Wolfsburg -:- (-:-) Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) -:- (-:-)

+++ Zum Aktualisieren des Tickers bitte F5 drücken oder Screen nach unten ziehen +++



Dortmund/Leipzig - Am Samstag, 16. Mai, vollzieht die Bundesliga den Neustart*, nachdem die Spielzeit 2019/20 mehr als zwei Monate aufgrund der Corona-Pandemie pausieren musste. Die Debatte rund um den Wiederbeginn der professionellen Balljäger spaltet nach wie vor die Nation, doch die DFL konnte ihre Interessen durchsetzen und nun können Fußballfans wieder mitfiebern, wenn ihre Lieblingsteams um Punkte kämpfen.

Bundesliga im Live-Ticker: 26. Spieltag startet mit fünf Geisterpartien

Auf das gewohnte Bild aus der Zeit vor Corona muss jedoch verzichtet werden - vielmehr bekommen die Bundesligisten strenge Sicherheitsauflagen an die Hand, um das Konzept der Schutzmaßnahmen wirksam umzusetzen. Dazu gehört, dass die Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, so wie das Geisterspiel* zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am 11. März.

+ Im deutschen Profifußball wird ab Samstag, 16. Mai 2020, wieder um Punkte gekämpft. © dpa / Jan Woitas

Wenn am Samstagnachmittag die Mannschaften in die nahezu leeren Bundesliga-Stadien* einlaufen, greifen gleich zwei Titelaspiranten ins Geschehen ein: Borussia Dortmund empfängt Revierrivale Schalke 04 zum Stelldichein, der BVB ist Tabellenzweiter und besitzt vier Punkte Rückstand auf die enteilten Münchner des FC Bayern.

Knapp dahinter belegt RB Leipzig den dritten Rang, mit einem Punkt weniger als das Team von Trainer Lucien Favre. Der CL-Viertelfinalist bekommt es am 26. Bundesliga-Spieltag zuhause mit dem SC Freiburg zu tun.

Bundesliga im Live-Ticker zum 26. Spieltag: Neuerung bei den Auswechslungen

Sinsheim ist der Schauplatz für die Premiere von Bruno Labbadia als Trainer von Hertha BSC, wenn die TSG Hoffenheim zum Tanz bittet. Ohne Trainer Heiko Herrlich wird der FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg antreten. Der neue Übungsleiter wird von einem Zahnpasta- und Hautcreme-Eklat eingeholt und ist zum Nichtstun verdammt.

Die fünfte Nachmittagspartie lautet Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn - dem jeweiligen Tabellenplatz nach ein waschechtes „Kellerduell“ (16. gegen 18.).

Nach einer Umfrage sind derzeit 54 Prozent der Bevölkerung gegen den frühen Re-Start der #Bundesliga, 32 sind dafür. Ich glaube, die Zahlen wären genau umgekehrt, wenn der Fußball noch zwei, drei Wochen gewartet hätte. https://t.co/1AoqQPZxYL — neues deutschland (@ndaktuell) May 10, 2020

Ein ungewohntes Bild erwartet die TV-Zuschauer* übrigens nicht nur aufgrund der ausgedünnten Stadion-Atmosphäre: Bis zum Saisonende sind in den Partien der 1. und 2. Bundesliga fünf statt drei Auswechslungen pro Mannschaft erlaubt.

PF

*tz.de ist ein Angebot des bundesweiten Ippen Digital Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Jan Woitas