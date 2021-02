Bundesliga am Freitag: Arminia Bielefeld empfängt den VfL Wolfsburg

Der 22. Spieltag der Bundesliga wird von Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg eröffnet. Die Gäste haben derzeit einen Lauf.

Seit sechs Pflichtspielen hat der VfL Wolfsburg kein Gegentor mehr kassiert. Kein Wunder also, dass Uwe Neuhaus, Trainer von Arminia Bielefeld*, den kommenden Gegner auf einer Stufe mit dem FC Bayern München sieht. Um 20.30 Uhr treffen beide Teams in der SchücoArena in Bielefeld* aufeinander.

Natürlich war in den Tagen vor dem Spiel die vergangene Partie von Arminia Bielefeld beim FC Bayern noch Thema*. Uwe Neuhaus legte den Fokus dennoch auf die Niedersachsen. Wieso das Coronavirus* vor dem Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem VfL Wolfsburg jedoch Thema wurde*, erfahren Sie bei owl24.de*. (*owl24 und msl24 sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)