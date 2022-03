Bundesliga-Partie abgebrochen: Schiedsrichter-Assistent von Becher getroffen

Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann geht nach einem Becherwurf zu Boden. © IMAGO/UWE KRAFT

Beim Bundesligaspiel zwischen Bochum und Mönchengladbach ist ein Schiedsrichter-Assistent von einem Becher getroffen worden. Die Partie wurde abgebrochen.

Bochum - Unschöne Szene beim Freitagabendspiel der Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach: Schiedsrichter-Assistent Christian Gittelmann ist von Fans beworfen worden. Laut dem kicker handelt es sich um einen Bierbecher.

Die Szene ereignete sich in der 69. Minute. Nachdem Gittelmann von einem Getränkebecher am Kopf getroffen worden war, unterbrach Schiedsrichter Benjamin Cortus sofort die Partie. Der Becher wurde von einer Tribüne mit hauptsächlich Bochumer Fans geworfen.

Becherwurf in Bochum: Schiedsrichter bricht Bundesligaspiel ab

Später teilte der Stadionsprecher mit, dass die Partie abgebrochen wird. Zu diesem Zeitpunkt stand es 2:0 für Borussia Mönchengladbach. „Das Spiel wird nicht wieder angepfiffen. Das Spiel ist offiziell abgebrochen“, sagte der Stadionsprecher.

Gittelmann hatte sich immer wieder die schmerzende Stelle am Kopf gerieben. Das Schiedsrichter-Gespann zog sich in die Katakomben des Stadions zurück. Es folgten kurz darauf auch die Gladbacher Spieler. Bochumer Spieler um Torhüter Manuel Riemann gingen zu den Anhängern und versuchten, energisch auf sie einzuwirken. Dann verließen auch sie das Spielfeld.

Spielabbruch nach Becherwurf: „Absolut schade und traurig, dass so etwas passiert“

„Man muss sich in aller Form entschuldigen. Wir hoffen, dass sich der Linienrichter schnell erholt. Es ist absolut schade und traurig, dass so etwas passiert ist“, sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz bei DAZN. „Es ist ein Zwischenfall, der so nicht passieren darf.“

„Kein Mensch auf dieser Welt möchte, dass ein Fußballspiel so endet“, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus. „Es macht kein gutes Bild. Das gehört sich nicht. So etwas darf nicht passieren. Punkt“

Bochum gegen Mönchengladbach abgebrochen: Gellhaus findet es „peinlich und nicht akzeptabel“

„Es ist eine bittere Pille, wenn das Spiel so zu Ende geht“, sagte Mönchengladbachs Co-Trainer Christian Peintinger, der seinen in Corona-Quarantäne befindlichen Chef Adi Hütter vertrat.

„Da muss man sich als allererstes in aller Deutlichkeit entschuldigen. Das ist peinlich und nicht akzeptabel“, erklärte VfL-Co-Trainer Markus Gellhaus, der für den coronakranken Chefcoach Thomas Reis an der Seitenlinie stand.