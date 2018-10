Eintracht bei Hoffenheim im Liveticker: Rebic erlöst Frankfurt!

Nach dem fantastischen 4:1-Sieg über Lazio Rom spielt die Eintracht heute in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim. Alle Infos in unserem Liveticker!

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (1:0)

TSG Hoffenheim Baumann - Akpoguma, Vogt, Posch - Brenet, Schulz - Demirbay, Grillitsch - Belfodil, Bittencourt - Szalai Eintracht Frankfurt Trapp - Russ, Hasebe, Ndicka - Fernandes - da Costa, de Guzman, Allan, Kostic - Jovic, Rebic Tore 1:0 Rebic (40.) Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin)

Was tut sich in den sozialen Netzwerken? Wir haben mal einen Blick in die Hoffenheimer Fanforen geworfen (ja, die gibt's wirklich). Da steht hauptsächlich "Buhuhuuu", "Mimimi" und "Wuäääääh".

Fehlt bei uns Haller? Definitiv. Würden wir nicht 1:0 führen, würden wir ihn sofort für Halbzeit zwei fordern. Aber das Tor gibt uns Sicherheit und so können wir auf Konter spielen. Also den Franzosen ruhig noch bisschen schonen.

Die erste Halbzeit in einem Wort? Zerfahren. Hoffenheim besser, die Eintracht nach vorne nicht so stark. Wenn, dann geht bei uns nur etwas über Rebic.

45.+1 Halbzeit.

45.+1 Eine Minute Nachspielzeit.

45. Freistoß Eintracht, de Guzman. Kurz ausgeführt auf den über rechts durchstartenden Rebic. Der bekommt den Ball etwa drei Meter vor der Grundlinie, doch offenbar tritt er beim Flanken in den Rasen. Der Ball fliegt ans Außennetz. Schade!

43. Endlich auch mal die Gelbe für Akpobuma, der Rebic erneut gehalten hat. Sah mehr nach Ringen als nach Fußball aus.

42. Kurz noch zurück in die 39., da hatten wir nämlich Meeega-Dusel. Demirbay taucht plötzlich mutterseelenallein vor Trapp auf. Zuckerlupfer, doch der Ball knallt an die Latte. Wieder Glück gehabt!

40. Alter, ist dieser Ante Rebic ein geiler Typ! Eintracht schaltet blitzschnell nach Einwurffehler Grillitsch, Jovic mit langem Ball auf Rebic, der läuft seinem Gegenspieler weg und zieht aus vollem Lauf ab. Sein Lupfer über Baumann senkt sich ins Tor, Hammer!!!

40. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR!!!

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Fehlt Haller im Spiel nach vorne?

39. Junge, Junge, haben wir einen Dusel! Zweites Mal Latte!!

38. Schulz bislang kaum von der Eintracht zu bändigen, macht wirklich ein gutes Spiel, der Mann mit der Nummer 16.

37. Nächste Gelbe Karte Eintracht: Allan hatte Grillitsch mit dem Ellbogen eins mitgegeben. Kann man geben, die Karte.

37. Aber: Unser WM-Held macht weiter!

36. Rebic liegt am Boden. Die ganze Eintracht-Bank wirft bange Blicke in dessen Richtung. Grillitsch war Ellbogen und Knie voraus in den Luftkampf gegangen. Nicht gelbwürdig, aber auch nicht sauber.

35. Nach vorne geht bei uns derzeit nicht so viel. Fehlt da vielleicht doch der laufstarke und immer anspielbereite Sebastien Haller?

33. Freistoß jetzt für uns, 35 Meter. De Guzman schaufelt mit rechts rein, aber Hoffenheim kann klären. Jetzt Neuaufbau.

31. Rebic sieht Gelb wegen Meckerns. Das war unnötig, eben weil es klar k e i n Elfmeter war. Zusammenreißen!

30. Im direkten Gegenzug dann Rebic allein gegen drei im Strafraum, wird in die Zange genommen - und geht zu Boden. Bei aller Sympathie, das war kein Foul.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Ball knallt ans SGE-Gehäuse

29. Puh, erstmal durchatmen! Ganz unübersichtliche Szene: Erst konnte Trapp den Ball gerade so mit einer Hand noch von der Linie fischen, dann dotzt der Ball an die Latte, eher ein Adler klären kann.

29. Alter, was ne Riesen-Chance von Hoffenheim.

28. Demirbay zieht aus etwa 28 Metern ab, ordentlicher Strahl. Der Ball zischt aber über den Kasten von Trapp.

27. Stimmung übrigens auf beiden Seiten eher so lala. Von Hoffenheim ist eh nichts zu erwarten, bei uns phasenweise recht laut. Aber da geht noch viel mehr!

26. Die Hausherren führen kurz aus auf Bittencourt, doch seinen Ball köpft Hasebe raus.

25. Ecke Hoffenheim.

24. Rebic zeigt seine Klasse und vernascht Akpobuma. Doch sein flacher Ball findet leider keinen Abnehmer vor dem TSG-Kasten. Schade!

23. Seltener Anblick: Russ dribbelt mit dem Ball nach vorne, wird aber fair von Bittencourt vom Ball getrennt. Jetzt eilt der Routinier schnell wieder zurück.

22. De Guzman jetzt mit Tempo über rechts, will da Costa per Doppelpack schicken, doch der Ball ist leider viel zu steil.

21. Da Costa musste eben an der Seitenlinie behandelt werden. Hatte sich bei einer Rettungsaktion am Rücken verletzt, als er erst den Ball wegköpfte und dann ziemlich unsanft auf Fernandes landete.

20. Gerade wurde das Spiel tatsächlich etwas intensiver - mit mehr Druck der Hoffenheimer.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Hausherren kommen über unsere rechte Seite

16. Bei "Hoffe" geht jetzt viel über unsere rechte Seite, erst zwei lange Flanken, die über Freund und Feind hinübersegeln. Dann noch ein Schuss aus rund 25 Metern von Szalai, der aber weit am Tor vorbeigeht.

15. Eben wurde es das erste Mal ernst. Schulz hatte abgezogen, Trapp schon auf dem Weg in die richtige Ecke, aber Hasebe stand goldrichtig.

14. Der Freistoß von de Guzman landet über Umwege bei Kostic, der ihn jedoch nicht verwerten kann.

13. Foul von Akpoguma, für das man durchaus hätte Gelb zeigen können: Er klammert Rebic, der auf dem Weg nach vorne war. Für uns ein klares taktisches Foul. Siebert pfeift, aber lässt die Karte stecken.

12. Fehlpass Ndicka, Frankfurt zu dem Zeitpunkt aufgerückt. Grillitsch schaltet schnell, aber wir können klären.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Schrecksekunde wegen Jovic

10. Lange Flanke von Schulz von links, Trapp bleibt im Fünf-Meter-Raum. Ndicka gewinnt das Kopfballduell und de Guzman drischt den Ball weg.

9. Schulz clever gegen da Costa: Der Hoffenheimer schubst unseren Abwehrmann leicht gegen den Ball und holt so einen Einwurf auf Höhe des 16ers raus. Der Einwurf verunglückt aber total, sodass da Costa klären kann.

8. Die Eintracht wieder mit der bekannte Dreierkette, die zur Fünferkette wird, wenn Hoffenheim angreift. Das war bislang aber selten der Fall.

7. Vogt versucht es über einen langen Ball, der ist aber zu lang für Belfodil. Abstoß Trapp.

6. Entwarnung: Jovic wieder an Bord!

5. Kurze Schrecksekunde: Posch hat Jovic gefoult, der muss auf dem Platz behandelt werden. Jetzt geht er vom Feld, läuft aber nicht ganz rund.

4. Erste zaghafte Offensivbemühungen der Hausherren. Schulz über links, spielt in die Spitze. Aber Hasebe, der ein Riesen-Spiel gegen Lazio gemacht hat, hat aufgepasst.

4. Bislang nur die Eintracht im Spiel, alles über Kostics linke Seite.

2. Erster Schuss in Richtung TSG-Kasten, aber Baumann ist zur Stelle.

1. Es hat keine 30 Sekunden gedauert, da lag der erste Hoffenheimer am Boden. Akpoguma hatte den Ball von Kostic ins Gesicht geschossen bekommen, steht aber wieder.

1. Anpfiff!

15.30 Kurzer Blick auf die Eintracht-Instagramseite. Wir haben zweifelsohne den coolsten Coach der Liga!

+ Anderes Wort für Lässigkeit? Adi Hütter! © Instagram Eintracht Frankfurt

15.28 Gästeblock ist gut gefüllt. Wer schon mal in Hoffenheim war, weiß, dass das mehr was von Familienausflug mit der ungeliebten Schwiegermutter zu tun hat als mit Fußball. Immerhin: Ist um die Ecke, paar Mannheimer werden sicher auch am Start sein. Übrigens: Der Waldhof hat das Prestigeduell gegen die Kickers leider 1:3 verloren : (

15.25 Wir haben übrigens keine besonders tolle Bilanz in Hoffenheim. Von neun Spielen hat die Eintracht nur eins gewonnen, bei vier Unentschieden. Egal, heute hauen wir die Nagelsmann-Truppe weg!

15.21 Eine faustdicke Überraschung gibt es in der Aufstellung: Trainer Adi Hütter lässt den zuletzt bärenstarken Sebastien Haller auf der Bank. Das dürfte eine Maßnahme sein, um den Sturmtank zu schonen. Der hatte sich in den letzten Spielen wirklich richtig aufgerieben. Sonst noch auf der Eintracht-Bank: Rönnow, Falette, Willems, Gacinovic, Müller und Stendera.

15.17 Gude Adler! Wir begrüßen Euch zu unserem Liveticker zur Partie TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Die Aufstellungen beider Teams sind schon da, wir haben sie Euch unten in die Infobox gemacht. Wir erwarten eine taktisch geprägte Partie, weil beide Teams reichlich intensive Wochen hinter sich haben. Mit dem besseren Ende für die Eintracht, klar.

Frankfurt - Gude Adler! Die meisten Eintracht-Fans sind noch ganz happy vom Europa-League-Spiel am Donnerstag. Da fertigte die Eintracht Lazio Rom 4:1 ab und lieferte die wahrscheinlich stärkste Saisonleistung ab. Aber heute heißt es wieder Bundesliga-Business. Die Diva muss beim Plastikclub TSG Hoffenheim ran - keine leichte Aufgabe.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Ndicka und Rebic von Beginn?

Die Nagelsmann-Elf ist auch noch nicht ganz in der Spur, hat - wie auch die Eintracht - sieben Punkte geholt und teilt sich mit den Hessen Tabellenplatz elf. Gut für die SGE: Die Mannschaft von Adi Hütter hat Aufwind, gewann die letzten beiden Partien jeweils 4:1. "Das sollte uns Auftrieb geben", so der 48-Jährige vor dem Spiel. Gut möglich, dass der Trainer heute Ndicka und Rebic gegen Hoffenheim von Beginn an bringt.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt: Liveticker bei extratipp.com

Das Spiel TSG Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt gibt es bei extratipp.com im Liveticker. Los geht es eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.15 Uhr. Hier verraten wir Ihnen, wie Sie die Partie heute live im TV und im Livestream sehen können.

