Jetzt oder nie? Forderungen nach Nagelsmann als Flick-Nachfolger beim DFB werden lauter

Von: Armin T. Linder

Das DFB-Team ist rund ein Jahr vor der EM 2024 weit vom Kurs abgekommen. Ist es der richtige Zeitpunkt für einen Trainer-Wechsel? Fans fordern Julian Nagelsmann statt Hansi Flick.

Warschau - Hansi Flick wirkte gefasst. Nach dem nächsten Rückschlag mit seiner verunsicherten deutschen Fußball-Nationalmannschaft sprach der Bundestrainer spät am Freitagabend im Warschauer Nationalstadion den klaren, aber schwierigen Auftrag gegen das Mittelmaß mit ruhiger Stimme aus. „Wir müssen fighten und gewinnen“, sagte Flick nach dem 0:1 (0:1) gegen eine biedere polnische Auswahl und vor dem für die EM-Stimmung eminent wichtigen Test am Dienstag in Gelsenkirchen gegen Kolumbien.

Hansi Flick Geboren: 24. Februar 1965 (Alter 58 Jahre) in Heidelberg Stationen als Spieler: SV Sandhausen, FC Bayern München, 1. FC Köln, FC Viktoria Bammental Stationen als Cheftrainer im Profibereich: TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayern München, Deutsche Nationalmannschaft Trainer der Nationalmannschaft seit: August 2021

Nagelsmann-Deal mit PSG wohl geplatzt: Die Chance für den DFB?

Die Partie wird auch für Flick selbst richtungsweisend. Wenn das DFB-Team erneut unter die Räder kommt, dürfte die deutsche Expertenschaft allmählich beginnen, an seinem Stuhl als Bundestrainer zu sägen. Damit haben einige Fans längst begonnen, die das Spiel der Mannschaft auf dem TV-Schirm nicht mehr mit ansehen konnten und sich lieber Twitter zuwandten, um ihren Unmut kundzutun. Dort zeigte sich: Nicht alle Anhänger der Nationalmannschaft wollen wirklich Flick an der Seitenlinie bei der EM 2024 sehen.

Dabei fällt immer wieder ein Name: Julian Nagelsmann. Der 35-Jährige sucht nach seinem Aus beim FC Bayern nach einer neuen Beschäftigung. Und nachdem vieles darauf hindeutete, dass er dieser künftig in der Stadt der Liebe nachgeht, scheint die nächste Entwicklung zu sein: Es wird wohl nix mit Nagelsmann und Paris Saint-Germain. Die Chance für den DFB?

Julian Nagelsmann (l.) und Hansi Flick, hier an der Bundesliga-Seitenlinie 2021. © Frank Hoermann/Sven Simon/Imago

Immer mehr Twitter-Nutzer fordern DFB-Trainerwechsel: Nagelsmann für Flick

„Flick ist leider durch, vielleicht sollte man Nagelsmann für ein Jahr verpflichten“, twitterte ein Nutzer. „Flick raus!! Nagelsmann als Nationalmannschaftstrainer“, fordert ein weiterer - und zwar sinngemäß gleich massenhaft unter zahlreichen Beiträgen. „Julian Nagelsmann sollte eine Chance erhalten“, heißt es ebenfalls. Ein weiterer markiert den offiziellen Account des DFB-Teams und schreibt: „Reißleine ziehen. Flick war schon nach der WM nicht mehr tragbar und hangelt sich jetzt nur durch. Eine Qual. Nagelsmann wäre ersehntes frisches Blut, sonst schmieren wir ab!“

Ein Fan fühlt sich in einer einstigen Prognose bestätigt: „Ich hab‘s schon bei seiner Entlassung gesagt: Nagelsmann muss Nationaltrainer werden. Habe prognostiziert, dass die Testspiele murks sein werden und da es ne EM im eigenen Land ist, wird der DFB diesen Sommer handeln und Flick entlassen meiner Meinung nach.“ Bisher sind es „nur“ Fans, die öffentlich einen Trainerwechsel fordern. Und noch scheinen die Verantwortlichen viel Geduld mit Flick zu haben. Falls sich das ändert, müsste der Verband schnell aktiv werden: Nagelsmann ist frei - und wird es wohl nicht lange bleiben.

Nagelsmann wäre frei - aber noch ist eine mögliche Flick-Nachfolge beim DFB weit weg

Manchmal ist die Fußballbranche schließlich ein Spiel der guten Gelegenheiten: Wäre Nagelsmann beim FC Bayern wirklich vor die Tür gesetzt worden, wäre mit Thomas Tuchel nicht ein erstklassiger Nachfolger auf dem Markt gewesen? Wiederholt sich das „Jetzt oder nie“-Prinzip, und es kommt auch auf dem DFB-Posten so? Das scheint noch unwahrscheinlich, zumal unklar ist, ob letzterer überhaupt Lust auf den Job verspürt. Aber das Trainerkarussell scheint sich inzwischen eh wilder zu drehen, insofern: Nichts ist unmöglich.

Von einem, der beide kennt, gibt es jedenfalls Rückendeckung für Flick: Robert Lewandowski. „Deutschland hat noch Zeit bis zur EM. Man muss geduldig bleiben. Deutschland wird besser spielen“, meinte der Ex-Bayern-Star nach der deutschen Pleite in Polen. Am Dienstag gegen Kolumbien wäre ein guter Zeitpunkt, mit dem Besserspielen anzufangen. Dann verstummen auch die Nagelsmann-Forderungen. Wie schaut es bei dem Ex-FC-Bayern-Trainer eigentlich privat aus? (lin)