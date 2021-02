FC Sevilla - BVB im Live-Ticker: Terzic schon im Schatten Roses - kann er Champions League?

Turbulente Zeiten bei Borussia Dortmund: Die Form ist schlecht, der neue Trainer steht schon fest - und jetzt wartet der FC Sevilla in der Champions League.

FC Sevilla - Borussia Dortmund -:- (-:-), Mi. 21 Uhr

Aufstellung FC Sevilla - Aufstellung Borussia Dortmund - Tore: - Schiedsrichter Danny Makkelie (NED)

+++ Aktualisieren +++

Update vom 17. Februar, 18.02 Uhr: Aufregung herrscht beim BVB am Mittwoch nicht nur wegen des Champions-League-Spiels, sondern vor allem wegen der Personalie Marco Rose. Edin Terzic hat nach der Verpflichtung des Gladbach-Trainers für die nächste Saison Gewissheit, dass er nur als „Platzhalter“ vorgesehen ist. Wie wirkt sich das heute auf die Leistung der Dortmunder aus?

Fans forderten vor der Abreise des Teams: „Zeit, die Wende einzuleiten! Zerreißt euch für die Borussia“. Das war auf einem riesigen Transparent zu lesen. Terzic ist klar, dass sich etwas verändern muss. „Wenn wir so spielen wie in den letzten Spielen, haben wir keine Chance“, stellte er vor der Partie gegen die formstarken Andalusier klar.

Champions League: Sevilla - BVB im Live-Ticker - Terzic schon in Roses Schatten

Update vom 17. Februar, 16.34 Uhr: Frustabbau in der Champions League? Heute Abend will der BVB seine Formkrise beenden - und mit einem heißen Tanz Schwung in die Bundesliga mitnehmen. Trainer Edin Terzic wird im Sommer von Marco Rose abgelöst, die Frage ist: Wie viel Feuer kann er noch in die verbleibende Rückrunde stecken?

Auf das Spiel gegen den FC Sevilla wird er sich besonders freuen, denn es ist sein erstes Spiel in der Champions League als Cheftrainer. Um 21 Uhr ist Anstoß.

Erstmeldung vom 16. Februar: Sevilla - Es läuft im Moment nicht für den BVB - daran ändert auch der bevorstehende Trainer-Coup mit Marco Rose nichts. In der Bundesliga* haben sich die Dortmunder aus dem Titelrennen verabschiedet, jetzt kommt auf Edin Terzic und seine Mannschaft eine harte Prüfung zu: Das Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Sevilla.

FC Sevilla - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Terzic will „wahres Gesicht zeigen“

„Wir wollen das als Chance wahrnehmen, in dem anderen Wettbewerb unser wahres Gesicht zu zeigen und als Mannschaft wieder erfolgreich zu sein“, sagt Terzic vor seinem persönlichen Königsklassen-Debüt als Cheftrainer. „Vielleicht tut uns dieses Spiel in der jetzigen Phase gut. Alle freuen sich darauf“, meint auch Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Bei angenehmen 20 Grad in Andalusien lässt es sich auch ganz nett Fußball spielen, allerdings hat es der Gegner in sich. Sevilla gewann die letzten neun Pflichtspiele allesamt und ist seit 709 Minuten ohne Gegentor. Die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui ist international sehr erfahren. Haaland und Co. werden einen guten Tag brauchen, um eine brauchbare Ausgangslage für das Rückspiel zu schaffen.

FC Sevilla - Borussia Dortmund im Live-Ticker: Delaney fehlt beim Abflug nach Spanien

Eine tragende Stütze droht auszufallen: Thomas Delaney trat die Reise nach Spanien nicht an, um bei seiner hochschwangeren Frau bleiben zu können. Im Idealfall reist er pünktlich zum Spiel am Mittwochabend nach.

Terzic gibt sich kämpferisch: „Wir sind von der Qualität dieser Mannschaft noch immer voll überzeugt und guter Dinge, dass wir den Schalter schnellmöglichst umlegen. Wir fordern nichts ein, was wir noch nicht gesehen haben.“ Ob dem BVB ein Befreiungsschlag gelingt? Wir sind im Live-Ticker mit dabei. (epp mit dpa) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.