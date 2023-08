BVB verpflichtet Youngster für U23 – Netz lacht über Namen

Von: Christoph Klaucke

Borussia Dortmund hat einen Transfer-Coup gelandet. Der Name von Neuzugang Jermain Nischalke sorgt für Wirbel und Lacher unter den BVB-Fans.

Dortmund – Er könnte das Zeug zum neuen Dortmunder Publikumsliebling haben. Der BVB hat für seine zweite Mannschaft Jermain Nischalke vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Borussia Dortmund leiht den Stürmer zunächst für eine Saison aus. Die BVB-Fans jubeln über den mehr als passenden Namen – im Hinblick auf Erzrivale Schalke 04.

Jermain Nischalke Geboren: 26. März 2003 (Alter 20 Jahre), Berlin Nationalität: Angola Verein: 1. FC Nürnberg (verliehen an Borussia Dortmund II) Position: Stürmer

BVB amüsiert sich über Neuzugang Nischalke

„Netter Name“, schrieb der BVB auf Twitter in seinem Vorstellungs-Video zu Neuzugang Nischalke nur. Der 20-jährige Berliner antwortet darin mit einem Grinsen: „Ihr habt es ja so gewollt“. Viele Fans haben den Transfer gefordert und vermuten sogar, dass der Wechsel nur wegen des Nachnamens realisiert worden ist.

„Nie Schalke“, schreibt ein User, woran wohl die meisten bei Nischalkes Nachnamen denken. Mit dem Namen auf dem Trikot dürfte der Angreifer bei dan BVB-Fans erstmal ein Stein im Brett haben. Die Rivalität zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 ist hinlänglich bekannt. Nicht auszuschließen, dass das Nischalke-Trikot öfter verkauft wird als von manchem Bundesliga-Star.

Borussia Dortmund verpflichtet Jermain Nischalke. © Borussia Dortmund/Instagram

„Kann man das Trikot schon kaufen mit seinem Namen?“, will ein Fan sofort wissen. „Ey man, ich hoffe für den Bengel, dass er sich für den Namen einen stabilen Prozentsatz auf die Trikotverkäufe herausgehandelt hat“

„Macht ihn zum Kapitän ALLER Mannschaften!“, heißt es in den Kommentaren. „Safe eine PR-Aktion“ oder „Jetzt verpflichtet der BVB schon Spieler, nur um keinen Gag liegenzulassen“, vermuten andere. Der Nischalke-Transfer hat aus Dortmunder Sicht nichtsdestotrotz vor allem sportliche Gründe.

Das ist der neue BVB-Stürmer Nischalke

„Wir freuen uns, dass wir den Transfer so kurzfristig realisieren konnten. Wir beobachten Jermain schon eine ganze Weile, sind von seinen Qualitäten überzeugt und sind uns sicher, dass er uns helfen kann“, erklärte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der Dortmunder U23, den Coup. Nischalke kam vor einem Jahr aus der Magdeburger U19 zur zweiten Mannschaft von Nürnberg. Für den Club erzielte der Stürmer in der Vorsaison in 30 Spielen in der Regionalliga Bayern 18 Tore und kam auf drei Einsätze für die Profis in der 2. Bundesliga.

Jetzt soll er seine Fähigkeiten für den BVB II in der 3. Liga unter Beweis stellen. Borussia Dortmund hat also kurz vor Saisonstart auf dem Transfermarkt zugeschlagen, dem BVB droht aber auch der Verlust eines großen Talents. Der FC Barcelona baggert an einem 17-Jährigen. (ck)