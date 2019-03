CL-Auslosung im Live-Ticker: Wer gegen wen im Viertelfinale?

Gegen wen müssen die vier englischen Vereine ran? Wer bekommt es mit Real-Bezwinger Ajax Amsterdam zu tun? Die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals hier im Live-Ticker.

Am Freitag findet die Auslosung der Viertelfinals der Champions League statt.

Im Rennen sind noch: Manchester United, FC Porto, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, FC Barcelona, FC Liverpool, Manchester City und Juventus Turin.

Der FC Bayern ist nach dem Aus gegen Liverpool nicht mehr dabei.

+++ Die Champions League kommt endgültig in die heiße Phase. In Nyon wird am Freitag ab 12.00 Uhr das Viertelfinale der Champions League ausgelost. Mit unserem Ticker verpassen Sie nichts.

Viertelfinal-Auslosung der Champions League: Die Teilnehmer im Überblick

Teilnehmer Manchester United FC Porto Tottenham Hotspur Ajax Amsterdam FC Barcelona FC Liverpool Manchester City Juventus Turin

Champions League 2018/2019: Alle Termine im Überblick

Runde Termine Viertelfinale, Hinspiele 9./10. April Viertelfinale, Rückspiele 16./17. April Auslosung Halbfinale 19. April Halbfinale, Hinspiele 30. April und 1. Mai Halbfinale, Rückspiele 7./8. Mai Champions League Finale 2019 1. Juni (Estadio Metropolitano, Madrid)

Viertelfinal-Auslosung der Champions League ohne deutsche Beteiligung

Das Achtelfinale der Champions League hätte aus deutscher Sicht nicht bitterer laufen können. Alle drei Mannschaften sind gegen Teams aus der englischen Premier League ausgeschieden. Dabei setzte es für die Bundesliga eine Tor-Differenz von insgesamt 3:17 mit nur einem Unentschieden des FC Bayern beim FC Liverpool.

Das 0:0 brachte die Münchner im Rückspiel aber auch nicht weiter. In der heimischen Allianz Arena setzte es eine 1:3 Niederlage gegen die „Reds“ von Jürgen Klopp. Tore von Virgil van Dijk und Sadio Mane besiegelten das Bayern-Aus in der Champions League in der zweiten Halbzeit und damit eine enttäuschende Saison in Europas Königsklasse. Immerhin kann sich das Team von Niko Kovac nun auf den spannenden Meisterschaftskampf in der Bundesliga konzentrieren.

Pott-Rivalen Dortmund und Schalke ohne richtige Chance

Das trifft allerdings auch auf Gegner Borussia Dortmund zu. Der BVB scheiterte im Achtelfinale an Tottenham und konnte sich nach der deutlichen 0:3-Niederlage im Londoner Wembley-Stadium schon im Rückspiel kaum noch Hoffnung auf ein Weiterkommen in der Champions League machen. Im heimischen Signal-Iduna-Park scheiterten Marco Reus und Co. dann mehrfach an Keeper Hugo Lloris, während Stürmer-Star Harry Kane kurz nach der Halbzeit für die Entscheidung sorgte.

Das Schalker Heimspiel gegen Manchester City lief zwar deutlich besser ab, brachte aber auch keinen Erfolg. Nach gutem Start und einer 2:1-Führung zur Halbzeit brach Schalke gegen Spielende ein und verlor das Hinspiel in den Schlussminuten mit 2:3 gegen zehn Citizens. Mit wenig Hoffnung fuhren die Knappen zum Rückspiel und ließen sich in 90 Minuten komplett düpieren. Das 7:0 im Etihad wurde zur höchsten Niederlage, die ein deutsches Team je in der Champions League einstecken musste.

Champions-League-Viertelfinale ohne Titelverteidiger Real Madrid

Nicht nur die Bundesliga-Teams enttäuschten im Achtelfinale, sondern auch der Serien-Meister Real Madrid musste vorzeitig die Koffer packen. Gegen Ajax Amsterdam gingen die Königlichen eigentlich mit guten Vorzeichen (2:1 Sieg im Hinspiel) ins Rückspiel im Santiago Bernabeu, verloren dann aber 1:4 gegen eine mutige und junge Ajax-Mannschaft.

Ein ähnliches Schicksal ereilte auch Scheich-Klub Paris Saint-Germain. Während Mbappe und Co. einen respektablen 2:0-Auswärtssieg gegen Manchester United feiern konnten, ging der Einzug ins Viertelfinale im Rückspiel in die Hose. In der 94. Minute erzielte Marcus Rashford einen umstrittenen Handelfmeter zum 3:1 Endstand und brachte seine „Red Devils“ somit in die nächste Runde.