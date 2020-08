Barca gegen Neapel im Live-Ticker - Katalanen winkt Traum-Viertelfinale gegen FC Bayern

Champions League: Der FC Barcelona trifft im Achtelfinal-Rückspiel auf den SSC Neapel. Bei einem Weiterkommen könnte es das Traum-Duell mit dem FC Bayern geben.

. Kommen die Katalanen weiter, treffen sie auf den FC Bayern* oder den FC Chelsea.

FC Barcelona - SSC Neapel -:- (-:-), Samstag, 21 Uhr

Barcelona - Es wäre der Traum vieler Fußball-Fans: FC Barcelona gegen FC Bayern München. Und die Chancen, dass es dieses Duell im Viertelfinale der Champions League wirklich gibt, stehen gar nicht so schlecht. Der FC Bayern muss nach dem 3:0 im Hinspiel gegen den FC Chelsea zuhause „nur noch“ den Sack zu machen - und der FC Barcelona ist gegen den SSC Neapel Favorit, wenn auch kein klarer.

FC Barcelona - SSC Neapel: Champions League im Live-Ticker: Katalanen unter nach mäßigem Hinspiel unter Druck

Der katalanische Klub ist einer der wenigen Vereine in Europa, der sich stets die allergrößten Ziele setzt. Aktuell befindet man sich aber in einer kleinen bis mittleren Krise - die Meisterschaft mussten Lionel Messi und Co. an den Rivalen Real Madrid abtreten. Auch spielerisch ist Barca momentan lange nicht so stark wie in den erfolgreichsten Jahren. Trainer Quique Setien steht in der Kritik - kann er mit einem Sieg gegen Neapel ein Ausrufezeichen setzen?

Im wichtigen Rückspiel fehlt der „Blaugrana“ zudem ein Krieger: Arturo Vidal holte sich im Hinspiel Gelb-Rot. Beim 1:1 vor der Corona-Pause trafen Dries Mertens für Neapel und Antoine Griezmann auf Seiten des FC Barcelona.

FC Barcelona - SSC Neapel: Champions League im Live-Ticker - Regeländerung nach Corona-Pause

Vor der Fortsetzung der Champions League gab es zudem eine neue Regelmodifizierung bezüglich der Gelb-Sperren im Pokalwettbewerb. Die Verwarnungen werden aufgrund der verkürzten Turnierform bereits nach dem Achtelfinale gesperrt und nicht erst nach dem Viertelfinale, wie es ansonsten der Fall ist. Dadurch soll verhindert werden, dass ein Spieler das Endspiel aufgrund einer Gelbsperre verpasst. (epp)