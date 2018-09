Champions League im Live-Ticker: BVB erwacht aus Lethargie - S04 dankt Elfer-Killer Fährmann

Es ist der Auftakt in der Champions League: Borussia Dortmund muss gegen den FC Brügge ran, der FC Schalke 04 empfängt den FC Porto. Die „deutsche Konferenz“ im Live-Ticker.

Am Dienstag, den 18. September 2018, startet die Champions-League-Saison 2018/2019 mit neuen Anstoßzeiten um 18.55 Uhr und 21.00 Uhr.

Borussia Dortmund muss im ersten Match nach Belgien. Der FC Schalke empfängt daheim den FC Porto. Wir tickern die Spiele mit deutscher Beteiligung parallel - Spielbeginn ist bei beiden um 21 Uhr.

Die restlichen Partien sind: FC Barcelona gegen PSV Eindhoven, Inter Mailand gegen Tottenham Hotspur (jeweils um 18.55 Uhr) und AS Monaco gegen Atlético Madrid, FC Liverpool gegen Paris Saint-Germain, Roter Stern Belgrad gegen Neapel und Galatasaray Istanbul gegen Lokomotive Moskau.

Uhrzeit Gruppe Heim Auswärts Ergebnis 21.00 Uhr A FC Brügge - Borussia Dortmund 0:0 (0:0) 21.00 Uhr D FC Schalke 04 - FC Porto 0:0 (-:-)

Pausenpfiff (S04 gegen Porto): Die erste Hälfte hat genau einen Höhepunkt - die Elfer-Parade von Fährmann. Ansonsten gibt‘s nur biedere Hausmannskost.

43. Minute (S04 gegen Porto): Königsblau hält die Gäste immer besser weg vom eigenen Tor. Aber irgendwie plätschert die Partie aktuell nur so vor sich hin.

Pausenpfiff (Brügge gegen BVB): Die ersten 45 Minuten sind absolviert. Sagen wir es so: Bei den Gästen ist noch viiiel Luft nach oben.

43. Minute (Brügge gegen BVB): Nach einer besseren Phase wanken die Dortmunder nun wieder. Zum Glück ist bald Halbzeit.

39. Minute (S04 gegen Porto): Die Knappen kommen kurz nacheinander zu zwei Ecken. Dabei springt aber nichts heraus.

36. Minute (S04 gegen Porto): Die Schalker, bei denen Embolo mittlerweile die Gelbe Karte gesehen hat, werden mutiger. Noch gibt es aber kein Durchkommen, Casillas ist noch nicht ins Schwitzen geraten.

38. Minute (Brügge gegen BVB): Huiuiui! Denswil nimmt aus gut 25 Metern in halblinker Position Maß - die Kugel streicht knapp am rechten Pfosten vorbei. Da wäre Bürki wohl vergebens geflogen.

37. Minute (Brügge gegen BVB): Danjuma lässt die BVB-Profis ein ums andere Mal wie Anfänger aussehen. Derweil klärt Bürki eine Ecke mit den Fäusten.

27. Minute (S04 gegen Porto): Erst verfehlt Bentaleb das Ziel. Dann findet Serdar in Casillas seinen Meister. Die Königsblauen trauen sich jetzt was.

30. Minute (Brügge gegen BVB): Nach einer Ecke legt Piszczek per Kopf ab und Diallo verpasst die Kugel frei vor Letica. Aber immerhin: Die Dortmunder sind jetzt im Spiel angekommen.

29. Minute: (Brügge gegen BVB): Götze prüft Letica aus 18 Metern - kein Problem für den Keeper. Immerhin ist das offenbar der Startschuss für etwas mehr Offensive. Wenig später fordern die Dortmunder einen Handelfmeter - vergeblich.

24. Minute (S04 gegen Porto): Die Schalker kommen besser in die Partie. Noch fehlt es aber an Durchschlagskraft in der Offensive.

23. Minute (Brügge gegen BVB): Der erste Treffer liegt in der Luft - für die Gastgeber. Bürki bekommt mehr zu tun als ihm lieb sein kann. Er pariert gegen Danjuma, wenig später verfehlt Vormer das Ziel knapp.

17. Minute: (S04 gegen Porto): Danilo Pereira nimmt den Ball nach einer Naldo-Rettungstat aus 20 Metern direkt, verzieht aber.

20. Minute (Brügge gegen BVB): Reus rettet im eigenen Strafraum in höchster Not zur Ecke. Die Schwarz-Gelben müssen dringend aufwachen!

19. Minute (Brügge gegen BVB): In Belgien spielt sich das Geschehen derzeit fast ausschließlich im Mittelfeld ab. Die Dortmunder lassen sich von den Gastgebern aber mehr und mehr den Schneid abkaufen.

13. Minute (S04 gegen Porto): Fährmann taucht nach links unten ab und lenkt den von Alex Telles geschossenen Ball um den Pfosten.

12. Minute (S04 gegen Porto): Handelfmeter für den FC Porto! Naldo erwischt den Ball nach einem langen Einwurf mit der linken Hand - kann man geben.

10. Minute (S04 gegen Porto): Noch sind keine nennenswerten Szenen zu verzeichnen. Die Portugiesen zeigen aber die reifere Spielanlage.

11. Minute (Brügge gegen BVB): Nach einer Schmelzer-Flanke bekommt Piszczek nicht genug Druck hinter den Kopfball. Auf der anderen Seite zielt Vossen knapp am kurzen Pfosten vorbei.

5. Minute: (S04 gegen Porto): Die Schalker treten direkt wie die Herren im Haus auf. Porto versteckt sich aber auch keinesfalls.

6. Minute (Brügge gegen BVB): Nachdem sich die Belgier bisher austoben dürfen, ziehen die Gäste nun die Zügel etwas an.

1. Minute (Brügge gegen BVB):

Der Ball rollt.

1. Minute (S04 gegen Porto): Los geht‘s in der Schalker Arena.

+++ Beim BVB beginnt Götze, der in der Bundesliga bislang noch keine Minute gespielt hat. Von den Zugängen starten Diallo, Witsel und Wolf.

+++ Die Schalker Aufstellung ist da. Mit Sane, Serdar und Uth stehen drei Zugänge in der Startelf.

Unsere Start-1⃣1⃣ für die Rückkehr in die Königsklasse ✨ #S04FCP pic.twitter.com/3w8H0nXmcP — FC Schalke 04 (@s04) 18. September 2018

+++ Während Schalke 04 nach zuletzt drei Niederlagen in der Bundesliga dringend ein Erfolgserlebnis benötigt, ist der BVB mit sieben Punkten auf drei Ligspielen ordentlich aus den Startlöchern gekommen.

+++ Mit den beiden Revier-Klubs starten die ersten von vier deutschen Vertretern in die Champions League. Am Mittwoch ziehen dann der FC Bayern München und Neuling 1899 Hoffenheim nach.

Aufstellungen: FC Brügge: 1 Letica - 5 Poulain, 15 Mitrovic, 24 Denswil, 19 Vlietinck - 25 Vormer, 20 Vanaken, 26 Rits - 47 Danjuma, 9 Vossen, 7 Wesley

Brügge-Bank: 22 Horvath, 21 Cools, 44 Mechele, 6 Amrabat, 42 Dennis, 80 Openda, 16 Schrijvers Borussia Dortmund: 1 Bürki - 26 Piszczek, 4 Diallo, 16 Akanji, 29 Schmelzer - 28 Witsel, 33 Weigl - 27 Wolf, 10 Götze, 7 Sancho - 11 Reus

BVB-Bank: 35 Hitz, 5 Hakimi, 2 Zagadou, 19 Dahoud, 23 Kagawa, 22 Pulisic, 20 Philipp

Aufstellungen: FC Schalke 04: 1 Fährmann - 26 Sane, 29 Naldo, 5 Nastasic - 18 Caligiuri, 2 McKennie, 10 Bentaleb, 8 Serdar, 28 Schöpf - 7 Uth, 36 Embolo

S04-Bank: 35 Nübel, 3 Mendyl, 25 Harit, 11 Konoplyanka, 13 Rudy, 19 Burgstaller, 9 Di Santo FC Porto: 1 Casillas - 2 Maxi Pereira, 28 Felipe, 3 Militao, 13 Alex Telles - 22 Danilo Pereira, 25 Otavio, 16 Herrera - 8 Brahimi, 9 Aboubakar, 11 Marega

Porto-Bank: 26 Vana Alves, 5 Chidozie Awaziem, 10 Oliver Torres, 27 Sergio Oliveira, 20 Adrian Lopez, 17 Corona, 7 Hernani

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von Club Brügge gegen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 gegen FC Porto. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

Brügge/Gelsenkirchen - Unterschiedlicher hätte der Saisonstart der beiden Vereine aus dem Ruhrpott nicht sein können. Borussia Dortmund ist mit sieben Punkten aus drei Spielen gut bedient. Das torlose Unentschieden in Hannover hat zwar so manchen Quengler hervorgerufen, aber insgesamt sind die Borussen mit der Ausbeute zufrieden.

Beim FC Schalke 04 sind dagegen schlechtere Zeiten angebrochen. Nach dem durchgehend positiven Jahr in der vergangenen Saison ist nun die Ernüchterung eingekehrt. Nach den ersten zwei verlorenen Partien bezeichnete Trainer Domenico Tedesco die Ausgangsposition noch als „irgendwie geil“. Die Stimmung nach der dritten Niederlage beschrieb er dann als „gar nicht mehr so geil“.

Vielleicht finden die Knappen in der Königsklasse ihre Form wieder. Für den Vizemeister wäre das Weiterkommen in der durchschnittlich starken Gruppe kein Ding der Unmöglichkeit.

