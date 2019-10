Champions League im Live-Ticker: RB Leipzig ohne Forsberg gegen Olympique Lyon 

RB Leipzig muss am Mittwoch in der Champions League gegen Olympique Lyon antreten. Anpfiff ist um 21 Uhr. Wir berichten für Sie im Live-Ticker.

RB-Leipzig - Olympique Lyon -:- (-:-), Anstoß: Mittwoch, 2. Oktober, 21 Uhr

RB Leipzig: Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Laimer - Klostermann, Sabitzer, Haidara, Halstenberg - Poulsen, Werner Bank: Saracchi, Forsberg, Nkunku, Cunha, Mukiele, Mvogo, Demme Olympique Lyon: Lopes - Koné, Marcal, Andersen, Marcelo, Dubois - Aoaur, Tousart, Mendes - Depay, Terrier Bank: Tatarusanu, Tété, Rafael, Reine-Adelaide, Lucas, Dembele, Traoré Tore: - Schiedsrichter: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

20.20 Uhr: Die Aufstellungen sind da! Und damit willkommen zum Live-Ticker der CL-Partie der roten Bullen gegen Olympique Lyon. Die Leipziger werden nach ihrem Auftaktsieg heiß auf die nächsten drei Punkte sein. Der Dämpfer in der Bundesliga gegen Schalke 04 kann heute auf internationalem Parkett vergessen gemacht werden.

Nicht mithelfen - zumindest nicht von Anfang an - wird Emil Forsberg. Der Schwede, einer der größten Stars im Kader von Julian Nagelsmann, wird erneut auf die Bank verbannt. Er weiß um die taktischen Hintergründe, heißt seine immer häufiger werdende Reservistenrolle dennoch nicht gut. Qualität muss auf den Platz, ließ er seinen Coach neulich über die Medien wissen, muss heute aber trotzdem zusehen.

Wir werden sehen, wie sich RB Leipzig so gegen den vermeintlich stärksten Gegner in ihrer Gruppe schlägt.

Mit Memphis Depay und Timo Werner warten beide Teams mit jeweils einem absoluten Shootingstar im Sturm auf. Wer gewinnt das Duell der Topstürmer? Werner kann zumindest auf eine hervorragende Statistik gegen französische Mannschaften verweisen. In seinen drei Spielen gegen einen Klub aus Ligue Un gelangen ihm drei Treffer. Bleibt die 100-Prozent-Quote?

Das Ziel für RB Leipzig ist klar: Oben bleiben! Nachdem sie in der Bundesliga nach der Niederlage gegen Schalke vom FC Bayern von der Tabellenspitze gestürzt wurden, wollen es die Leipziger international jetzt besser machen: Beim Spiel gegen Olympique Lyon am Mittwoch haben die Roten Bullen die Chance, ihren ersten Platz in der Gruppe G zu verteidigen und einen großen Schritt Richtung Achtelfinale zu machen.

Nach dem 2:1-Erfolg gegen Benfica Lissabon im ersten Gruppenspiel ist das Team von Trainer Julian Nagelsmann heiß auf den nächsten Sieg. Motivieren dürfte sie aber auch noch ein weiterer Grund.

Denn in seiner noch jungen Vereinsgeschichte gelang es RB Leipzig noch nie, zwei Champions-League-Spiele in Folge zu gewinnen. Das könnte sich nun ändern: Denn Leipzig trifft auf einen Gegner, der momentan in einer tiefen Krise steckt.

Die Lyonnais sind seit dem 1:1 gegen Zenit St. Petersburg am ersten Spieltag der Champions League nun erstmals in der Vereinshistorie acht Europapokalspiele in folge ohne Sieg. Immerhin: Sieben der acht Spiele endeten Unentschieden, einzig Barcelona mussten sich die Franzosen mit 1:5 geschlagen geben.

Diese Konstellation kennen sie bei Lyon auch aus der Liga. In die neue Saison der Ligue 1 sind die Franzosen zwar mit zwei Siegen und 9:0-Toren fulminant gestartet, konnten aber mittlerweile seit sieben Spielen nicht mehr gewinnen.

Und wo wir schon bei Statistiken sind: Von den letzten vier Aufeinandertreffen mit Bundesligisten konnten die Franzosen keines für sich entscheiden.

Umso besser läuft es dafür bei RB Leipzig - und vor allem ihrem Top-Stürmer Timo Werner: In den vergangenen sieben Spielen erzielte Werner fünf Tore. Nun soll es auch in der Champions League klingeln. Personell muss sich sein Trainer zumindest schon einmal keine Sorgen machen. Außer den Langzeit-Verletzten Tyler Adams, Hannes Wolf und Kevin Kampl, der wieder ins Aufbautraining eingestiegen ist, kann Nagelsmann auf den vollen Kader zurückgreifen.

Für ihn ist es übrigens - im Gegensatz zu seinem Arbeitgeber RB Leipzig - nicht das erste Duell mit Olympique Lyon. Mit Hoffenheim traf der 32-Jährige in der vergangenen Saison in der Gruppenphase der Königsklasse zweimal auf die Franzosen. Beide Spiele wurden zum Tor-Festival, endeten 3:3 und 2:2.

