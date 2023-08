CL-Auslosung im Live-Ticker: Deutschem Quartett drohen Hammergruppen

Von: Sascha Mehr

Die deutschen Teilnehmer schauen gespannt auf die Champions-League-Auslosung nach Monaco. Wir berichten im Live-Ticker.

Monaco – Die Auslosung der Gruppenphase der Champions-League-Saison 2023/24 findet am Donnerstag (31. August), um 18 Uhr, in Monaco statt. Aus der deutschen Fußball-Bundesliga sind der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Union Berlin qualifiziert. Ein Aufeinandertreffen zweier Bundesligaklubs ist in der Gruppenphase ist nicht möglich.

Champions League 2023/24 Auslosung Gruppenphase: 31. August, 18 Uhr Start der Gruppenphase: 19. und 20. September Titelverteidiger: Manchester City

Champions-League-Auslosung: Deutschem Quartett drohen harte Gegner

Die kommende Saison wird die letzte sein, in der 32 Vereine an der Champions League teilnehmen, da ab der Spielzeit 2024/2025 die Anzahl auf 36 Mannschaften erhöht wird. Das Finale der aktuellen Saison wird am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London stattfinden. Dies wird bereits das achte Mal sein, dass das Endspiel in der englischen Hauptstadt ausgetragen wird. Die letzte CL-Finale in London gab es im Jahr 2013, als es zu einem deutschen Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kam.

Für die Gruppenphase der Saison 2023/24 sind vier Gruppen mit jeweils acht Vereinen geplant, die durch eine Auslosung zusammengestellt werden. Im ersten Lostopf werden der amtierende Titelverteidiger, der Gewinner der Europa League und die Meister der besten sechs Länder platziert. Die Lostöpfe zwei, drei und vier hingegen werden basierend auf der Rangliste der Klubkoeffizienten zusammengestellt.

Die Gruppenphase zur UEFA Champions League wird ausgelost. © Norbert Scanella via www.imago-images.de

Der FC Bayern München befindet sich neben der SSC Neapel, dem FC Barcelona, Manchester City, Paris Saint-Germain, Benfica Lissabon, dem FC Sevilla und Feyenoord Rotterdam im ersten Lostopf. Der härteste Gegner in der Gruppenphase kommt wahrscheinlich aus Lostopf zwei, in dem der Inter Mailand, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig, der FC Porto und der FC Arsenal sind.

Champions-League-Auslosung: Union Berlin zum ersten Mal dabei

Union Berlin, die zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte an der Champions League teilnehmen, sind in Lostopf vier und werden mit großer Sicherheit nur Außenseiter in ihrer Vorrundengruppe sein. Der Hauptstadt-Klub zeigte aber auch schon in der Bundesliga, dass er gegen scheinbar deutlich stärkere Gegner bestehen und für eine Überraschung sorgen kann.

Ausgetragen wird der erste Spieltag der Gruppenphase am 19. und 20. September. Die genaue Ansetzung der einzelnen Partien gibt es erst nach der Auslosung der acht Gruppen. (smr)