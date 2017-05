Der Spielplan für den Confed Cup 2017 in Russland

München - Confed Cup 2017: Hier finden Sie den Spielplan als PDF, Termine und Teilnehmer zum FIFA-Konföderationen-Pokal 2017 in Russland sowie alle Informationen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist auch im Sommer zwischen Europameisterschaft 2016 und Weltmeisterschaft 2016 gefordert. Denn erstmals seit dem dritten Platz beim Heim-Turnier 2005 nimmt Deutschlands Fußball-Nationalmannschaft 2017 wieder am „FIFA-Konföderationen-Pokal“ (englisch: „FIFA Confederations Cup“) teil. Fußball-Fans nennen den Wettbewerb üblicherweise Confed Cup.

Vom 17. Juni bis 2. Juli 2017 steigt in Russland die achte Austragung des Wettbewerbs, bei dem neben dem Gastgeber sowie Weltmeister Deutschland die aktuellen kontinentalen Champions am Start sind.

Confed Cup 2017 in Russland: Was ist das für ein Turnier?

Bei Fußball-Fans, Spielern und Vereinen besitzt der Confed Cup, der immer im Jahr vor einer Weltmeisterschaft im Land des WM-Gastgebers ausgetragen wird, nicht annähernd das Ansehen einer EM oder WM. Viele Spieler sind froh, wenn sie einen vollen Sommer zur Erholung haben, was während einer Europameisterschaft und einer Weltmeisterschaft nicht der Fall ist. Zumal viele Nationalspieler für ihre Vereine immer in mehreren Wettberwerben spielen. Da lehnt so mancher Top-Spieler eine Teilnahme beim Confed Cup dankend ab, wenn er dafür seine geschundenen Muskeln, Sehnen und Bänder wochenlang regenerieren können.

1992 und 1995 wurde der erste interkontinentale Fußball-Wettbewerb für Nationalmannschaften unter dem Titel „König-Fahd-Pokal“ ausgetragen. Wie der Name schon sagt, immer in Saudi Arabien. Auch der erste Confed Cup fand 1997 in Saudi Arabien ausgetragen, damals zum ersten Mal vom Fußball-Weltverband FIFA. 1999 fand der Confed Cup in Mexiko statt. Seit 2001 findet das Turnier im Austragungsland der jeweils nächsten Fußball-WM als organisatorische Generalprobe für den Gastgeber statt, damals in Japan und Südkorea. Es folgte zwar noch 2003 ein Turnier in Frankreich. Aber 2005, 2009 und 2013 fand der Confed Cup immer im Land des WM-Gastgebers statt.

Welchen Stellenwert der Confed Cup bei den Spielern hat, verdeutlicht eine Aussage des französischen Weltmeisters Bixente Lizrazu, der während des Turniers 2001 sagte: „Ob wir diesen Konföderationen-Pokal gewinnen oder nicht, dadurch ändert sich nichts in der Welt. Dieses Turnier ist unwichtig.“ Und warum war er dann überhaupt erst dorthin gereist? Dazu meinte Lizarazu: „Wir wollen die Bedingungen testen, sehen ob die Handys funktionieren und welche Programme man in den Hotels empfangen kann.“

Confed Cup 2017 in Russland: Das sind die Teilnehmer

Russland als Gastgeber

Deutschland als Weltmeister 2014



Kamerun als Afrikameister 2017



Portugal als Europameister 2016

Neuseeland als Ozeanienmeister 2016

Australien als Asienmeister 2015



Chile als Südamerika-Meister (Sieger der Copa América) 2015



Mexiko als Sieger des CONCACAF Cups 2015 (Entscheidungsspiel zwischen dem Gold-Cup-Gewinner 2013 und dem Gold-Cup-Gewinner 2015.)



Deutschland beim Confed Cup: Unsere Turnier-Historie

1997 verzichtete Deutschland als amtierender Europameister auf eine Teilnahme am Confed Cup (Nachrücker war Vize-Europameister Tschechien). 1999 war das DFB-Team erstmals dabei. Vor allem, um die FIFA gnädig zu stimmen, da im folgenden Jahr die Vergabe der WM 2006 anstand. Das Turnier wurde zu einem sportlichen Desaster. Deutschland war nach Niederlagen gegen die USA und Mexiko weg vom Fenster. 2005 wurde die DFB-Elf beim Confed Cup im eigenen Land Dritter.

Confed Cup 2017: Der Turniermodus

Beim Confed Cup 2017 spielen die Teams zunächst zwischen dem 17. und dem 25. Juni 2017 in zwei Vierer-Gruppen die Halbfinalisten aus.

die Halbfinalisten aus. Die Halbfinal-Spiele werden am 28. und 29. Juni 2017 ausgetragen.

werden ausgetragen. Die Verlierer der beiden Partien tragen dann am Sonntag, 2. Juli 2017 das Spiel um Platz Drei aus.

das aus. Auch das Finale des Confed Cup 2017 findet am 2. Juli 2017 aus. Die beiden Finalisten ermitteln den Nachfolger von Brasilien, das 2013 im eigenen Land erfolgreich war.

Confed Cup 2017 in Russland: Wann finden die Spiele statt?

In der Vorrunde des Confed Cups 2017 beginnen die Spiele um 17.00 und 20.00 Uhr deutscher Zeit (Russland ist uns eine Stunde voraus). In der K.o.-Runde findet jedes Spiel um 20.00 Uhr statt. Das Spiel um Platz 3 (am Final-Tag) beginnt schon um 14.00 Uhr.

Spielplan zum Confed Cup 2017 in Russland als PDF-Datei zum Ausdrucken

Sie möchten den Spielplan zum Turnier gerne ausdrucken und an die Wand hängen? Kein Problem: Hier können Sie sich den gesamten Spielplan für den Confed Cup 2017 in Russland als PDF-Datei herunterladen.

Confed Cup 2017 in Russland: Der Spielplan für Gruppe A

Platz Nation Spiele Tore Punkte ----- Russland -------- -:- ------- ----- Neuseeland -------- -:- ------- ----- Portugal -------- -:- ------- ----- Mexiko -------- -:- -------

Spiel Datum Anstoßzeit Austragungsort Mannschaft 1 (Heimrecht) Mannschaft 2 (Auswärts) Ergebnis 1 Samstag, 17. Juni 17.00 Uhr St. Petersburg) Russland Neuseeland - : - 2 Sonntag, 18. Juni 17.00 Uhr Kasan Portugal Mexiko - : - 5 Mittwoch, 21. Juni 17.00 Uhr Moskau Russland Portugal - : - 6 Mittwoch, 21. Juni 20.00 Uhr Sotschi Mexiko Neuseeland - : - 9 Samstag, 24. Juni 17.00 Uhr Kasan Mexiko Russland - : - 10 Samstag, 24. Juni 17.00 Uhr St. Petersburg Neuseeland Portugal - : -

Confed Cup 2017 in Russland: Der Spielplan für Gruppe B

Platz Nation Spiele Tore Punkte ----- Kamerun -------- -:- ------- ----- Chile -------- -:- ------- ----- Australien -------- -:- ------- ----- Deutschland -------- -:- -------

Spiel Datum Anstoßzeit Austragungsort Mannschaft 1 (Heimrecht) Mannschaft 2 (Auswärts) Ergebnis 3 Sonntag, 18. Juni 20.00 Uhr Moskau Kamerun Chile - : - 4 Montag, 19. Juni 17.00 Uhr Sotschi Australien Deutschland - : - 7 Donnerstag, 22. Juni 17.00 Uhr St. Petersburg Kamerun Australien - : - 8 Donnerstag, 22. Juni 20.00 Uhr Kasan Deutschland Chile - : - 11 Sonntag, 25. Juni 17.00 Uhr Sotschi Deutschland Kamerun - : - 12 Sonntag, 25. Juni 17.00 Uhr Moskau Chile Australien - : -

Confed Cup 2017 in Russland: Der Spielplan fürs Halbfinale

Spiel (Halbfinale) Datum Anstoßzeit Austragungsort Mannschaft 1 (Heimrecht) Mannschaft 2 (Auswärts) Ergebnis 13 Mittwoch, 28. Juni 20.00 Uhr Kasan 1. Gruppe A 2. Gruppe B - : - 14 Donnerstag, 29. Juni 20.00 Uhr Sotschi 1. Gruppe B 2. Gruppe A - : -

Spielplan des Confed Cup 2017 in Russland: Spiel um Platz drei

Spiel (Spiel um Platz 3) Datum Anstoßzeit Austragungsort Mannschaft 1 (Heimrecht) Mannschaft 2 (Auswärts) Ergebnis 15 Sonntag, 2. Juli 14.00 Uhr Moskau Verlierer Halbfinale 1 Verlierer Halbfinale 2 - : -

Spielplan des Confed Cup 2017 in Russland: Finale

Spiel (Finale) Datum Anstoßzeit Austragungsort Mannschaft 1 (Heimrecht) Mannschaft 2 (Auswärts) - : - 16 Sonntag, 2. Juli 20.00 Uhr St. Petersburg Gewinner Halbfinale 1 Gewinner Halbfinale 2 - : -

Spielplan zum Confed Cup 2017: An diesen Tagen ist spielfrei

Dienstag, 20. Juni 2017 (Vorrunde)

Freitag, 23. Juni 2017 (Vorrunde)

Montag, 26. und Dienstag, 27. Juni 2017 (nach der Vorrunde)

Freitag, 30. Juni und Samstag, 1. Juli 2017 (nach dem Halbfinale)

Confed Cup 2017: Die Spielorte und Stadien

Die 16 Partien werden an vier Spielorten ausgetragen: St. Petersburg, Moskau, Kasan und Sotschi. Alle Stadien wurde für die WM 2018 in Russland gebaut. Keine Spielstätte ist älter als vier Jahre.

Krestowski-Stadion in St. Petersburg : Es ist mit 68.134 Plätzen das größte Stadion beim Confed Cup 2017. Das Krestowski-Stadion wurde erst am 22. April 2017 eröffnet. Also genau rechtzeitig zum WM-Vorbereitungsturnier. In St. Petersburg finden sowohl das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Neuseeland (das erste Spiel im fertigen Stadion) als auch das das Finale des Confed Cups statt. Auch zwei Gruppenspiele sind dort angesetzt. Deutschland wird in der Vorrunde nicht im Krestowski-Stadion spielen. Sollte das DFB-Team das Finale erreichen, dürfen wir uns auf einen Auftritt der deutschen Mannschaft in diesem Prachtbau freuen. Bei der WM 2018 im kommenden Jahr finden dort vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale sowie das Spiel um Platz 3 statt. Das Krestowski-Stadion, das über einen Naturrasen verfügt, ist auch die Spielstätte von Zenit St. Petersburg. Kosten für das Top-Stadion: 930 Millionen Euro.

: Es ist mit 68.134 Plätzen das größte Stadion beim Confed Cup 2017. Das Krestowski-Stadion wurde erst am 22. April 2017 eröffnet. Also genau rechtzeitig zum WM-Vorbereitungsturnier. In St. Petersburg finden sowohl das Eröffnungsspiel zwischen Russland und Neuseeland (das erste Spiel im fertigen Stadion) als auch das das Finale des Confed Cups statt. Auch zwei Gruppenspiele sind dort angesetzt. Deutschland wird in der Vorrunde nicht im Krestowski-Stadion spielen. Sollte das DFB-Team das Finale erreichen, dürfen wir uns auf einen Auftritt der deutschen Mannschaft in diesem Prachtbau freuen. Bei der WM 2018 im kommenden Jahr finden dort vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale, ein Halbfinale sowie das Spiel um Platz 3 statt. Das Krestowski-Stadion, das über einen Naturrasen verfügt, ist auch die Spielstätte von Zenit St. Petersburg. Kosten für das Top-Stadion: 930 Millionen Euro. Otkrytije Arena in Moskau : 43.298 Zuschauer haben im Stadion in der russischen Hauptstadt Platz. Heimverein ist Spartak Moskau. Hier wird auf Naturraen gespielt. Die deutsche Mannschaft wird nur in Moskau spielen, falls sie ins Spiel um Platz 3 kommt. Ansonsten finden beim Confed Cup in der Otkrytije Arena noch drei Gruppenspiele statt. Bei der WM 2018 finden dort vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Das erste Spiel im Stadion-Neubau fand am 5. September 2014 statt. Spartak Moskau empfing in einem Freundschaftsspiel vor 37.734 Zuschauern Roter Stern Belgrad (1:1). Die Namensrechte wurden bis 2023 an die russische Bank Otkrytije (deutsch „Eröffnung“ bzw. “Entdeckung“) verkauft.

: 43.298 Zuschauer haben im Stadion in der russischen Hauptstadt Platz. Heimverein ist Spartak Moskau. Hier wird auf Naturraen gespielt. Die deutsche Mannschaft wird nur in Moskau spielen, falls sie ins Spiel um Platz 3 kommt. Ansonsten finden beim Confed Cup in der Otkrytije Arena noch drei Gruppenspiele statt. Bei der WM 2018 finden dort vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale statt. Das erste Spiel im Stadion-Neubau fand am 5. September 2014 statt. Spartak Moskau empfing in einem Freundschaftsspiel vor 37.734 Zuschauern Roter Stern Belgrad (1:1). Die Namensrechte wurden bis 2023 an die russische Bank Otkrytije (deutsch „Eröffnung“ bzw. “Entdeckung“) verkauft. Fischt-Stadion (Olympiastadion) in Sotschi : 47.700 Zuschauer haben in diesem Stadion Platz, in dem die deutsche Nationalmannschaft am Montag, 19. Juni, ihr erstes Spiel beim Confed Cup gegen Australien bestreiten wird. Zum dritten Vorrundenspiel gegen Kamerun kehrt die DFB-Elf am Sonntag, 25. Juni, ins Olympiastadion von Sotschi zurück. Einen Heimverein gibt es nicht. Das Olympiastadion wurde extra für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi sowie für die Fußball-WM 2018 gebaut. Beim Confed Cup 2017 finden dort drei Gruppenspiele und ein Halbfinale statt. Bei der Fußball-WM 2018 werden im Olympiastadion vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen. In diesem Stadion, das im April 2013 eröffnet wurde, wird auf Naturrasen gespielt.

: 47.700 Zuschauer haben in diesem Stadion Platz, in dem die deutsche Nationalmannschaft am Montag, 19. Juni, ihr erstes Spiel beim Confed Cup gegen Australien bestreiten wird. Zum dritten Vorrundenspiel gegen Kamerun kehrt die DFB-Elf am Sonntag, 25. Juni, ins Olympiastadion von Sotschi zurück. Einen Heimverein gibt es nicht. Das Olympiastadion wurde extra für die Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi sowie für die Fußball-WM 2018 gebaut. Beim Confed Cup 2017 finden dort drei Gruppenspiele und ein Halbfinale statt. Bei der Fußball-WM 2018 werden im Olympiastadion vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen. In diesem Stadion, das im April 2013 eröffnet wurde, wird auf Naturrasen gespielt. Kasan-Arena in Kasan: Rubin Kasan spielt in diesem Stadion, das 44.779 Zuschauer fasst, auf Naturrasen. Deutschland trägt dort am Donnerstag, 22. Juni, das Vorrundenspiel gegen Chile aus. 465 Millionen Euro kostete der Bau des Stadions, das im Juni 2013 eröffnet wurde. Ein Highlight ist die gigantische LED-Medienfassade an der Außenwand des Stadions in HD-Qualität. Mit einer Breite von 150 Metern und, am höchsten Punkt, 35 Metern Höhe ist sie die weltweit größte LED-Fassade an einem Fußballstadion. Vom Design her ist die Kasaan-Arena mit geschwungenen Seiten und gebogenem Dach einer Seerose nachempfunden. Beim Confed Cup 2017 werden dort drei Gruppenspiele und ein Halbfinale ausgetragen. Bei der WM 2018 werden in der Kasan-Arena vier Gruppenspiele, ein Achtelfinale und ein Viertelfinale ausgetragen.



Alle bisherigen Gewinner des Confed Cups

Jahr Gastgeber Sieger 1997 Saudi-Arabien Brasilien 1999 Mexiko Mexiko 2001 Japan/Südkorea Frankreich 2003 Frankreich Frankreich 2005 Deutschland Brasilien 2009 Südafrika Brasilien 2013 Brasilien Brasilien

Das offizielle Video der FIFA zum Confed Cup 2017

