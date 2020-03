Coronavirus: Real Madrid unter Quarantäne - Spanische Liga setzt aus

Die Corona-Krise erreicht den Spitzensport. In der Bundesliga sind ausschließlich Geisterspiele angesetzt, Real Madrid befindet sich unter Quarantäne.

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich immer weiter aus.

breitet sich in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich immer weiter aus. Virologen empfehlen drastische Maßnahmen.

In der Bundesliga finden in den kommenden Tagen ausschließlich Geisterspiele statt. In Spanien steht eine Mannschaft nun unter Quarantäne.

Geisterspiele Bundesliga Geisterspiele international Absagen national und international Düsseldorf - Paderborn Dortmund - Schalke Köln - Mainz Augsburg - Wolfsburg Union Berlin - FC Bayern Hoffenheim - Hertha Bremen - Leverkusen Frankfurt - Gladbach Leipzig - Freiburg Wolfsburg - Donezk FC Bayern - Chelsea Barcelona - Neapel Ligue 1 (bis 15.4.) Leverkusen - Glasgow Rangers Frankfurt - Basel Linz - Manchester United Deutschland - Italien FC Sevilla - AS Rom Inter Mailand - FC Getafe Schweizer Super League (bis 4.4.) EM-Vorbereitungsturnier in Katar 3. Liga (bis 20.3.) Serie A (bis 3.4.) La Liga (bis 5.4.)

12.18 Uhr: Das Corona-Chaos geht weiter. Wie Real Madrid nun offiziell mitteilt, ist ein Basketball-Profi der Königlichen positiv auf das Virus getestet worden. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, „sowohl die erste Basketballmannschaft als auch die erste Fußballmannschaft unter Quarantäne zu stellen“.

Die beiden Teams teilen sich nämlich Einrichtungen des Vereins. Alle Mitarbeiter sollen ebenfalls in Quarantäne geschickt werden. Die für Donnerstag und Freitag geplanten Basketball- und Fußballspiele „werden nicht gespielt“, wie es weiter heißt. Als Reaktion kündigte die spanische Fußball-Liga an, den Spielbetrieb für die kommenden zwei Wochen auszusetzen. Wird auch die EM 2020 verschoben?

Coronavirus und Fußball: Geisterspiele! Premier League zieht offenbar nach - mit besonderer Regelung für Fans

Update vom 12. März, 11.40 Uhr: Kurios reagiert der österreichische Fußballverband auf die Coronakrise.

Dieser teilt in einer offiziellen Mitteilung mit: „In Anbetracht der jüngsten Entwicklungen haben der ÖFB und die Landesverbände die Entscheidung getroffen, ihren gesamten Spielbetrieb ab sofort bis auf weiteres auszusetzen“, heißt es oefb.at. Allerdings gebe es auch Ausnahmen: „Betroffen davon sind alle Spiele mit Ausnahme jener der Fußball-Bundesliga der Männer sowie der Nationalteams.“

Sprich: Alles unterhalb der 1. Liga wird abgesagt, in der österreichischen Bundesliga aber rollt der Ball weiter.

Update vom 12. März, 11.36 Uhr: Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises empfiehlt eine Absage des Heimspiels des FC Erzgebirge Aue in der 2. Liga gegen den SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr).

Wie der Verein aus Aue am Donnerstag mitteilte, ist der Grund für die Maßnahme, dass sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Dynamo Dresden im Stadion befunden haben.

Eine der Personen hielt sich demnach im Auer Fanbereich auf, die andere in verschiedenen Zuschauerbereichen. „Zudem waren die betreffenden Personen zusammen mit weiteren Fans zu dem Spiel angereist“, hieß es in der Mitteilung.

„Wir wissen derzeit nicht, ob und mit wem die betreffenden Personen noch Kontakt hatten. Vor dem Hintergrund dieser neuen Sachlage können wir als Verein keinerlei Verantwortung für die Zuschauer, unsere Gäste, unsere Mitarbeiter samt unserer gesamten Mannschaft übernehmen“, sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt: „Der Empfehlung des Gesundheitsamtes folgend, ist eine Austragung des Spiels gegen Sandhausen aus unserer Sicht unverantwortlich.“

Die Deutsche Fußball Liga wurde laut der Auer über den aktuellen Stand bereits informiert.

Corona: DFB erwägt sogar Abbruch der kompletten Saison - „Ohne Wenn und Aber“

Update vom 12. März, 11.30 Uhr: Der DFB beschäftigt sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus auch mit einem vorzeitigen Abbruch der aktuell laufenden Saison. Dies schrieb Generalsekretär Friedrich Curtius in einem Gastbeitrag in der Donnerstagsausgabe des kicker.

„Aktuell kann noch niemand die Folgen des Coronavirus für den Fußball in ihrem gesamten Ausmaß absehen. Wir müssen uns mit allen Szenarien beschäftigen, um vorbereitet zu sein, wenn der Fall eintreten sollte, dass der Spielbetrieb unterbrochen oder die Saison sogar vorzeitig beendet werden müsste“, schrieb Curtius. Ziel bleibe natürlich, „die Saison regulär sportlich zu Ende zu spielen“.

Der 43 Jahre alte Curtius rief dazu auf, besonnen zu agieren. Von den Verbänden sei „kein Aktionismus, sondern vernünftiges und entschlossenes Handeln gefragt“, sagte der Funktionär. Den Anweisungen der Gesundheitsbehörden folge man „ohne Wenn und Aber, danach richten wir konsequent die Organisation des Spielbetriebs aus, die Kernaufgabe des DFB und seiner Verbände ist“.

Corona: Geisterspiele! Premier League zieht offenbar nach - mit besonderer Regelung für Fans

Update vom 12. März, 10.37 Uhr: In Deutschland finden in der 1. und 2. Liga am kommenden Wochenende ausschließlich Geisterspiele statt. In der 3. Liga wurden die beiden Spieltage komplett abgesagt und verschoben.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, greift man in Sport-Deutschland zu drastischen uns logischen Maßnahmen. Nun scheint auch die Premier League nachzuziehen.

Wie die Times berichtet, sollen alle Partien auf der Insel unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, allerdings nicht verschoben werden. Diese Entscheidung sei am frühen Donnerstagmorgen gefallen. In Kürze soll ein Krisenplan für den Fußball vorgestellt werden.

Außerdem will die britische Regierung den Fans verbieten, die Partien in den Pubs zu verfolgen. Stattdessen sollen alle Dauerkartenbesitzer die Möglichkeit haben, die Spiele live und kostenlos im TV zu verfolgen. In Deutschland hat Sky nun beschlossen, die Konferenz in der 1. und 2. Liga im Free-TV zu zeigen.

Corona: Alarm in der 3. Liga! Kommenden zwei Spieltage offiziell abgesagt

Update vom 12. März, 7.20 Uhr: Die Sorge vor der weiteren Ausbreitung des Coronavirus hat zur Absage eines Vorbereitungsturniers auf die Fußball-Europameisterschaft (12. Juni bis 12. Juli) geführt. Wie der Königliche Belgische Fußballverband (RBFA) am Mittwoch bekannt gab, wurde ein Einladungsturnier in Katar (26. bis 30. März) mit den EM-Teilnehmern Belgien, Vize-Weltmeister Kroatien, Europameister Portugal und der Schweiz "aufgrund der aktuellen Weltlage" durch das WM-Gastgeberland von 2022 abgesagt.

Katar hatte bis Mittwoch 262 Fälle von Covid-19 gemeldet. Am selben Tag hatte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit zu einer Pandemie erklärt. Seit Jahresbeginn haben sich mehr als 120.000 Menschen in 113 Ländern infiziert.

Coronavirus und Fußball: Alarm in der 3. Liga! Nächsten zwei Spieltage offiziell abgesagt

15.48 Uhr: Nun ist es auch offiziell! Die kommenden beiden Spieltage in der 3. Liga wurde von der DFL komplett abgesagt. Als Nacholtermin ist „frühestens Anfang Mai“ geplant.

In der DFB-Mitteilung heißt zudem: „Die Frage, wie aufgrund des Coronavirus' ab dem 30. Spieltag in der 3. Liga verfahren wird, soll am kommenden Montag geklärt werden. Der DFB hat an diesem Tag den Ausschuss und alle Klubs der 3. Liga zu einer außerordentlichen Versammlung in Frankfurt am Main eingeladen.“

DFB-Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius: "Die Gesundheit steht über allem. Klar ist darüber hinaus, dass wir unserer Verantwortung für die Vereine gerecht werden wollen und müssen. Vor diesem Hintergrund ist vom DFB (...) ein vernünftiges und entschlossenes Handeln gefragt." https://t.co/d2CPWoU4nA — DFB (Verband) (@DFB) March 11, 2020

Coronavirus: 3. Liga verschiebt wohl Spiele

15.23 Uhr: Offenbar kommt der deutsche Fußball die Auswirkungen des Coronavirus weiterhin zu spüren. Nach Informationen von Sport1 werden die nächsten beiden Spieltage der 3. Liga abgesagt. Die von der Verschiebung betroffenen Spieltage 28 und 29 sollen nach Ostern nachgeholt werden.

14.55 Uhr: Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg rechnet mit Geisterspielen ohne Zuschauer bis mindestens Ende März. „Dann wird man die Situation vielleicht neu bewerten können“, sagte der 55-Jährige einen Tag vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Niedersachsen in der Europa League am Donnerstag gegen Schachtjor Donezk.

Diese Partie wird bereits ohne Zuschauer ausgetragen. Der ehemalige Bundesliga-Torhüter hält es sogar nicht für ausgeschlossen, dass der Profifußball vollständig zum Erliegen kommt: „Dieser Schluss liegt nicht so fern.“

14.34 Uhr: Das Coronavirus hat nun auch gravierende Auswirkungen auf den Profisport in Tschechien. Die Spiele der ersten und zweiten Fußball-Liga der Männer müssen ohne Zuschauer stattfinden, werden aber vorerst nicht verschoben oder abgesagt.

14.07 Uhr: Jetzt hat das Coronavirus auch die Europa League erreicht. Das Spiel zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom, das für den Donnerstag angesetzt war, wurde abgesagt. Das teilten die Römer via Twitter mit. Demnach hatte das Flugzeug des AS Rom keine Landeerlaubnis in Spanien bekommen.

Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

13.37 Uhr: Jetzt hat das Coronavirus endgültig den deutschen Profi-Fußball erreicht. Der erste Spieler ist infiziert.

12.43 Uhr: Alle Spiele des 26. Spieltages der Bundesliga finden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Als letzte Partie wurde am Mittwoch das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und SC Freiburg als Geisterspiel bestätigt.

Liebe Fußballfans!



Wir haben uns soeben schweren Herzens dazu entschieden, aufgrund der aktuellen Lage und der Verunsicherung im Umgang mit dem Corona-Virus, unser Heimspiel am Samstag gegen den SC Freiburg ohne Zuschauer auszutragen.



Statement Oliver #Mintzlaff

pic.twitter.com/WPCOQ4MYFj — RB Leipzig (@DieRotenBullen) March 11, 2020

Coronavirus: Saisonaus für Serie A? Noch gibt es Hoffnung

Update vom 11. März, 12.13 Uhr: Der italienische Fußballverband FIGC hofft, dass die Serie A trotz der Unterbrechung wegen der Coronavirus-Krise zu Ende gespielt werden kann, prüft jedoch auch andere Lösungen.

So wird der Abbruch der Saison 2019/20 nicht ausgeschlossen, das geht aus einem vom Verband veröffentlichten Statement hervor.

Der Verband denkt über Play-offs zwischen den vier bestplatzierten Mannschaften und möglichen Relegationsspielen unter den letzten vier Klubs in Sachen Abstieg nach. Ein Abbruch mit Juventus als neuerlichem Meister, oder ohne einen Meister zu küren, sei ebenfalls möglich.

Update vom 11. März, 10.58 Uhr: Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird seine am 21. April geplante Jahreshauptversammlung wegen der Ausbreitung des Coronavirus auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Bislang gab es für die Mitglieder noch keine fristgerechte Einladung, aber einen Hinweis auf den Termin. Währenddessen wurde bekannt, dass Eintracht Frankfurt gegen Gladbach am Sonntag (15.30 Uhr) ohne Zuschauer ausgetragen wird. Diese Entscheidung verkündete Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Mittwoch. Zuvor waren bereits mehrere Bundesliga-Spiele ohne Zuschauer angekündigt worden.

Coronavirus Bundesliga/Premier League: Geisterspiel in Berlin? England-Kracher abgesagt

Update vom 11. März, 9.38 Uhr: Das für Mittwochabend angesetzte Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und dem FC Arsenal ist dem Coronavirus zum Opfer gefallen. Die Partie wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, weil einige Arsenal-Mitarbeiter Kontakt mit Evangelos Marinakis, dem Klubbesitzer von Olympiakos Piräus und Nottingham Forest, hatten. Marinakis hatte bekannt gegeben, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Vor zwei Wochen hatte der griechische Spitzenklub Olympiakos in der Europa League bei Arsenal gespielt, auch Marinakis war mitgereist. Auf ärztlichen Rat entschieden sich der FC Arsenal und Manchester City, ihr Duell am Mittwochabend zu verschieben.

Währenddessen findet die Partie zwischen Union Berlin und dem FC Bayern wohl doch vor leeren Rängen statt.

Coronavirus: Länderspiel vor leeren Rängen - DFB-Team mit Geisterspiel gegen Italien

Update vom 10. März, 17.56 Uhr: Geschäftsführer Jörg Schmadtke vom VfL Wolfsburg hält eine Absage der kommenden Länderspiele wegen der Corona-Krise für zwingend notwendig. „Im Moment ist mein Gedankengang: Ich werde unsere Spieler nicht losschicken, ich werde es ihnen verbieten“, sagte Schmadtke dem Fachmagazin kicker.

Zwischen dem 22. März und dem 3. April steht in der Bundesliga eine Länderspielpause an. Eine Großzahl von Profis müsste sich nach derzeitigem Stand auf die Reise machen - quer durch die Welt. Und wegen der Abstellungspflicht sind den Bundesligaklubs grundsätzlich die Hände gebunden.

„Die Hoheit liegt bei der FIFA“, sagte Schmadtke. Der Geschäftsführer will deshalb „in den Dialog treten“. Seine Haltung habe er bereits an entsprechender Stelle bei der DFL hinterlegt. Auch die EM sieht Schmadtke gefährdet: „Gefühlt ist es weit weg, andererseits ist es beim jetzigen Sachstand nicht auszuschließen, dass das Turnier nicht stattfinden kann.“

Ein Problem sei die geplante Austragung in elf europäischen Städten sowie im asiatischen Baku: „So, wie das Turnier strukturiert ist“, sagt der 55-Jährige, „könnte es kompliziert werden. Vor allem angesichts der Tatsache, dass Mannschaften und Fans hin- und herreisen sollen.“

Coronavirus/Bundesliga: Sechs Bundesligaspiele sind am Wochenende Geisterspiele

Update vom 10. März, 17.50 Uhr: Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) wird auch das Spiel der TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus ohne Zuschauer ausgetragen.

Diese Entscheidung gaben die Kraichgauer nach Beratungen mit den zuständigen Behörden am Dienstagnachmittag bekannt. Es ist die sechste Partie des 26. Spieltages, die vor leeren Rängen angepfiffen wird.

Auch die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem FSV Mainz 05 wird es wegen des neuartigen Coronavirus am Wochenende keine Zuschauer geben. Ebenso das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn am Freitag.

Mit der Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr) hat auch die 2. Bundesliga ihr erstes Geisterspiel wegen des Coronavirus.

Coronavirus Bundesliga/DFB-Team: Geisterspiel gegen Italien - Revierderby ohne Fans

Die Partie werde „Stand heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden“, teilte Fürth am Dienstag mit.

Das dürfte auch für die zeitgleiche Ansetzung Arminia Bielefeld gegen VfL Osnabrück gelten. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hatte Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wie Bayern, Bremen und Schleswig-Holstein untersagt.

Am kommenden Zweitliga-Wochenende wären davon auch die Duelle zwischen Jahn Regensburg und Holstein Kiel sowie zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr) betroffen.

Die Fußball-Spiele in der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden bis 15. April ohne Zuschauer statt. Das verkündete die Profiliga LFP am Dienstag und reagierte damit auf die Coronavirus-Epidemie.

Bereits am Montag hatte die Polizeipräfektur von Paris entschieden, dass das Champions-League-Achtelfinalrückspiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch (21 Uhr im Live-Ticker) ohne Publikum im Prinzenparkstadion stattfindet.

Coronavirus: Länderspiel vor leeren Rängen - DFB-Team mit Geisterspiel gegen Italien

Update vom 10. März, 16.40 Uhr: Das Coronavirus betrifft nun auch die Länderspiele. Um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, hat die Stadt Nürnberg dem DFB am Dienstag mitgeteilt, dass das Länderspiel am 31. März zwischen Deutschland und Italien ohne Zuschauer stattfinden wird.

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien am 31. März in #Nürnberg muss nach aktuellem Planungsstand ohne Zuschauer im Stadion stattfinden. Darüber wurde der @DFB heute von der Stadt Nürnberg informiert. #GERITA #DieMannschaft pic.twitter.com/bFPXJMrQU1 — Die Mannschaft (@DFB_Team) March 10, 2020

Das Test-Länderspiel wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus nach aktuellem Planungsstand vor leeren Rängen ausgetragen. „Über allem steht die Gesundheit“, sagte Generalsekretär Friedrich Curtius in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag. Die Stadt Nürnberg hatte zuvor den DFB über die Entscheidung informiert.

„Die Behörden haben nun klare Vorgaben gemacht, für die wir in dieser für uns schwierigen und komplexen Frage sehr dankbar sind. Auch wenn es natürlich bitter ist, dass dieser Klassiker vor leeren Rängen stattfinden muss“, sagte Curtius.

Coronavirus: Weitere Geisterspiele in der Bundesliga bestätigt - BVB-Manager Zorc mit Kritik

Update vom 10. März, 13.31 Uhr: Das für Montagabend angesetzte Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf wegen des Coronavirus nur vor leeren Rängen stattfinden. Wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer am Dienstag mitteilte, könne das Spiel nur als Geisterspiel ausgetragen werden „oder gar nicht“. Veranstaltungen mit über 1000 Personen werden verboten. „Sicher ist, dass am Montag keine Zuschauer im Weserstadion sein werden“, sagte Mäurer.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hofft noch, dass der Spieltag verschoben wird. Er habe die Deutsche Fußball Liga mit einem entsprechenden Ersuchen angeschrieben, sagte ein Sprecher. DFL-Chef Christian Seifert hatte allerdings bereits gesagt, dass eine Spielpause in der Bundesliga „illusorisch“ sei und nichts bringe. Die Partie soll am Montag um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

Auch das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke findet vor leeren Rängen statt. BVB-Sportdirektor Michael Zorc bezifferte den Einnahmenausfall auf mindestens drei Millionen Euro. Angesichts der Überlegungen, in den kommenden Wochen weitere Bundesligaspiele ohne Fans auszutragen, sieht er weiteren Diskussionsbedarf. „Das ist alles noch nicht zu Ende gedacht.“

Coronavirus: Nächstes Geisterspiel in der Bundesliga bestätigt - auch BVB gegen Schalke ohne Fans

Update vom 10. März, 12.52 Uhr: Die Coronakrise hat den spanischen Profifußball erreicht. Am Dienstag teilte La Liga mit, dass die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Besonders betroffen von den Geisterspielen ist Real Madrid. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos müssen gegen SD Eibar und den FC Valencia gleich in zwei Heimspielen ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen.

Auch in der ersten Fußball-Liga Polens werden bis auf unbestimmte Zeit die Partien ohne Zuschauer stattfinden. Man reagiere damit auf das von der Regierung in Warschau verhängte Zuschauer-Verbot bei Großveranstaltungen, teilte der Verband Ekstraklasa am Dienstag mit.

Da diese Regelung der Regierung für unbeschränkte Zeit gelte, sei es nicht möglich, die Spiele auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Update vom 10. März, 12.29 Uhr: Nun ist es offiziell: Das Revierderby zwischen dem BVB und dem FC Schalke am kommenden Samstag findet ohne Zuschauer statt. Das bestätigte die Stadt Dortmund am Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz.

Für den BVB ist es das zweite Geisterspiel nacheinander. Auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain am Mittwochabend findet ohne Zuschauer statt.

Update vom 10. März, 11.22 Uhr: Offenbar wird auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ohne Zuschauer stattfinden. Der Fernsehsender n-tv berichtet, dass die Partie am Samstag (15.30 Uhr) als Geisterspiel stattfinden wird.

Coronavirus/Bundesliga: Erstes Geisterspiel bestätigt - auch das Revierderby offenbar ohne Fans

Update vom 10. März, 9.53 Uhr: Das Coronavirus beschäftigt die Bundesliga weiter - nun gibt es offenbar das erste Geisterspiel. Nach Informationen von n-tv soll das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (Mittwoch, 18.30 Uhr) unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Eine offizielle Bestätigung soll es laut n-tv.de bei einer Presserunde am Mittag geben.

Bergamo-Profi Robin Gosens wird dieses Szenario am Dienstagabend ebenfalls erleben. Der Italien-Legionär hat nun interessante Einblicke in seinen Alltag gegeben.

Coronavirus: Geisterspiele häufen sich - Serie A setzt mehrere Wochen aus

Update vom 10. März, 7.08 Uhr: Zwei weitere Europa-League-Spiele finden am Donnerstag wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ohne Publikum statt. Das Aufeinandertreffen zwischen Olympiakos Piräus und den Wolverhampton Wanderers wird ebenso ohne Fans ausgetragen wie die Partie zwischen dem FC Sevilla und der AS Rom. Das gaben die Europäische Fußball-Union (UEFA) bzw. die andalusischen Behörden bekannt. Zuvor war bereits für die Partie zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe ein Zuschauer-Ausschluss veranlasst worden.

Coronavirus: Erstes BVB-Geisterspiel bestätigt - Serie A setzt bis April aus

Update vom 9. März, 22.47 Uhr: Italiens Premierminister Giuseppe Conte hat das ganze Land in eine Sperrzone verwandelt. Schlimme Auswirkungen trifft nun auch die italienische Fußballliga Serie A.

Bis zum 3. April sind alle Spiele ausgesetzt. Das entschied das Nationale Olympische Komittee (CONI). Internationale Wettbewerbe wie Champions League oder Europa League wie auch Nationalmannschaftsspiele fallen nicht in derer Zuständigkeit.

Update 15.15 Uhr: Borussia Dortmund wird seinen Fans die Kosten für die Eintrittskarten für das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain erstatten. „Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück“, twitterte der Verein: „Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird.“

Liebe BVB-Fans, es tut uns wirklich in der Seele weh, dass wir bei #PSGBVB auf Euch verzichten müssen! Den Kaufpreis fürs Ticket erstatten wir natürlich zurück. Wir schreiben jeden Einzelnen gerade an und informieren darüber, wie und auf welchem Wege dies vonstattengehen wird. — Borussia Dortmund (@BVB) March 9, 2020

Update 12.08 Uhr: Jetzt ist es offiziell - das Spiel zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet am Mittwoch aufgrund des Coronavirus vor leeren Rängen statt. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt mit.

Dagegen werden beim Duell zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur am Dienstag (ab 21 Uhr hier im Live-Ticker) wie gewohnt Zuschauer ins Stadion gelassen. Das entschied das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RB-Verantwortlichen zur Corona-Krise, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte. Diese Entscheidung wurde mit mehreren Punkten begründet: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

Auch bei TV-Sender Sky werden wegen des Coronavirus erste Maßnahmen ergriffen.

Update 10.48 Uhr: Auf Borussia Dortmund könnten in den kommenden Tagen gleich zwei Geisterspiele zukommen. Neben dem Revierderby gegen Schalke 04 am Samstag droht dieses Szenario auch im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals bei Paris St. Germain am Mittwoch (ab 21 Uhr hier im Live-Ticker), wie französische Medien berichten.

Die Sportzeitung L'Équipe berichtete, dass der Anpfiff unter normalen Bedingungen aufgrund der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus „immer hypothetischer“ werde. Das Blatt spekuliert, dass an diesem Montag eine Entscheidung verkündet werde. Eine Verschiebung der Partie scheint wegen des engen Spielplans jedoch ausgeschlossen.

Die UEFA bestätigte derweil, dass es nach dem Spiel in Paris definitiv keine Mixed Zone mit Gelegenheit für Gespräche von Journalisten mit Spielern geben wird. Interviews wird es nur durch die am Spielfeldrand zugelassenen TV-Sender geben.

Coronavirus in Deutschland: Bundesliga drohen Geisterspiele

Erstmeldung vom 9. März, 9.59 Uhr:

Berlin - Fußball-Bundesligaspiele absagen? Angesichts der Corona-Krise in Deutschland halten Politiker das nun für möglich. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte empfohlen Veranstaltungen mit mehr, als 1000 Besuchern abzusagen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sagte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“ hinzu, das Land werde Spahns Empfehlung umsetzen - „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“.

„Von Bielefeld bis Köln“ möchte der NRW-Gesundheitsminister durchsetzen, dass keine Fußballspiele mit Publikum stattfinden. Seiner Meinung nach sei es auch wichtig, dass nicht einzelne Vereine von Geisterspielen betroffen wären, sondern alle, betonte Laumann bei „Anne Will“.

Das gilt nach Laumanns Worten für das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr). Das Spiel war wegen eines Sturmtiefs im Februar abgesagt worden und würde diesen Plänen nach jetzt als Geisterspiel stattfinden.

Am Wochenende folgt der 26. Spieltag, unter anderen mit dem Derby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

Geisterspiele wegen Coronavirus in NRW - Wer kann das Durchsetzen?

„Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

Wie in anderen Ländern Europas und weltweit breitet sich Sars-CoV-2 auch in Deutschland rasch aus. Beim Robert Koch-Institut (RKI) waren bis zum Sonntagnachmittag 902 Infektionen erfasst, wobei nicht alle Nachweise aus den Bundesländern dort bereits registriert sind. Die meisten Fälle deutschlandweit verzeichnen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Der Weltärztebund begrüßte die Empfehlung Spahns als „völlig richtig“. „Man kann nicht Fußballspiele mit 35.000 Besuchern stattfinden lassen, als wäre nichts geschehen“, sagte Frank Ulrich Montgomery, Chef des Weltärztebundes, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag).

Wird VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld zum Geisterspiel?

Ob Arminia Bielefeld am Montag (9. März, 20.30 Uhr) beim eigentlichen Liga-Favoriten VfB Stuttgart ein Geisterspiel veranstalten wird, ist zunächst noch unklar. Das Spiel findet in Baden-Württemberg statt. Jedes Bundesland muss die Empfehlung selbst durchsetzen.

dpa/ml

Rubriklistenbild: © AFP / CRISTINA QUICLER