VfB nimmt HSV auseinander und ist sogar noch gnädig

Von: Niklas Noack

Souveräner Sieg der Schwaben: Im Relegationshinspiel hat der VfB Stuttgart den Hamburger SV mit 3:0 (1:0) geschlagen. Der Ticker zum Nachlesen.

+++ Der VfB Stuttgart hat den Hamburger SV völlig verdient mit 3:0 geschlagen und hat somit den Klassenerhalt so gut wie sicher. Der HSV war in allen Belangen unterlegen und braucht im Rückspiel ein Wunder, um doch noch in die 1. Bundesliga aufzusteigen. Trotz des klaren Sieges war der VfB sogar noch gnädig und hätte deutlich höher gewinnen können. Vor allem Guirassy hätte mehr als einen Treffer erzielen müssen, doch der Stürmer scheiterte zweimal frei stehend vor Hamburgs Schlussmann Heuer Fernandes: erst im laufenden Spiel, dann beim Elfmeter. HSV-Profi Suhonen flog in der 69. Minute mit Rot vom Platz.

Aufstellung VfB Stuttgart Müller – Sosa, Anton, Ito, Mavropanos, Vagnoman – Karazor (85.), W. Endo, Führich (67. Tiago Tomas), Millot (85. Egloff)– Guirassy (67. Pfeiffer) Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes – Muheim, Schonlau, David, Heyer – Meffert, Kittel, Reis (60. Suhonen/69. Platzveweis)– Dompé (65. Königsdörffer), Jatta – Glatzel Tore 1:0 Mavropanos (1.), 2:0 Vagnoman (51.), 3:0 Guirassy (54.)

90. Minute+1: Das muss das 4:0 sein! Pfeiffer gibt die Kugel von links auf den zweiten Pfosten. Von dort setzt Vagnoman das Leder mit einem langen Ball rechts am Pfosten vorbei.

VfB Stuttgart – Hamburger SV 3:0 (1:0)

90. Minute: Drei Minuten Nachspielzeit.

89. Minute: Wieder flankt Sosa von rechts und findet Pfeiffer, der keinen Druck hinter den Ball bekommt und rechts vorbei köpft.

83. Minute: Schwabenkapitän Endo probiert es aus der Distanz, doch Heuer Fernandes fischt die Kugel aus dem flachen linken Eck.

82. Minute: Der HSV ist leblos und verliert in der eigenen Hälfte den Ball. Stuttgart kombiniert im Anschluss über mehrere Stationen schnell nach vorne. Tomas setzt das Leder aam Ende dieser Kette knapp rechts vorbei.

81. Minute: Trotz der Überzahl hat der VfB das Tempo etwas herausgenommen. Die Schwaben lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen.

77. Minute: Jetzt mal der HSV: Kittel zieht aus der zweiten Reihe ab, aber ein Stuttgarter hat sein Bein dazwischen. Die daraus resultierende Ecke verpufft.

HSV nach Platzverweis von Suhonen gegen den VfB nur noch mit zehn Mann

69. Minute: Jetzt ist der HSV nach einem groben Foul auch nur noch zu zehnt: Suhonen trifft mit gestrecktem Bein Vagnoman am Knie und bekommt berechtigterweise die Rote Karte.

68. Minute: Nächste Chance für den VfB: Sosa flankt von links und am zweiten Pfosten lauert Pfeiffer, der seinen Kopfball erst auf dem Boden, dann vorbeisetzt.

60. Minute: Was ist hier denn los? Stuttgart ist plötzlich gnadenlos und der HSV muss schauen, nicht völlig unter die Räder zu kommen.

Eingeköpft: Guirassy mit dem 3:0 für den VfB

54. Minute: Da ist das 3:0! Wieder ist es eine Ecke von Sosa, der diesmal Guirassy im Zentrum findet. Der Angreifer köpft ein und sorgt hier für eine Vorentscheidung.

Die Torschützen der Partie: Mavropanos (l.), Vagnoman (M.) und Guirassy. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Ausgerechnet Vagnoman erhöht für den VfB gegen seinen Ex-Klub

51. Minute: Und da ist das hochverdiente 2:0 für den VfB! Führich bedient links mit ganz feinem Füßchen Millot, der die Kugel nach innen auf Vagnoman gibt, der die Kugel in die Maschen haut!

Josha Vagnoman trifft zum 2:0. © IMAGO/Heiko Becker

46. Minute: Stuttgart kommt mit viel Wucht aus der Kabine. Millot steckt im Strafraum links auf Endo durch, der sich durchwuselt, aber das Leder dann doch links vorbeischießt. Anscheinend war es aber sowieso zuvor Abseits.

46. Minute: Der Ball rollt wieder und erneut wird im Block gezündelt. Diesmal fackeln die Anhänger des VfB Stuttgart ihre Pyrotechnik ab.

HALBZEIT: Der VfB führt nach dieser ersten Hälfte verdient mit 1:0 gegen einen HSV, der hier teilweise schwimmt. Allerdings müssen sich die Schwaben vorwerfen lassen, nicht höher zu führen. Vor allem Guirassy hätte mindestens einen Treffer beisteuern müssen. Erst vergibt er im laufenden Spiel frei stehend vor Hamburgs Torwart Heuer Fernandes, dann vom Elfmeterpunkt.

45. Minute: Nochmal der VfB! Sosa serviert aus dem linken Halbraum einen Freistoß auf den Kopf von Mavropanos, der diesmal vorbei köpft.

38. Minute: Die Gäste aus dem Norden werden besser. Über links dribbelt Dompé in Richtung des Stuttgarter Gehäuses, sein Schuss geht aber links deutlich vorbei.

35. Minute: Jetzt kommt Hamburgs Glatzel mal im Strafraum zum Abschluss, doch der wird abgeblockt.

28. Minute: Jetzt der HSV über rechts mit Jatta, der auf Kittel zurücklegt. Der HSV-Kicker schießt vorbei.

Guirassy vergibt den Elfmeter und lässt Chance aufs 2:0 für den VfB gegen den HSV liegen

27. Minute: Guirassy schnappt sich die Kugel und schießt platziert rechts ins Eck. Doch Heuer Fernandes hat die Ecke geahnt und pariert.

Serhou Guirassy verschießt den Elfmeter. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

25. Minute: Elfmeter für den VfB! An der linken Strafraumgrenze foult Reis den Stuttgarter Millot.

23. Minute: Was eine Gelegenheit! Vagnoman schickt Guirassy in die Gasse, der alleine aufs Hamburger Tor zuläuft und die Kugel kläglich in die Arme von HSV-Keeper Fernandes schießt. Den muss er machen.

20. Minute: Stuttgart bestimmt das Geschehen weiter. Man hat den Eindruck, der HSV hat das frühe Gegentor immer noch nicht verarbeitet.

14. Minute: Der VfB drückt hier jetzt aufs 2:0, allerdings fehtl den Schwaben im letzten Drittel noch die Präzision.

Führich vergibt Chance aufs 2:0 für den VfB

9. Minute: Riesenchance für Stuttgart! Führich dringt über links in den Strafraum ein und zieht ab, aber Heuer Fernandes wehrt zur Ecke ab, die schließlich verpufft.

8. Minute: Erster Vorstoß des HSV: Kittel legt die Kugel aus zentraler Position vor dem Stuttgarter Tor rechts auf Heyer ab, der das Leder rechts übers Tor jagt.

6. Minute: Was ein Blitzstart in diesem Relegationshinspiel! Hamburg muss sich hier von dem frühen Schock erstmal erholen und lässt die Kugel in den eigenen Reihen zirkulieren.

Mavropanos schockt den HSV: Stuttgart geht nach 45 Sekunden in Führung

1. Minute: Da ist die schnelle Führung! Borna Sosa bringt die Ecke von links und Mavropanos köpft zum 1:0 ein! Was für ein Beginn in der Mercedes-Benz Arena, es waren gerade erst 45 Sekunden gespielt.

Konstantinos Mavropanos schockt den HSV und köpft nach 45 Sekunden zum 1:0 für den VfB Stuttgart ein. © IMAGO/Blatterspiel

1. Minute: Schiedsrichter Tobias Welz pfeift den ersten Teil des Abstiegskrimis an. Die HSV-Fans zünden umgehend Pyro, aus dem Block steigt blauer Rauch auf.

ANPFIFF

Update, 1. Juni, 20.28 Uhr: Wie bereits berichtet, muss der VfB auf Stammkeeper Fabian Bredlow verzichten. Für ihn beginnt Florian Müller im Tor. Statt auf Silas setzt Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß auf Enzo Millot. Beim Hamburger SV gab es derweil keine Überraschung. Ludovit Reis ersetzt den verletzten Laszlo Benes, außerdem startet Bakery Jatta anstelle von Königsdörffer.

Update, 1. Juni, 20.24 Uhr: Hitzige Stimmung in der Mercedes-Benz Arena. 20 Minuten vor Anpfiff hat zumindest das Duell auf der Tribüne zwischen den VfB-Fans und den Anhängern des HSV schon begonnen. Es ist spürbar, dass es in der Partie um viel geht.

Update, 1. Juni, 15.47 Uhr: Die Spannung steigt! In rund fünf Stunden geht es hier los. Wer legt in der Bundesliga-Relegation vor? Wir sind schon gespannt.

Der VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV: Wer legt in der Bundesliga-Relegation vor? © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB Stuttgart muss wohl auf Torhüter verzichten: Ausfall kurz vor Relegations-Hinspiel

Update, 1. Juni, 13.27 Uhr: Wie Sky berichtet, muss der VfB Stuttgart im Hinspiel der Relegation gegen den Hamburger SV auf Stammtorwart Fabian Bredlow verzichten. Für ihn wird Florian Müller im Gehäuse stehen.

HSV mit Wechseln im Mittelfeld: Ein Hoffnungsträger verletzt, ein anderer wieder dabei

HSV-Profi Laszlo Benes muss in der Relegation gegen den VfB passen, da er sich am letzten Spieltag gegen den SV Sandhausen einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ludovit Reis kehrt dafür nach seiner Gelb-Sperre zurück.

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Zittern um Bredlow

Ob Torwart Fabian Bredlow im Relegationshinspiel gegen den HSV fit sein wird, ist weiterhin fraglich. Wenn, dann werde es eine „Punktlandung“, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz. Beim Warmmachen vor dem Spiel gegen Hoffenheim hatte sich der Keeper eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen, hielt aber bei der Partie durch. Danach habe sich die Verletzung zum Negativen entwickelt, erklärte Hoeneß.

Dafür hat Dan-Axel Zagadou seine Fußschmerzen überwunden und hat am Dienstag zum ersten Mal wieder trainiert. Für die Startelf im Hinspiel der Relegation wird es vermutlich allerdings noch nicht reichen.

VfB-Keeper Fabian Bredlow leidet an einer Innenbandzerrung im Knie. © IMAGO

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Bundesligist mit Fragezeichen

Vor der Relegation bangt der VfB um den Einsatz von Torwart Fabian Bredlow. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte gegenüber der dpa: „Es könnte bis Donnerstag eine Punktlandung bei Fabian werden.“ Der Keeper hatte sich beim Aufwärmen vor dem VfB-Spiel gegen die TSG Hoffenheim (1:1) am Knie verletzt, hatte aber trotzdem gespielt.

Dan-Axel Zagadou fehlte gegen die TSG derweil noch aufgrund von Fußschmerzen. Zuletzt machte der Verteidiger aber Fortschritte, sodass Hoffnungen auf einen Einsatz im Relegationshinspiel berechtigt sind. Am Dienstag standen beide auf dem Trainingsplatz.

Dan-Axel Zagadou (l.) und Fabian Bredlow vom VfB Stuttgart waren zuletzt angeschlagen. © Sportfoto Rudel/IMAGO

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Jatta und Reis beim Dino wieder dabei?

HSV-Trainer Tim Walter musste am 34. Spieltag gegen den SV Sandhausen auf Ludovit Reis (5. Gelbe Karte) und Bakery Jatta (Gelb-Rot-Sperre) verzichten. Für die beiden rückten Laszlo Benes sowie Ransford Königsdörffer in die Startelf. In der Relegation gegen den VfB stehen Reis und Jatta allerdings wieder zur Verfügung.

Obwohl Hamburg am vergangenen Sonntag gegen Sandhausen nur aufgrund des Last-Minute-Siegs der Heidenheimer knapp den direkten Aufstieg verpasste, blickt Coach Walter positiv der Relegation entgegen. Es herrsche eine „Jetzt-erst-recht“-Atmosphäre in seiner Mannschaft, sagte er bei der Pressekonferenz. Dabei gab es sich gewohnt kämpferisch: „Wir werden weiter kämpfen, werden weiter Gas geben.“

VfB Stuttgart – Hamburger SV heute im Live-Ticker: Traditionsduell in der Relegation

Stuttgart/Hamburg - Die Spannung ist greifbar. Denn am Donnerstag (20.45 Uhr/Sat.1) steigt das Relegationshinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV um den letzten Bundesligastartplatz für die Saison 2023/24. Für beide Traditionsvereine steht immens viel auf dem Spiel. Der VfB könnte zum dritten Mal innerhalb von sieben Jahren absteigen, während der HSV nach fünf Zweitligajahren endlich wieder ins Oberhaus zurückkehren will.