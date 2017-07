Ohne rosarote Brille

Sara Däbritz vom FC Bayern war bei der EM vor vier Jahren noch die Jüngste im Kader - nun ist sie eine Leitfigur mit klaren Ansichten

München – Es ist bisher eine eigenartige Frauen-EM. Die Favoriten überzeugen kaum, stattdessen stellt ausgerechnet der Debütant Österreich alles auf den Kopf. Die Alpenrepublik mit einem Schnitt von 23,17 Jahren ließ den Top-Titelanwärter Frankreich in der Vorrunde alt aussehen, bei einem Sieg im Viertelfinale wäre Austria in der Runde der letzten Vier der deutsche Gegner. Vorausgesetzt, Steffi Jones’ Auswahl erledigt am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF und Eurosport) die Aufgabe Dänemark, was angesichts der bisherigen Darbietungen nicht gesichert ist.

Mit ihren 22 Jahren könnte Sara Däbritz ohne aufzufallen auch bei den Österreicherinnen mitkicken – dabei ist sie bereits ein alter Hase. Bei der EM vor vier Jahren in Schweden war die Bayern-Spielerin die Jüngste im Kader, inzwischen ist sie zur Leitfigur gereift. Steffi Jones hat die Startformationen bei diesem Turnier stets munter neu sortiert, doch Sara Däbritz ist neben der Kapitänin Dzsenifer Marozsan die unrotierbare Konstante in der Mittelfeldraute. Fußballerisch ist sie schwer zu überbieten, doch auch ihre klaren Ansichten werden in der Branche geschätzt. Sara Däbritz ist eine, die sich nicht zu schade ist für Kritik, weder an sich selbst noch was das große Ganze betrifft. Und mit Kritik muss sich die deutsche Mannschaft aktuell befassen.

Steffi Jones gab sich gestern motzig. „Da kommt wenig Positives“, beschwerte sich die Bundestrainerin bei den Medienvertretern, die bisherigen Spiele der DFB-Frauen seien zu sehr „schwarz-weiß“ gesehen worden. Viele würden den Entwicklungsprozess unterschlagen und den Umstand, dass die Deutschen in jeder Partie dominant gewesen seien. Die Tore würden fehlen, klar, gab die 44-Jährige zu, und man spiele teilweise zu sehr über die Mitte. Nur: alles schlecht stimme nicht.

„Wir liegen nicht da, umarmen uns ständig, sonnen uns, haben die rosarote Brille auf und glauben, dass alles schön ist“, versicherte Steffi Jones, „sondern wir analysieren die Spiele und nehmen uns fest vor, aus ihnen zu lernen.“ Sie persönlich, sagte sie, käme mit dem Druck gut klar: „Ich bin 1,80 groß und habe 80 Kilo – Ihr könnt davon ausgehen, dass ich ein dickes Fell habe.“ Für das Duell mit Dänemark gab sie vor, wieder aggressiver zu werden. Anders als Italien und Russland wird man es aber nun mit einem offensivfreudigeren Gegner zu tun bekommen.

Steffi Jones schwieg sich zu ihrer Startelf aus, doch Sara Däbritz, die Frau ohne rosarote Brille, muss sich kaum grämen. „Sie hat die letzten Jahre einen großen Sprung gemacht, das sieht man auch bei dieser EM“, sagt Bayern-Managerin Karin Danner. Im Vorjahr hing sie wegen olympischer Strapazen durch, „ich bin aber guter Dinge, dass sie diesmal nicht wieder in so ein Loch fällt“, so Karin Danner. „Wir freuen uns sehr über die Entwicklung von Sara, ihr Vertrag wurde ja nicht umsonst im Februar bis 2019 verlängert.“ Im Juli 2015 war Sara Däbritz aus Freiburg zu den Bayern gewechselt, längst fühlt sie sich als vollwertige Münchnerin. Bei der EM hat sie die Rückennummer 13, die einst Gerd Müller und später Thomas Müller populär machte. Jetzt müsste nur auch Sara Däbritz, die bisher einmal den Pfosten anvisierte, wie die beiden Idole nach Belieben treffen. Aber bisher läuft ja noch einiges unrund bei dieser eigenartigen EM.