Dämpfer vor Top-Duell: HSV verliert 1:2 gegen Magdeburg

Der Hamburger SV hat einen weiteren heftigen Rückschlag im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einstecken müssen.

Hamburg - Eine Woche vor dem Top-Duell beim Tabellenführer 1. FC Köln verloren die Hanseaten am Montagabend gegen den Abstiegskandidaten 1. FC Magdeburg in letzter Minute mit 1:2 (1:0). Bakery Jatta (31.) hatte den Tabellenzweiten in Führung geschossen, Magdeburg glich durch Marius Bülter (60.) aus. Philip Türpitz sorgte in der Nachspielspielzeit für das nicht unverdiente Happy End für die Gäste.

Der HSV (51 Punkte) hat nach der zweiten Heimniederlage und dem dritten Ligaspiel ohne Sieg nun sechs Zähler Rückstand auf die Kölner, die noch ein Nachholspiel bestreiten müssen, und nur drei Punkte Vorsprung auf den Dritten Union Berlin. Die Aufsteiger aus Magdeburg schöpfen trotz Tabellenplatz 16 wieder Hoffnung.

Wolf vertraut Erfolgself aus dem Pokal

HSV-Trainer Hannes Wolf schickte die selbe Mannschaft auf den Platz wie beim Viertelfinal-Erfolg im DFB-Pokal beim SC Paderborn (2:0). So durfte Kyriakos Papdopolous nach seinem Pokal-Einsatz auch seine Liga-Premiere nach langer Verletzungspause geben. Wolfs Magdeburger Kollege Michael Oenning - 2011 einige Monate selbst Cheftrainer in Hamburg - musste kurzfristig Torwart Giorgi Loria (Adduktoren) ersetzen. Für ihn kam der frühere Hamburger Alexander Brunst zum Einsatz.

Die Gäste versteckten sich vor 49 823 Zuschauern nicht. Aus einer sicheren Deckung heraus suchten die Magdeburger mutig die Offensive. Dem Gastgeber gelang wenig, er ging dennoch in Führung. Eine missglückte Abwehraktion von Magdeburgs Björn Rother nach einem HSV-Freistoß nutzte Jatta (31.) zu seinem vierten Saisontor.

Doppel-Pech für den HSV

Nach der Pause schienen die Hamburger endlich dominanter zu sein - und hatten Doppel-Pech. Zwei Mal verwehrte Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) Elfmeter. Erst stoppte FCM-Verteidiger Tobias Müller HSV-Torjäger Pierre-Michel Lasogga zumindest diskussionswürdig im Strafraum. Dankert entschied auf Eckball. Nach diesem fiel Müller der Ball nach einem Kopfball von HSV-Verteidiger David Bates an die Hand.

Die Hamburger erhöhten weiter den Druck, doch das Tor erzielte Magdeburg. Bülter (60.) vollendete einen Konter perfekt. Danach lief beim HSV wieder wenig zusammen, Magdeburg geriet kaum noch in Gefahr. Türpitz schockte dann den HSV mit seinem Siegtor (90.+4).

dpa