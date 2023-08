„Dann hatte er Schmerzen“: Wie es zur schweren Verletzung von VfB-Hoffnung Undav kam

Hiobsbotschaft

Von Niklas Noack schließen

Dem VfB Stuttgart droht nach der Verletzung von Deniz Undav ein Stürmerproblem. Unglücklich zog er sich einen Außenbandteilriss im Knie zu.

Stuttgart - Die Saison hat noch gar nicht begonnen und schon haben die Schwaben mit Verletzungspech zu kämpfen. BW24 verrät, wie sich die VfB-Hoffnung Deniz Undav schwer am Knie verletzte und was das für die Stuttgarter bedeutet.

Der VfB Stuttgart hatte Undav erst vor Kurzem von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Unter anderem wurde der Angreifer bei Werder Bremen ausgebildet. Im Profibereich führte ihn sein Weg über den SV Meppen und den belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise nach Brighton, bevor er beim VfB seine Zelte aufschlug.

Am Samstag (12. August, 13 Uhr/Sky) startet der VfB in die Pflichtspielsaison. Ohne Undav treffen die Schwaben in der ersten Runde des DFB-Pokals auf die TSG Balingen.