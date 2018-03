Schock in der Serie A: Fiorentina-Kapitän Davide Astori (†31) plötzlich verstorben

Traurige Nachrichten aus Italien. Der AC Florenz hat den Tod seines 31-jährigen Mannschaftskapitäns Davide Astori bestätigt.

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz hat am Sonntag den Tod von Mannschaftskapitän Davide Astori bekannt gegeben. Der 31-Jährige erlag laut Klubangaben in Udine, wo Florenz am Sonntag antreten sollte, einer plötzlichen Krankheit. Laut Medienberichten wird vermutet, dass der Abwehrspieler an plötzlichem Herzstillstand im Schlaf verstorben ist. Laut Angaben der Gazetta dello Sport fanden Teamkollegen den leblosen Körper des Profis in dessen Hotelzimmer. Vor dem Hotel, in dem die florentiner Mannschaft untergebracht war, versammelten sich spontan Fans. Astori hinterlässt eine Tochter.

Der Abwehrspieler hatte sich mit seinen Mannschaftskollegen auf das Punktspiel am Sonntag gegen Udinese Calcio vorbereitet. Der 14-malige italienische Nationalspieler war 2016 von Cagliari Calcio zu den Violetten, Ex-Klub von Mario Gomez, gewechselt. Für die Fiorentina bestritt Astori 58 Spiele. Außerdem stand er beim AC Mailand, dem AS Rom, Cagliari Calcio und US Cremonese unter Vertrag.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4. März 2018

Nach Tod von Davide Astori: Spielabsagen in der Serie A

Der Weltverband FIFA, aber auch andere italienische Erstligisten kondolierten unmittelbar nach Bekanntwerden des Todes von Astori.

Der ehemalige Ministerpräsident Italiens Matteo Renzi, der aus Florenz stammt, äußerte sich auf Twitter bestürzt. „Es scheint unmöglich“, schrieb der Politiker der Mitte-links-Partei Partito Democratico. „Ich kann es nicht glauben und weine mit seiner Familie und dem ganzen Club. Ciao, Kapitän Astori.“

Mi sembra impossibile. Sono incredulo e piango con la sua famiglia e con tutta la Fiorentina. Ciao Capitano. #Astori — Matteo Renzi (@matteorenzi) 4. März 2018

Das Meisterschaftsspiel der Serie A in Udine, das um 15.00 Uhr angepfiffen werden sollte, wurde abgesagt. Auch das Duell zwischen Genua 93 und Cagliari Calcio (12.30 Uhr) wurde nicht angepfiffen.

