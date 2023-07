Unter Tränen: Ex-Premier-League-Star Alli berichtet von schwerem Missbrauch in seiner Kindheit

Von: Jannek Ringen

Oftmals wird kritisiert, dass viele Fußballer zu glatt gebügelt sind und Phrasen dreschen. Dele Alli gibt in einem Interview einen tiefen Einblick.

London – Der ehemalige englische Nationalspieler Dele Alli, der zurzeit beim FC Everton unter Vertrag steht, hat mit 27 Jahren bereits zahlreiche Höhen und Tiefen im Profifußball erlebt. Als junger Spieler ging sein Stern bei den Tottenham Hotspur auf, danach folgte der Absturz. Im beliebten Interview-Format The Overlap mit Gary Neville sprach er nun offen über seine Kindheit, die nicht immer gut war.

Dele Alli Geboren: 11. April 1996 (Alter 27 Jahre), Milton Keynes, England bisherige Vereine: MK Dons, Tottenham Hotspur, FC Everton, Besiktas Istanbul Marktwert: 8 Millionen Euro (transfermarkt.de)

Dele Alli: Frühes Hoch, tiefer Fall

Der Start für Alli in die Premier League verlief kometenhaft. Im Alter von 19 Jahren kam er nach einer starken Saison in der dritten Liga zu den Tottenham Hotspur. Gleich im ersten Jahr überzeugte der 19-Jährige und steuerte in 33 Premier-League-Spielen zehn Tore und neun Vorlagen bei den Spurs bei.

Er war der Shootingstar der Saison 2015/16 und wurde nur wenige Monate nach Saisonbeginn für die englische Nationalmannschaft nominiert, wo er im Dezember 2015 sein Debüt gab. In der darauffolgenden Saison gelangen ihm im Alter von 20 Jahren sogar 18 Tore und neun Vorlagen in einer Premier-League-Saison. Danach folgte der Fall, er verlor seinen Stammplatz bei den Spurs, wurde an den FC Everton verkauft und von dort in die Türkei verliehen.

Dele Alli spricht in einem Interview offen über die Probleme, die er zu bewältigen hatte. © IMAGO / Seskim Photo

Dele Alli zu Gast bei Gary Neville

Das Interview-Format The Overlap mit Moderator Gary Neville ist in England äußerst beliebt. Immer wieder liefern dort Stars aus dem Fußballgeschäft tiefe Einblicke. In der aktuellsten Folge war Alli zu Gast. Im Gespräch zwischen den beiden wurde es dann sehr schnell intim.

Zu Beginn fragt Neville Alli, ob er okay sei. Der antwortet auf die Frage des Moderators „Zum ersten Mal seit einer langen Zeit“. Vor kurzem habe er einen eineinhalb monatigen Aufenthalt in einer Klinik verbracht. Er habe mit mentalen Problemen sowie Alkohol und Schlaftabletten zu kämpfen gehabt. „Ich wurde abhängig“, gesteht der 27-Jährige, der die Sucht inzwischen besiegt hat.

Die harte Kindheit von Dele Alli

Für Alli galt es einige Erlebnisse aus seiner Kindheit zu verdrängen, die bei Neville für blankes Entsetzen sorgten. „Mit sechs Jahren wurde ich von einem Freund meiner Mutter missbraucht, die eine Alkoholikerin war“, begann Alli seine ehrliche Antwort. „Später wurde ich zu meinem Vater nach Afrika geschickt, um Disziplin zu lernen. Mit sieben begann ich zu rauchen, mit acht damit, mit Drogen zu dealen“, führte er fort.

Mit zwölf Jahren wurde er von einer „tollen Familie“ adoptiert, allerdings konnte er sich dieser nicht wirklich öffnen. Er wollte keine Hilfe annehmen und war mit 24 kurz davor, seine Karriere zu beenden. Doch Alli hat die Wende geschafft, er habe „die Leidenschaft für den Fußball wiederentdeckt“. Er spricht ebenfalls Betroffenen Mut zu, offen über das Thema zu reden und die Hilfe anzunehmen. Gleichzeitig bedankt er sich bei seinem Verein für die Unterstützung und das Verständnis. (jari)