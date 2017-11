"Moderner und hipper": Weltmeister stellen neues Trikot vor

Die WM 2018 kann kommen! Vor den beiden letzten Länderspielen des Jahres hat die DFB-Auswahl das Trikot für das Turnier in Russland vorgestellt.

Berlin - Mit einer krachenden Hip-Hop-Show und großem Aufwand haben die deutschen Fußball-Weltmeister in Berlin ihre neuen Heimtrikots vorgestellt. Bundestrainer Joachim Löw und die gesamte Mannschaft präsentierten das Jersey für die WM 2018 in Russland am Dienstagabend im Quartier des Ausrüsters adidas im Stadtteil Wedding.

"Es gefällt mir sehr gut. Ein schönes Design", sagte Löw, "ich hoffe, es wird zum Erfolgstrikot wie das Vorbild von 1990." Dies kennt auch Mats Hummels, der die optischen Parallelen hervorhob. "Ich sehe deshalb Vielversprechendes für die WM", sagte der Münchner, der mit seinen Mitspielern etwas verloren auf der Bühne stand und einige Shirts ins Publikum warf. Sein derzeit verletzter Münchner Kollege Thomas Müller ist auch zufrieden: "Der Fußball ist moderner und hipper geworden - dementsprechend ist das Trikot gelungen."

+ Licht-Show: Der DFB verwandelte die Trikotpräsentation zu einem kleinen Spektakel. © AFP

Hommage an legendäre Weltmeister-Shirts von 1990

Das Trikot ist eine Hommage an die legendären Weltmeister-Shirts von 1990. Der gezackte Brustring ist allerdings nicht in schwarz-rot-gold, sondern in drei Grautönen gehalten. Den ersten Einsatz hat das Shirt am Freitag gegen England (21.00 Uhr/ZDF) im Londoner Wembleystadion.

Das Auswärtstrikot wird wahrscheinlich grün sein, es soll im März präsentiert werden.

Neues DFB-Team-Trikot: Adidas revolutioniert Brustnummern

Gündogan von seiner WM-Teilnahme überzeugt

Bierhoff lobt die Rückkehrer Götze und Gündogan

England gehen die Spieler aus: Klassiker gegen Deutschland wird zur Farce

sid