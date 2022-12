Deutschland gegen Costa Rica heute im Live-Ticker: Aufstellung? Flick-Rätsel scheinbar gelöst

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Bundestrainer Hansi Flick geht zuversichtlich in den Showdown gegen Costa Rica. © Chai v.d. Laage / Imago

Deutschland kämpft heute Abend gegen Costa Rica um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Wir begleiten das entscheidende Gruppenspiel hier im Live-Ticker.

Deutschland - Costa Rica -:- (-:-)

WM 2022: Deutschland muss gegen Costa Rica gewinnen, um noch ins Achtelfinale einzuziehen

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Rätsel um Flick-Entscheidung

Dieser Live-Ticker wird laufend aktualisiert

17.32 Uhr: Wie stellt Hansi Flick die deutsche Nationalmannschaft heute auf? Aus Katar sickern inzwischen die ersten Informationen durch. Offenbar sollen entweder Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka neben Joshua Kimmich spielen. Dass alle drei zentralen Mittelfeldspieler auflaufen, gilt als unwahrscheinlich.

Außerdem haben Niclas Füllkrug, Leroy Sané und Lukas Klostermann gute Chancen auf die Startelf. Warum? Füllkrug bringt die nötige Präsenz im Sturmzentrum, Sané war nach seiner Einwechslung gegen Spanien einer der Game-Changer und Klostermann ist mit seiner hohen Geschwindigkeit ein perfekter Verteidiger für Konter-Situationen Costa Ricas. So könnte Flick aufstellen:

Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Musiala, Müller, Sané - Füllkrug.

Deutschland - Costa Rica -:- (-:-)

Aufstellung Deutschland: - Aufstellung Costa Rica: - Tore: -

Update vom 1. Dezember, 17.25 Uhr: Der Countdown läuft. In zweieinhalb Stunden laufen die Mannschaften hier ins Al-Bayt-Stadium ein. Aktuell werden schon die Achtelfinal-Gegner von Spanien, Japan, Costa Rica oder Deutschland ermittelt: Kroatien, Belgien und Kanada können in der Gruppe F noch weiterkommen, Kanada ist bereits ausgeschieden.

Erstmeldung vom 1. Dezember, 16.12 Uhr: Al-Chaur - Es ist angerichtet! Deutschland tritt heute zum letzten Gruppenspiel bei dieser WM 2022 an. Es geht gegen Costa Rica, das Weiterkommen hat die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick aber eigentlich nicht mehr komplett in eigener Hand.

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Weg ins WM-Achtelfinale

Wie schafft es Deutschland ins WM-Achtelfinale? Wir haben die Ausgangslage hier nochmal im Überblick:

Bei einem Sieg gegen Costa Rica, wenn Spanien gegen Japan gewinnt

Bei einem Sieg mit mindestens zwei Toren Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen

Bei einem Sieg mit einem Tor Unterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore als Deutschland geschossen hat

Bei einem Sieg, wenn Spanien gegen Japan verliert und Deutschland die aktuell um acht Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Spanien aufholt. Damit reicht jeder eigene Sieg mit mindestens acht Toren Unterschied sicher. Wenn Deutschland und Spanien die gleiche Punkteanzahl, Tordifferenz und Anzahl geschossener Tore aufweisen, entscheidet wegen des 1:1 im direkten Duell zunächst die Fairplay-Wertung und dann das Los.

Deutschland gegen Costa Rica heute live: Rätsel um Flick-Entscheidung

Bevor es am Donnerstagabend um 20 Uhr deutscher Zeit im Al-Bayt-Stadium ernst wird, rätseln die Fußballfans natürlich über die Aufstellung des DFB-Teams. Lässt Flick den Spanien-Retter Niclas Füllkrug von Anfang an ran? Der Mittelstürmer von Werder Bremen wurde am Sonntag eingewechselt und schrieb mit seinem wichtigen Tor zum 1:1 sein ganz persönliches WM-Märchen.

Vor der Partie gegen Costa Rica sprechen sich viele Experten, sogar DFB-Direktor Oliver Bierhoff, für Füllkrug aus. „Niclas hat natürlich gezeigt, dass man auf ihn zählen kann, auch von Anfang an.“

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Deutschland gegen Costa Rica: DFB-Elf kämpft um letzten Strohhalm für das WM-Achtelfinale

Wie sich Flick letztlich entscheidet, dürfte gegen 18.45 Uhr feststehen, wenn die Aufstellungen bekannt gegeben worden sind. In unserem Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight des heutigen Abends. Auch die Kollegen von tz.de bieten einen Live-Ticker zum Deutschland-Spiel an.

Sollten Sie das Spiel lieber live im TV verfolgen wollen, haben wir hier alle Infos zur Übertragung des Deutschland-Spiels zusammengefasst. (akl)