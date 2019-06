Deutschland gegen Estland im Live-Ticker: Wahrt das DFB-Team seine weiße Weste?

Deutschland empfängt Estland in der EM-Qualifikation erneut ohne Bundestrainer Joachim Löw. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Estland -:- (-:-), Dienstag, 20.45 Uhr in Mainz

Deutschland: Estland: Tore: - Schiedsrichter: Palabiyik, Ali (Türkei)

+++ Hallo und herzlich willkommen zum 4. Spieltag der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg gegen Estland kann die DFB-Elf mit Nordirland nach Punkten gleichziehen. Um auf dem ersten Platz in der Gruppe C zu landen, müssen die Deutschen mit mindestens zwei Toren unterschied gewinnen. Wir berichten im Live-Ticker.

Deutschland - Estland im Live-Ticker: Der Vorbericht

Mainz - Am Dienstag (11. Juni 2019) trifft die deutsche Nationalelf in der Opel-Arena in Mainz auf Estland. Für die DFB-Elf wäre alles andere als ein Pflichtsieg eine Enttäuschung auf dem Weg zur EM-Qualifikation. Der Bundestrainer selbst wird wie schon im Spiel gegen Weißrussland krankheitsbedingt nicht an der Seitenlinie stehen können, wodurch Marcus Sorg zu seinem zweiten Einsatz als Aushilfs-Coach kommt. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Wo Sie das Spiel live im TV und im Live-Stream sehen können, hat tz.de* für Sie zusammengefasst.

Nach dem 2:0 gegen Weißrussland steht das DFB-Team mit sechs Punkten auf Platz zwei der Gruppe C hinter Nordirland. Der Anspruch von Neuer und Co. sind drei Siege aus drei Spielen und somit eine weiße Weste in der EM-Qualifikation. Einen Ausrutscher kann und will sich die runderneuerte Nationalmannschaft vor heimischen Publikum nicht leisten. Mit einem Sieg kann Jogis Mannschaft sogar die Gruppenführung übernehmen. Der Bundestrainer ist sich sicher: das DFB-Team ist auch unter Ersatz-Coach Sorg heiß auf Estland, wie tz.de* berichtet.

spz

