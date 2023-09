Schweinsteiger als Bundestrainer? Bommes mit genialer Reaktion im Live-TV

Von: Alexander Kaindl

Deutschland hat das Testspiel gegen Frankreich mit 2:1 gewonnen. Wer Bundestrainer wird, ist aber noch nicht klar – ARD-Moderator Alexander Bommes hatte aber eine Idee.

Update vom 13. September, 09.03 Uhr: Deutschland gewinnt gegen Frankreich – und löst damit eine neue Mini-Euphorie bei den Fußballfans der Nation aus. Der 2:1-Sieg war kein Feuerwerk, nichts Berauschendes. Aber es waren 90 Minuten aufopferungsvoller Kampf und am Ende auch wieder ein positives Ergebnis. Beides hatte man zuletzt so schmerzlich vermisst. Deshalb musste Bundestrainer Hansi Flick auch gehen.

Neun Monate vor der EM 2024 im eigenen Land stellt sich aber immer noch die Frage: Wer wird Flick-Nachfolger? Die ARD hatte das Länderspiel gegen Frankreich übertragen und vor der Partie einen Film mit möglichen Kandidaten gezeigt. Dabei wurden die offensichtlichen Anwärter vorgestellt. Von Julian Nagelsmann über Stefan Kuntz bis hin zu Oliver Glasner und Felix Magath.

Schweinsteiger als Bundestrainer? Bommes mit genialer Reaktion im Live-TV

Ganz am Ende fiel dann auch noch der Name Schweinsteiger. In einem eingefügten ARD-Interview sagte eine Deutschland-Anhängerin dann, dass sie sich „den Schweini als Bundestrainer“ wünschen würde. Vielleicht könnte man ihn ja überreden – und eine Sekunde später wurde der Weltmeister selbst, der für die ARD wieder als TV-Experte fungierte, lächelnd im Live-Bild der ARD eingeblendet.

Bastian Schweinsteiger (l.) und Alexander Bommes hatten bei der ARD-Übertragung zum Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich großen Spaß. © Screenshot ARD

Schweinsteiger als Bundestrainer? Moderator Alexander Bommes nahm die Vorlage dankend auf – und lieferte eine geniale Antwort: „Sie meint schon deinen Bruder oder?“

Damit entlockte er nicht nur Bastian Schweinsteiger, sondern vermutlich auch etlichen Fans vor den TV-Geräten einen Lacher. Der Experte selbst nahm es locker, wimmelte die Frage mit einem „davon gehe ich aus“ ab. Zur Erklärung: Schweinsteigers Bruder Tobias ist tatsächlich Fußballtrainer – beim Zweitligisten VfL Osnabrück. Die Anhänger im Netz nahmen es ebenfalls mit Humor, einer schrieb auf X (vormals Twitter): „Was denkt der Bommes eigentlich, als ob Tobias Schweinsteiger uns für diesen Chaos-Verband verlässt.“

Bastian Schweinsteiger ging dann tatsächlich, in seriöser Manier, auf die eigentliche Frage ein. Wer wird Bundestrainer? Schweinsteiger glaubt an Nagelsmann – hat aber einen anderen Wunsch.

Hier läuft Deutschland gegen Frankreich live im TV und Stream

Dortmund – Spiel eins nach der Ära Hansi Flick steht an. Nach dem 1:4-Debakel gegen Japan musste der Bundestrainer am Sonntag seinen Hut nehmen. Sportlich geht es Schlag auf Schlag – am Dienstag, 12. September (Anstoß: 21 Uhr), kommt Vize-Weltmeister Frankreich nach Dortmund. Dann werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die DFB-Elf betreuen. Möglicherweise steht Julian Nagelsmann als neuer Bundestrainer aber bereits in den Startlöchern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Testspiel live im TV und Stream verfolgen können.

Hier sehen Sie Deutschland gegen Frankreich live im TV

Die ARD zeigt das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag, 12. September 2023 , live und in voller Länge im Free-TV

am , live und in voller Länge im Free-TV Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der Anpfiff ertönt dann um 21 Uhr.

um 20.15 Uhr mit den Vorberichten, der ertönt dann um 21 Uhr. Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger werden das Spiel analysieren, Kommentator ist Gerd Gottlob.

Deutschland gegen Frankreich: Live im Stream sehen

Die ARD bietet einen Live-Stream zum Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich am Dienstag, 12. September 2023 , an.

am , an. Der kostenlose Live-Stream ist über die Mediathek, die Homepage und die App abrufbar.

Deutschland ohne Flick gegen Frankreich

Neun Monate vor Beginn der EM 2024 in Deutschland liegt der DFB einmal mehr am Boden. Mit den Franzosen kommt nun auch noch eine Mannschaft auf absolutem Weltklasse-Niveau zum Testspiel nach Dortmund.

„Er ist jemand, den ich sehr gerne habe und sehr schätze, ein guter Trainer“, sagte Deschamps der Bild am Sonntag, bevor Flick entlassen wurde. „Ich wünsche Hansi Flick, dass für ihn alles gut läuft. Das Turnier nächstes Jahr ist wichtig für Deutschland, bis dahin wird er aus den noch anstehenden Freundschaftsspielen die richtigen Schlüsse ziehen.“

Hannes Wolf (l.) und Rudi Völler beim DFB-Training vor dem Testspiel gegen Frankreich. © Team 2 / Imago

Deutschland erwartet Frankreich zum Prestige-Freundschaftsspiel

All die guten Wünsche von Deschamps haben nichts geholfen, Flick musste gehen. Trotzdem unterschätzen die Franzosen den DFB nicht. „Man muss nur schauen, welches Potenzial und welche individuelle Klasse die Spieler besitzen, bei welchen großen Klubs sie unter Vertrag stehen“, sagt Deschamps. Deutschland „ist nach wie vor eine der besten Mannschaften in Europa“.

Warum diese aber anders als die Franzosen, welche von den vergangenen neun Spielen nur das WM-Finale 2022 nicht gewonnen haben, derzeit von Malheur zu Malaise taumelt, davon kann sich Deschamps nun ein eigenes Bild machen.

Deutschland gegen Frankreich live im TV und Stream

Wie gut die Franzosen sind, bewies das 2:0 in der EM-Qualifikation gegen Irland am Donnerstag. Da kamen beispielsweise Randal Kolo Muani, Kingsley Coman und Real-Ass Eduardo Camavinga von der Bank. (akl/dpa)