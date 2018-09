Live-Ticker zu Deutschland gegen Frankreich: Darf Leroy Sane von Beginn an ran?

Deutschland gegen Frankreich, so lautet das Topspiel zum Auftakt der UEFA Nations League. Das Duell des ehemaligen und des amtierenden Weltmeister in München gibt es hier im Live-Ticker.

Deutschland - Frankreich -:- (Do, 20.45 Uhr), in München

Deutschland: --- Frankreich: --- Tore: --- Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

15.07 Uhr: Die Kritik, die Toni Kroos öffentlich am Verhalten von Leroy Sané äußerte, hatte es in sich. Großes Potenzial bescheinigte der Mittelfeldmann von real Madrid dem Linksfuß von Manchester City, der kurz vor dem WM aus dem Nationalmannschaftskader geflogen war. Gleichzeitig bemängelte Kroos, man müsse Sané immer „ein bisschen kitzeln, um das Beste aus ihm rauszuholen“. Bei Sané habe man "von der Körpersprache her manchmal das Gefühl, gewinnen oder verlieren ist nicht so schlimm". Zudem müsse man Sane "gefühlt immer sagen, was er tun sollte. Man muss einen Weg finden, ihn zu Topleistungen zu bringen", sagte der Führungsspieler der DFB-Auswahl. Allerdings bringe Sané auch "alles mit", so Kroos weiter, "um Weltklasse zu werden. Wenn er seine Qualitäten auf den Platz bringt, wäre er eine Riesenbereicherung für uns. So einen Spieler haben wir nicht mehr." Bleibt die Frage, ob Joachim Löw Sané heute die Chance von Anfang an gibt. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass der Bundestrainer Marco Reus auf dem linken Flügel starten lässt. Denn bei ManCity gehörte Sané am vergangenen Wochenende nicht mal zum Kader für die Partie gegen Newcastle United (2:1).

14.35 Uhr: Rechtsverteidiger Joshua Kimmich hat der Süddeutschen Zeitung vor dem Nations-League-Duell gegen Frankreich ein recht ausführliches Interview gegeben. Darin geht es noch einmal um die verkorkste WM in Russland - Kimmichs erstes Endrundenturnier seiner Karriere. „Das war eine richtig enttäuschende Erfahrung. Auch, wenn ich daran denke, dass all die Leute zu Hause mit uns mitgefiebert haben. Und dann haben wir einfach versagt“, resümiert der 23-Jährige Bayern-Profi. Fehlenden Teamgeist als Ursache für das Vorrunden-Aus will Kimmich aber nicht gelten lassen: „Die Mannschaft war zu keinem Zeitpunkt gespalten.“

12.34 Uhr: Das DFB-Team residiert im Hotel Munich Park und hat das Anschwitzen für das Duell der Weltmeister direkt in die Räumlichkeiten ihres Quartiers verlegt.

12.21 Uhr: Wer die französische Nationalmannschaft heute bei ihrer Abfahrt zur Arena oder nach dem Spiel bei ihrer Ankunft sehen möchte: Der Weltmeister residiert im Charles Hotel nahe des Münchner Hauptbahnhofs.

Images exclusives au cœur du voyage des Bleus entre Clairefontaine et Munich ! #ALLFRA #FiersdetreBleus pic.twitter.com/ecHeWfdekx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) 5. September 2018

10.32 Uhr: Die Fassade der Allianz Arena wird heute wohl die Flaggen von Deutschland und Frankreich zieren - die LED-beleuchtete Außenhülle macht es möglich.

10.22 Uhr: Wichtige Infos für die Fans vor Ort in München! Zum Länderspiel kann an allen Kiosken wie auch in den weiteren gastronomischen Bereichen der Allianz Arena sowohl mit Bargeld als auch mit der bei Bayern-Heimspielen alleine gültigen ArenaCard bezahlt werden. Die Parkgebühren im Parkhaus können jedoch ausschließlich mit der ArenaCard beglichen werden.

10.18 Uhr: Deutschland gegen Frankreich, da spielt auch immer ein Prise Rivalität mit. Entsprechend wird die Münchner Polizei ein wachsames Auge auf die Geschehnisse rund um die Partie haben. Bei relevanten Ereignissen wird diese die Fans und Interessierten über den Stadionsprecher sowie den Facebook- und Twitterauftritt der Polizei München informieren. Die Allianz Arena öffnet um 18.45 Uhr ihre Pforten für die Fans.

Liebe Fußballfans, Donnerstag findet in der #AllianzArena in #München das Länderspiel Deutschland-Frankreich statt. Unser Ziel ist es, allen Fans ein friedliches und stimmungsvolles Fußballerlebnis zu ermöglichen.

Beachtet bitte unseren Fanbrief:https://t.co/YnK7FDalN0 #GERFRA pic.twitter.com/pljPx2vGVY — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 4. September 2018

10.01 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker vom Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich im Rahmen der neuen UEFA Nations League! Das Duell zwischen dem alten und dem neuen Weltmeister in der Allianz Arena in München, die mit 67.485 Zuschauer ausverkauft ist, ist der erste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel von Russland. Ausgerechnet zu dieser Partie reist der neue Champion an - ob das nun ein Vor- oder Nachteil ist, muss wohl jeder selbst entscheiden.

Insgesamt hat Joachim Löw für das Spiel gegen Frankreich 23 Akteure berufen, davon sieben Weltmeister von 2014 und drei Neulinge. Vom WM-Kader 2018 sind noch insgesamt 17 Akteure dabei. Kurzfristig wurde Jonas Hector aus dem Kader gestrichen, dem Mann vom 1. FC Köln wurde eine Erholungspause eingeräumt. Den gesamten Kader für das Spiel in München gibt es hier auf tz.de* in der Übersicht.

Deutschland gegen Frankreich - das ist zum Auftakt der neuen UEFA Nations League (Modus & Regeln - tz.de* erklärt den neuen Cup) das absolute Topspiel. Das DFB-Team konnte von den bisher 28 Duellen mit der Équipe Tricolore lediglich neun gewinnen, verlor aber 13 (45:47 Tore). Die letzte Partie am 14. November 2017 in Köln endete 2:2, davor hatte die DFB-Auswahl bei der EM 2016 in Marseille im Halbfinale 0:2 gegen Les Bleus verloren. Der letzte deutsche Erfolg über Frankreich war der 1:0-Sieg im WM-Viertelfinale am 04.07.2014. Der letzte Heimsieg Deutschlands gegen den Weltmeister datiert vom 12.08.1987, damals siegte die Mannschaft mit 2:1 in Berlin.

Auf tz.de* erfahren Sie, wo und wie Sie das Spiel Deutschland gegen Frankreich live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Außerdem finden Sie dort den Spielplan der Nations League und Infos, wie Sie an Tickets für den neuen UEFA-Wettbewerb kommen.

