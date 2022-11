Deutschland gegen Japan heute im Live-Ticker: Erste Infos zur Aufstellung durchgesickert

Von: Florian Schimak

Deutschland trifft zum Auftakt bei der WM 2022 auf Japan. Das Team von Hansi Flick will mit einem Sieg ins Turnier starten. Die Partie im Live-Ticker.

Update vom 23. November, 12.01 Uhr: Das DFB-Team ist im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan angekommen, wie soeben zu sehen war. In wenigen Minuten dürften die DFB-Stars die Aufstellung mitgeteilt bekommen. Schiedsrichter der Partie Deutschland gegen Japan ist im übrigen Ivan Barton aus El Salvador.

Deutschland – Japan -:-

Deutschland: - Japan: - Tore: -

Update vom 23. November, 11.29 Uhr: Wie wird Hansi Flick heute aufstellen? Es wird vermutet, dass Thilo Kehrer als Rechtsverteidiger beginnen dürfte. Spannend wird auch zu sehen sein, wer neben Joshua Kimmich startet. Ilkay Gündogan oder Leon Goretzka? Womöglich gar beide. Zudem blickt auf Sturmbesetzung, wo sich die Fragen zwischen Havertz und Müller stellt. In einer guten Stunden werden wir es wissen.

Erstmeldung vom 23. November, 11.24 Uhr: München/Doha – Es ist angerichtet! Am Mittwochmittag (14 Uhr, MEZ) startet auch das DFB-Team in die WM 2022. Zum Auftakt wartet auf das Team von Hansi Flick der ehemalige Asienmeister Japan – kein einfaches Unterfangen. Auch tz.de berichtet im Live-Ticker über die WM-Partie.

Hansi Flick trifft mit Deutschland zum WM-Auftakt auf Japan. © IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Bislang steht dieses Turnier unter einem politischen Stern. Die Diskussion um den Eklat mit der „One Love“-Binde überstrahlt aktuell alle sportlichen Highlights. Für das DFB-Team steht also vor dem WM-Auftakt einiges auf dem Spiel.

Deutschland gegen Japan im Live-Ticker: DFB-Team vor Auftakt unter Druck

Trotz der Debatte ist der Bundestrainer voller Vorfreude. „Wir gehen sehr positiv in das Turnier. Wir freuen uns, dass es losgeht für uns“, sagte Flick am Dienstagabend.

Flick weiß um die Bedeutung des ersten Spiels in einem Turnier. Und er äußerte großen Respekt vor dem Gegner. „Ich muss mich als Fan des japanischen Fußballs outen. Die Spieler sind taktisch wie technisch sehr gut ausgebildet. Es ist eine sehr große Aufgabe, die auf uns wartet“, sagte er am Dienstagabend in Doha: „Wir gehen aber gut vorbereitet in das Spiel. Es ist alles möglich. Man darf keinen Gegner unterschätzen. Es ist eine sehr große Aufgabe, die auf uns wartet.“

Deutschland – Japan im Live-Ticker: Kimmich verspürt „riesige Motivation“ – Leroy Sané fällt aus

Bayern-Profi Joshua Kimmich sprach von einer „riesigen Motivation“, mit der die deutsche Mannschaft in die WM starte. „Wir wissen alle, dass das bei der letzten WM von uns nichts war. Wir mussten jetzt lange darauf warten. Es wird wichtig sein, dass wir mit einem guten Spiel starten. Bei der WM und der EURO haben wir das erste Spiel zuletzt jeweils verloren“, erinnerte der 27-Jährige an den Turnierfehlstart 2018 und 2021. „Ich bin überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen werden“, sagte Kimmich optimistisch zum WM-Start gegen Japan.

Flick muss zum Auftakt auf Leroy Sané verzichten. Der Bayern-Star laboriert an einer Knieverletzung. Für ihn könnte Thomas Müller in der Startformation stehen. (smk/dpa)