Oman gegen Deutschland im Live-Ticker: Generalprobe vor der Katar-WM – 17-jähriger Moukoko debütiert

Von: Antonio José Riether

Youssoufa Moukoko feiert heute sein Debüt in der Nationalmannschaft. © Markus Ulmer/imago

Am Mittwochabend steigt im Oman das letzte Vorbereitungsspiel der DFB-Elf vor der WM in Katar. Verfolgen Sie die Generalprobe im Live-Ticker.

Testspiel: Oman - Deutschland -:- (-:-), 18 Uhr (auch im TV und Live-Stream)

Beim letzten Härtetest vor der WM 2022 fehlen Thomas Müller und Antonio Rüdiger angeschlagen.

Mario Götze kann auf sein Comeback hoffen, zudem feiert ein Stürmer sein Debüt.

Update, 17.01 Uhr: Knapp eine Stunde vor Anpfiff steht die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft. Manuel Neuer beginnt im Tor, in der Abwehrreihe vor ihm spielen Lukas Klostermann, Thilo Kehrer, Matthias Ginter und David Raum. Ilkay Gündogan und Leon Goretzka werden im zentralen Mittelfeld starten. Die offensiven Außenbahnen werden Jonas Hofmann und Leroy Sané beackern, Kai Havertz beginnt als Zehner.

Der 17-jährige Angreifer Youssoufa Moukoko feiert am heutigen Tag seinen ersten Einsatz in der Nationalelf. Damit ist der Dortmunder mit 17 Jahren und 361 Tagen der zweitjüngste Debütant seit Uwe Seeler, der mit 17 Jahren und 345 Tagen seinen ersten Einsatz feierte. Niclas Füllkrug sitzt hingegen zunächst auf der Ersatzbank.

Testspiel: Oman - Deutschland -:- (-:-)

Aufstellung Oman: Aufstellung Deutschland: Neuer - Klostermann, Kehrer, Ginter, Raum - Gündogan, Goretzka - Hofmann, Havertz, Sané - Moukoko Tore:

Update vom 16. November, 16.39 Uhr: Am frühen Mittwochabend startet das DFB-Team mit dem ersten Vorbereitungsspiel in den WM-Winter. Um 18 Uhr, etwas früher als gewöhnlich, will die Mannschaft von Hansi Flick im Oman die letzten Feinheiten abstimmen, ehe es nach Katar geht. Der Grund für die Anstoßzeit ist die Zeitverschiebung, die Partie in der Hauptstadt Muskat beginnt um 21 Uhr Ortszeit.

Erstmeldung vom 16. November:

Maskat - Am Sonntag, den 20. November startet die hochumstrittene Weltmeisterschaft in Katar. Kommenden Mittwoch wird es für die deutsche Nationalmannschaft ernst, beim ersten Gruppenspiel gegen Japan sollen die Weichen für ein erfolgreiches Turnier gestellt werden. Doch zuvor absolviert das Team von Bundestrainer Hansi Flick einen letzten Test im Oman, das letzte Länderspiel liegt immerhin schon beinahe zwei Monate zurück.

Oman - Deutschland im Live-Ticker: WM-Test gegen schwer berechenbaren Gegner

Nach dem 3:3 Ende September in England folgt nun also das Vorbereitungsspiel auf der Arabischen Halbinsel. Im Sultan-Kabus-Stadion treffen die DFB-Stars auf einen schwer berechenbaren Gegner, nur fünf Spieler des Oman spielen außerhalb der eigenen Liga, die Legionäre im Team verteilen sich auf Kuwait, Katar und Bahrain. Erst einmal trafen der Oman und Deutschland aufeinander, im Februar 1998 gab es einen 2:0-Sieg für den vierfachen Weltmeister.

Oman - Deutschland heute live: WM-Held Mario Götze könnte sein Comeback feiern

Vor dem Spiel gegen den 75. der FIFA-Weltrangliste beklagt das DFB-Team einige Ausfälle. So fehlten sowohl der angeschlagene FC-Bayern-Profi Thomas Müller als auch Innenverteidiger Antonio Rüdiger von Real Madrid am Dienstag beim Abschlusstraining in Maskat. Die beiden Leistungsträger werden die letzte Partie vor der Weltmeisterschaft sicher verpassen, beide sollen allerdings individuell trainiert haben. Auch Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen fällt aus, ihn plagten zuletzt Magen-Darm-Probleme.

Nach fünf Jahren Pause ist Mario Götze zurück im DFB-Team- © IMAGO/Marc Schueler

Beim Training fehlte auch der Rückkehrer Mario Götze, der wie die beiden Freiburger Matthias Ginter und Christian Günter noch am Sonntag in der Bundesliga eingesetzt wurde und deshalb pausierte. Der 30-jährige WM-Siegtorschütze von 2014 steht nach seiner jüngsten Nominierung vor seinem Comeback nach fünf Jahren, im Oman könnte der Mittelfeldspieler von Eintracht Frankfurt zum 64. Mal für die Nationalelf auflaufen.

Oman - Deutschland im Live-Ticker: Zwei Debütanten im DFB-Team

Neben der Götze-Rückkehr werden die Augen auch auf die beiden potenziellen Debütanten im Team gerichtet sein. Denn der 17-jährige BVB-Angreifer Youssoufa Moukoko sowie der Werder-Stürmer Niclas Füllkrug könnten ihren ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft feiern. (ajr)