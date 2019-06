U21-EM: Jovic und die Serben warten - Holen die DFB-Jungs den nächsten Sieg?

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss am Donnerstagabend gegen Serbien ran. Wir versorgen Sie mit allen Infos rund um das Match im Live-Ticker.

Deutschland - Serbien -:- (-:-); 21.00 Uhr

Deutschland: - Serbien: - Tore: - Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

17.03 Uhr: In vier Stunden ist Anpfiff. Unsere DFB-Jungs waren heute Vormittag schon beim Anschwitzen. Die Stimmung bei den Youngstern scheint auf jeden Fall gut zu sein. Klar, nach solch einem Auftaktsieg.

Heute gilt es dann aber nachzulegen, wenn man im etwas komplizierten Gruppenmodus ins Halbfinale kommen will. Denn nur die drei Gruppenersten kommen definitiv weiter. Dazu qualifiziert sich noch der beste Gruppenzweite für die Semifinals.

München - Im Stadion Nereo Rocco in Triest erwarten die deutschen U21-Kicker die Serben. Überraschenderweise verlor der zweite Vorrundengegner der DFB-Jungs ihren Eröffnungskick bei der Europameisterschaft gegen Österreich mit 0:2.

Die Null vorne bedeutet auch, dass Superstar Luka Jovic, ab 1. Juli bei Real Madrid*, kein Tor geschossen hat. Dahingegen überzeugte auf deutscher Seite im ersten Match gegen Dänemark (3:1) ein junger Mann namens Marco Richter. Der Deutsche gilt als große Hoffnungsträger beim FC Augsburg, konnte dies in der Bundesliga aber nur im Saisonendspurt unter Beweis stellen.

Nichtsdestotrotz ist das Team von Trainer Stefan Kuntz mit hochklassigen Spielern gespickt. A-Nationalspieler wie Jonathan Tah und Lukas Klostermann sind nach den Länderspielen gegen Weißrussland und Estland zur U21 gereist. In der Startaufstellung stehen nur Akteure, die jeder Bundesliga-Laie schon in der Sportschau kennengelernt hat. Heißt auch: Die DFB-Elf gilt als Favorit. Serbien muss gewinnen, um überhaupt noch unter die ersten Zwei in der Gruppe zu kommen.

