Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker: DFB-Aufstellung da – Flick streicht Wackelkandidat aus Abwehr

Von: Christoph Klaucke

Deutschland trifft bei der WM nach der Auftaktniederlage gegen Japan auf Spanien. © Christian Charisius/dpa

Deutschland bekommt es im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2022 mit Spanien zu tun. Das Knaller-Duell aus Katar im Live-Ticker.

Update vom 27. November, 19.30 Uhr: Hansi Flick hat vor dem Spiel im Interview bei Magenta TV erklärt, wie das Mittelfeld aufgestellt ist: „Wir haben zwei Sechser, ein Zehner. Jo (Kimmich) und Leon (Goretzka) spielen das auch bei Bayern München.“ Dabei kommt Ilkay Gündogan wohl eine besondere Rolle zu. Der Kapitän von Manchester City soll die Kreise von Spaniens Aufbauspieler Sergio Busquets einengen. „Ilkay soll die Zehn spielen und sich so ein bisschen um Busquets kümmern“, verriet Flick.

Spanien – Deutschland -:-

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba - Gavi, Busquets, Pedri - Dani Olmo, Asensio, Ferran Torres Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - Müller Tore: - Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande) Zuschauer: 68.700

Update vom 27. November 19.17 Uhr: Gegen Japan offenbarte die deutsche Mannschaft insbesondere in der Abwehr eklatante Schwächen. Mit Spanien kommt nun ein Gegner, der nach dem 7:0-Sieg gegen Costa Rica zum Auftakt vor Selbstvertrauen strotzt. Deshalb nahm Flick zwei Umstellungen vor.

Niklas Süle rückt von rechts ins Abwehrzentrum für Nico Schlotterbeck. Neu dabei ist Thilo Kehrer als Rechtsverteidiger. Der Ex-Schalker von West Ham United dürfte es überwiegend mit Ferran Torres zu tun, der im ersten Spiel doppelt traf. Torres ist übrigens mit der Tochter von Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique liiert.

Update vom 27. November, 19.10 Uhr: Beim Blick auf die Aufstellung überrascht vor allem die Personalie Leon Goretzka. Während der Bankplatz von Nico Schlotterbeck zu erwarten war, wurde die Startelf-Nominierung von Goretzka vor der Partie heiß diskutiert. Es schien so, als ob sich Flick zwischen dem Bayern-Star und Ilkay Gündogan von Manchester City entscheiden müsste.

Jetzt spielen beide zusammen im Mittelfeld. Damit will der Bundestrainer wohl das Zentrum stärken. Das spanische Mittelfeld um die Barca-Profis Busquets, Pedri und Gavi gilt als Herzstück beim Weltmeister von 2010.

Update vom 27. November, 18.55 Uhr: Auch die Aufstellung von Spanien ist raus. Trainer Luis Enrique nimmt im Vergleich zu Hansi Flick nur einen Wechsel vor. Nach dem 7:0 zum WM-Auftakt gegen Costa Rica hat er auch kaum einen Grund dazu.

Lediglich der Ex-Leverkusener Dani Carvajal von Real Madrid ist als Rechtsverteidiger für Cesar Azpilicueta neu dabei. Mit dem Offensivspieler Dani Olmo von RB Leipzig steht auch ein Bundesliga-Spieler in Reihen der „Furia Roja“. Olmo traf gegen Costa Rica zur Führung.

Deutschland-Aufstellung: Hansi Flick nimmt Schlotterbeck raus – Goretzka in der Startelf

Update vom 27. November, 18.45 Uhr: Die Deutschland-Aufstellung ist da! Thilo Kehrer kommt als Rechtsverteidiger anstelle von Nico Schlotterbeck neu ins Team. Dafür rückt Niklas Süle nach innen.

Zudem verdrängt Leon Goretzka Kai Havertz auf die Bank. Thomas Müller dürfte somit als vorderster Angreifer auflaufen.

Update vom 27. November, 18.15 Uhr: Deutschland trifft heute auf seinen Angstgegner. Spanien ist für die deutsche Mannschaft die „schwarze Bestie“. Bereits 34 Jahre liegt der letzte Pflichtspielsieg der Deutschen zurück. Bei der EM 1988 gab es in der Gruppenphase ein 2:0, für beide Treffer war Rudi Völler verantwortlich.

Besonders das letzte Aufeinandertreffen vor zwei Jahren in Sevilla blieb den deutschen Spielern und Fans in bitterer Erinnerung. Mit 0:6 unterlag das von Jogi Löw trainierte DFB-Team der „Furia Roja“ in der Nations League. Das letzte WM-Duell gab es 2010, in Südafrika gewann der spätere Weltmeister Spanien mit 1:0 im Halbfinale.

Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker: Änderungen in DFB-Aufstellung erwartet

Vorbericht: Al-Khor – Gehört Deutschland noch zur Weltspitze? „Das wird sich am Sonntag zeigen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2022. Die deutsche Nationalmannschaft ist gegen Spanien gefordert. Mit einem Sieg im Al Bayt Stadion hätte die DFB-Elf das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand. Ausscheiden kann die deutsche Mannschaft heute nicht.

Schützenhilfe von Costa Rica: DFB-Elf kann heute nicht ausscheiden

Das hat Deutschland der Schützenhilfe von Costa Rica zu verdanken. Die Ticos besiegten am Vormittag Japan mit 1:0.

So schafft es Deutschland ins Achtelfinale. Mit einem Sieg gegen Spanien wäre sogar plötzlich wieder der Gruppensieg möglich.

Deutschland gegen Spanien heute im Live-Ticker: DFB-PK sorgt erneut für Wirbel

Aufregung gab es einen Tag vor dem Knaller-Duell gegen Spanien um die DFB-Pressekonferenz. Der Verband wollte diese im eigenen WM-Quartier ausrichten.

Team Punkte Tordifferenz 1. Spanien 3 +7 2. Japan 3 0 3. Costa Rica 3 -6 4. Deutschland 0 -1

Die FIFA durchkreuzte jedoch den Plan und zwang Flick die einstündige Autofahrt nach Doha anzutreten. Einen Spieler nahm der Bundestrainer jedoch nicht mit, deshalb droht nun eine Geldstrafe.

Deutsche Nationalmannschaft unter Druck: zweites WM-Gruppenspiel gegen Spanien

Damit gibt es vor der Partie gegen Spanien erneut Wirbel um die deutsche Mannschaft abseits des Sportlichen. Zu Beginn der WM kam es zum Eklat, als die FIFA den Deutschen und sechs anderen Verbänden das Tragen der „One-Love“-Binde unter Androhung von drastischen Strafen verboten hatte.

Die DFB-Elf ließ sich den Mund verbieten. Mit einer symbolischen Geste, die als Protestaktion gedacht war, vor dem Japan-Spiel wurde das einmal mehr deutlich. Das Mannschaftsfoto war europaweit ein Riesen-Thema. Ob eine weitere Aktion gegen Spanien geplant ist, war zunächst nicht bekannt. Hier läuft der WM-Kracher live im Free-TV.

Deutschland gegen Spanien heute im Live-Ticker: Infos zur Aufstellung sickern durch

Mit Blick aufs Sportliche wird mit Spannung erwartet, ob Hansi Flick seine Startelf gegen Spanien ändert. Erste Infos zur Aufstellung gegen Spanien sind schon durchgesickert. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger auflaufen.

Dafür müsste Nico Schlotterbeck weichen. Niklas Süle, der zuletzt auf der rechten Seite eine unglückliche Figur abgeben hatte, rückt in die Innenverteidigung. In unserem Live-Ticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag um 20 Uhr verpassen Sie nichts. Auch tz.de berichtet in einem Live-Ticker ausführlich über das Spiel. (ck)