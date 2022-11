Joker rettet Deutschland gegen Spanien: Füllkrug beschert DFB-Team nächstes Finale

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Niclas Füllkrug trifft zum 1:1-Ausgleich für Deutschland gegen Spanien. © Matthias Koch/Imago

Deutschland holt im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien den ersten Punkt. Joker Niclas Füllrug erlöst das DFB-Team. Der Ticker zum Nachlesen.

ABPFIFF: Das Spiel ist aus. Deutschland erkämpft sich nach Rückstand ein 1:1-Remis gegen ein starkes Spanien. Auf beiden Seiten sorgten Einwechselspieler für die Tore. Niclas Füllkrug gelang nach Moratas Tor in der Schlussphase noch der Ausgleich.

Das DFB-Team muss nun im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica gewinnen und hoffen, dass Japan nicht gegen Spanien siegt. Bei Punktgleichheit zählt bei der WM 2022 übrigens die Tordifferenz und nicht der direkte Vergleich. So kann Deutschland noch das Achtelfinale erreichen. Alle Stimmen und Reaktionen zum Spiel Deutschland gegen Spanien lesen Sie hier.

Spanien – Deutschland 1:1 (0:0)

Spanien: Unai Simon - Carvajal, Rodrigo, Laporte, Jordi Alba (82. Balde) - Gavi (66. Williams), Busquets, Pedri - Dani Olmo, Asensio (66. Koke), Ferran Torres (54. Morata) Deutschland: Neuer - Kehrer (70. Klostermann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotterbeck) - Kimmich, Goretzka - Gnabry (85. Hofmann), Gündogan (70. Sané), Musiala - Müller (70. Füllkrug) Tore: 1:0 Morata (62.), 1:1 Füllkrug (83.) Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande) Zuschauer: 68.700

90. Minute +5: Sané läuft frei auf den Torhüter zu und will Unai Simon umkurven, doch der Winkel wird zu spitz. Mit letzter Kraft bringt Sané den Ball in die Mitte, doch dort klären die Spanier vor dem lauernden Füllkrug.

90. Minute +3: Eckball für Deutschland. Carvajal klärt unbedrängt zur Ecke. Diese bringt jedoch nichts ein.

90. Minute: Es gibt 90 Minuten Nachspielzeit. Schießt hier eine der Mannschaften noch den Siegtreffer?

89. Minute: Puh, nochmal gut gegangen! Schlotterbeck agiert als Linksverteidiger und hebt das Abseits auf. Doch der BVB-Profi eilt entschlossen zurück und klärt mit einer starken Grätsche.

87. Minute: Schlotterbeck kommt für Raum in die Verteidigung.

Füllkrug-Wahnsinn in der Schlussphase: Joker trifft zum Ausgleich

83. Minute: TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOR für Deutschland. 1:1. Füllkrug-Wahnsinn in Katar. Auch der deutsche Joker sticht. Sané leitet wieder ein, dann klaut Niclas Füllkrug Musiala quasi den Ball vom Fuß und schweißt das Leder unhaltbar unter die Latte. Deutschlands WM-Traum lebt.

81. Minute: Kimmichs Freistoß aus aussichtsreicher Position halblinks vor dem Strafraum bleibt in der Mauer hängen.

78. Minute: Die deutsche Mannschaft erhöht jetzt den Druck. Die neuen Spieler bringen frischen Wind ins Angriffsspiel. Die Spanier stehen dennoch recht sicher.

73. Minute: Nicht der Ausgleich! Unfassbar! Die Einwechslung von Sané macht sich fast bezahlt. Der Bayern-Profi steckt perfekt für seinen Vereinskollegen Musiala durch, doch der Teenager schießt frei vor dem Tor Unai Simon an die Schulter.

70. Minute: Flick reagiert. Der Bundestrainer wechselt gleich dreimal und bringt Klostermann, Sané und Füllkrug für Kehrer, Gündogan und Müller.

68. Minute: Der Rückstand für die deutsche Mannschaft hatte sich nicht unbedingt angedeutet. Jetzt muss die DFB-Elf das Risiko erhöhen, um hier noch etwas Zählbares mitzunehmen. Immerhin wäre das Turnieraus bei einer Niederlage noch nicht endgültig besiegelt.

65. Minute: Jetzt muss Deutschland richtig aufpassen. Die Mannschaft läuft in einen spanischen Konter. Asensio jagt den Ball aber über den Kasten.

Spanien geht in Führung: Super-Joker Morata schockt Deutschland

62. Minute: TOR für Spanien. Der Joker sticht. Alvaro Morata bezwingt Neuer nach Alba-Vorlage im kurzen Eck. Süle kommt zu spät. Schon beim 7:0 traf Morata nach Einwechslung.

60. Minute: Auch Kimmich holt sich Gelb ab. Er trifft Olmo mit einer beherzten Grätsche am Sprunggelenk.

58. Minute: Gelbe Karte für Goretzka nach Foul an Asensio.

56. Minute: Kimmich mit der Führung auf dem Fuß! Deutschland presst hoch und erobert in Person von Kimmich den Ball. Gündogan gibt das Spielgerät zu Kimmich zurück, doch der scheitert an einer Parade von Unai Simon.

54. Minute: Erster Wechsel. Spanien bringen einen echten Mittelstürmer. Alvaro Morata, der gegen Costa Rica als Joker getroffen hat, kommt für Ferran Torres.

52. Minute: Die deutsche Mannschaft versucht alles. Gegen die technisch hochveranlagten Spanier tun sich die Flick-Schützlinge aber schwer den Ball zu erobern.

47. Minute: Müller wird ins Laufduell mit Jordi Alba geschickt. Der Bayern-Profi kann sich aber nicht entscheidend durchsetzen und stand wohl ganz knapp im Abseits.

46. Minute: Weiter geht‘s mit der zweiten Hälfte zwischen Deutschland und Spanien.

HALBZEIT: Mit 0:0 geht es zwischen Deutschland und Spanien in die Pause. Bundestrainer Hansi Flick kann mit dem Auftritt seiner Elf in den ersten 45 Minuten zufrieden sein. Die Mannschaft liefert eine engagierte Partie. Nach gutem Start baute Deutschland aber merklich ab und Spanien kam zu mehreren Chancen. Manuel Neuer lenkte den Ball mit einer Wahnsinns-Parade an die Latte.

Dem DFB-Team fehlen noch die Lösungen nach vorne. Einmal klappte es dann doch. Nach einem Freistoß köpfte Antonio Rüdiger zur vermeintlichen Führung, doch der Innenverteidiger von Real Madrid stand hauchzart im Abseits.

45. Minute +2: Nochmal wird es brenzlig im deutschen Strafraum. Kimmich kann nicht richtig klären. Doch Deutschland kommt mit einem Eckball für Spanien davon.

45. Minute: Rüdiger hat sich nach einem Freistoß davongeschlichen. Seinen guten Abschluss aus der Luft aus spitzem Winkel kann Unai Simon im Nachfassen aber parieren. Es gibt zwei Minuten Nachspielzeit.

44. Minute: Gelb für Sergio Busquets. Der Weltmeister von 2010 grätscht Musiala um, nachdem dieser zunächst Rodri abschütteln konnte.

43. Minute: Der Treffer kam einer Erlösung in der deutschen Mannschaft gleich. Doch Rüdiger stand wenige Zentimeter im Abseits. Ist das ärgerlich!

Rüdiger-Tor von VAR zurückgenommen: DFB-Verteidiger stand im Abseits

39. Minute: Ist das bitter! Deutschland trifft durch Antonio Rüdiger. Doch der Verteidiger stand vor seinem Kopfball nach einem Kimmich-Freistoß im Abseits.

37. Minute: Erste Gelbe Karte für Deutschland. Kehrer fährt Ferran Torres rustikal in die Parade. Für diese Art von Grätsche wurde wohl einst der Gelbe Karton erfunden.

33. Minute: Riesen-Ding für die Spanier. Olmo bedient von links Ferran Torres im Strafraum. Doch der zweifache WM-Torschütze knallt das Leder per Direktabnahme über den Kasten. Rechtsverteidiger Raum sah zum wiederholten Male am heutigen Abend nicht gut aus. Olmo stand zuvor aber wohl im Abseits.

30. Minute: Deutschland baut leider etwas ab. Nach gutem Beginn fehlen nun die Lösungen im Offensivspiel. Der spanische Strafraum ist quasi Sperrzone. Antonio Rüdigers Schuss aus der zweiten Reihe wirkt ein wenig nach Verzweiflung. Der Wille ist der Flick-Elf aber nicht abzusprechen.

27. Minute: Was ist denn hier los? Jetzt spielt auch Neuer einen Fehlpass. Die Spanier erkennen die Situation blitzschnell. Den Schuss von Ferran Torres kann Raum gerade noch so blocken.

25. Minute: Wieder Deutschland. Die Spanier haben den deutschen Angriff eigentlich schon gestoppt, doch dann spielt Torwart Unai Simon den Ball Gnabry direkt in die Füße. Der Bayern-Star versucht es mit einem Schlenzer aufs lange Eck, knapp vorbei.

22. Minute: Jordi Alba versucht es von links aus der Distanz. Sein harter Flachschuss schlägt am Außennetz ein, Neuer muss nicht eingreifen.

20. Minute: Deutschland steht kompakt gestaffelt. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen werden klein gehalten. Trotzdem bleiben die Spanier jederzeit gefährlich.

15. Minute: Nach einer wilden Anfangsphase ist Spanien nun vermehrt um Ballkontrolle bemüht. Beiden Teams ist hier der absolute Siegeswille anzumerken.

10. Minute: Erste Chance für Deutschland. Die Flick-Elf schaltet schnell um und Goretzka marschiert unwiderstehlich durchs Mittelfeld. Gnabry kann die Vorarbeit aber nicht veredeln und scheitert an Spanien-Keeper Unai Simon, stand aber ohnehin im Abseits.

Irre Neuer-Parade: DFB-Team mit Latten-Glück

7. Minute: Wahnsinn Neuer! Der DFB-Kapitän lenkt einen satten Olmo Schuss aus knapp 18 Metern mit letzter Kraft an die Latte. Kehrer bekam den Ball zuvor noch durch die Beine. Durchatmen.

5. Minute: Aufpassen! Raum spielt tief in der eigenen Hälfte einen Fehlpass. Die Spanier schieben sofort hoch und stürmen in den deutschen Strafraum. Der Rückpass gerät aber zu ungenau. Glück gehabt.

2. Minute: Die deutsche Mannschaft macht direkt zu Beginn einen entschlossenen Eindruck und setzt die Spanier früh unter Druck. Wir können uns wohl auf ein intensives Duell freuen.

ANPFIFF

Update vom 27. November, 19.58 Uhr: Die Nationalhymnen sind ertönt. Gleich rollt hier der WM-Ball. Deutschland will Spanien in die Knie zwingen.

Update vom 27. November, 19.55 Uhr: Die Ausgangslage vor dem WM-Kracher zwischen Deutschland und Spanien ist durchaus brisant. Nach dem bitteren 1:2 zum Auftakt gegen Japan ist ordentlich Druck auf dem DFB-Kessel. Ein Turnieraus der deutschen Nationalmannschaft ist dank des Siegs von Costa Rica über Japan heute Abend immerhin nicht möglich. Sollte die Flick-Elf die Spanier nicht bezwingen, wäre am letzten Spieltag ein Sieg gegen Costa Rica Pflicht und erneute Schützenhilfe nötig.

Update vom 27. November, 19.45 Uhr: Im Fokus der deutschen Nationalmannschaft steht heute auch wieder der starke Bayern-Block. Insgesamt sechs Spieler des Rekordmeisters stehen gegen Spanien in der Startelf. Neben Kapitän und Torwart Manuel Neuer sind das die Mittelfeldspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie die Offensivspieler Jamal Musiala, Serge Gnabry und Thomas Müller.

Insbesondere von Lautsprecher Müller erwartet Bundestrainer Hansi Flick Leader-Qualitäten. „Thomas ist ein Spieler, der die anderen mitnehmen kann. Er ist laut und kann die anderen pushen“, sagte der DFB-Coach bei Magenta TV.

Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker: Flick erklärt speziellen Gündogan-Auftrag

Update vom 27. November, 19.30 Uhr: Hansi Flick hat vor dem Spiel im Interview bei Magenta TV erklärt, wie das Mittelfeld aufgestellt ist: „Wir haben zwei Sechser, ein Zehner. Jo (Kimmich) und Leon (Goretzka) spielen das auch bei Bayern München.“ Dabei kommt Ilkay Gündogan wohl eine besondere Rolle zu. Der Kapitän von Manchester City soll die Kreise von Spaniens Aufbauspieler Sergio Busquets einengen. „Ilkay soll die Zehn spielen und sich so ein bisschen um Busquets kümmern“, verriet Flick.

Kimmich und Goretzka kommt ein defensiverer Part als Gündogan zu. „Beide sollen ihre Qualitäten einbringen und die beiden Achter (der Spanier, Anm. d.Red.) am Spielfluss hindern. Alles ist letztendlich ein Eins-gegen-Eins, wir ähneln uns sehr in er Art und Weise, in der wir Fußballspielen wollen“, erklärte Flick im ZDF.

Update vom 27. November 19.17 Uhr: Gegen Japan offenbarte die deutsche Mannschaft insbesondere in der Abwehr eklatante Schwächen. Mit Spanien kommt nun ein Gegner, der nach dem 7:0-Sieg gegen Costa Rica zum Auftakt vor Selbstvertrauen strotzt. Deshalb nahm Flick zwei Umstellungen vor.

Niklas Süle rückt von rechts ins Abwehrzentrum für Nico Schlotterbeck. Neu dabei ist Thilo Kehrer als Rechtsverteidiger. Der Ex-Schalker von West Ham United dürfte es überwiegend mit Ferran Torres zu tun, der im ersten Spiel doppelt traf. Torres ist übrigens mit der Tochter von Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique liiert.

Update vom 27. November, 19.10 Uhr: Beim Blick auf die Aufstellung überrascht vor allem die Personalie Leon Goretzka. Während der Bankplatz von Nico Schlotterbeck zu erwarten war, wurde die Startelf-Nominierung von Goretzka vor der Partie heiß diskutiert. Es schien so, als ob sich Flick zwischen dem Bayern-Star und Ilkay Gündogan von Manchester City entscheiden müsste.

Jetzt spielen beide zusammen im Mittelfeld. Damit will der Bundestrainer wohl das Zentrum stärken. Das spanische Mittelfeld um die Barca-Profis Busquets, Pedri und Gavi gilt als Herzstück beim Weltmeister von 2010.

Update vom 27. November, 18.55 Uhr: Auch die Aufstellung von Spanien ist raus. Trainer Luis Enrique nimmt im Vergleich zu Hansi Flick nur einen Wechsel vor. Nach dem 7:0 zum WM-Auftakt gegen Costa Rica hat er auch kaum einen Grund dazu.

Lediglich der Ex-Leverkusener Dani Carvajal von Real Madrid ist als Rechtsverteidiger für Cesar Azpilicueta neu dabei. Mit dem Offensivspieler Dani Olmo von RB Leipzig steht auch ein Bundesliga-Spieler in Reihen der „Furia Roja“. Olmo traf gegen Costa Rica zur Führung.

Deutschland-Aufstellung: Hansi Flick nimmt Schlotterbeck raus – Goretzka in der Startelf

Update vom 27. November, 18.45 Uhr: Die Deutschland-Aufstellung ist da! Thilo Kehrer kommt als Rechtsverteidiger anstelle von Nico Schlotterbeck neu ins Team. Dafür rückt Niklas Süle nach innen.

Zudem verdrängt Leon Goretzka Kai Havertz auf die Bank. Thomas Müller dürfte somit als vorderster Angreifer auflaufen.

Update vom 27. November, 18.15 Uhr: Deutschland trifft heute auf seinen Angstgegner. Spanien ist für die deutsche Mannschaft die „schwarze Bestie“. Bereits 34 Jahre liegt der letzte Pflichtspielsieg der Deutschen zurück. Bei der EM 1988 gab es in der Gruppenphase ein 2:0, für beide Treffer war Rudi Völler verantwortlich.

Besonders das letzte Aufeinandertreffen vor zwei Jahren in Sevilla blieb den deutschen Spielern und Fans in bitterer Erinnerung. Mit 0:6 unterlag das von Jogi Löw trainierte DFB-Team der „Furia Roja“ in der Nations League. Das letzte WM-Duell gab es 2010, in Südafrika gewann der spätere Weltmeister Spanien mit 1:0 im Halbfinale.

Deutschland gegen Spanien im Live-Ticker: Änderungen in DFB-Aufstellung erwartet

Vorbericht: Al-Khor – Gehört Deutschland noch zur Weltspitze? „Das wird sich am Sonntag zeigen“, sagte Bundestrainer Hansi Flick vor dem zweiten Gruppenspiel bei der WM 2022. Die deutsche Nationalmannschaft ist gegen Spanien gefordert. Mit einem Sieg im Al Bayt Stadion hätte die DFB-Elf das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand. Ausscheiden kann die deutsche Mannschaft heute nicht.

Schützenhilfe von Costa Rica: DFB-Elf kann heute nicht ausscheiden

Das hat Deutschland der Schützenhilfe von Costa Rica zu verdanken. Die Ticos besiegten am Vormittag Japan mit 1:0.

So schafft es Deutschland ins Achtelfinale. Mit einem Sieg gegen Spanien wäre sogar plötzlich wieder der Gruppensieg möglich.

Deutschlands Kader für die WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Deutschland gegen Spanien heute im Live-Ticker: DFB-PK sorgt erneut für Wirbel

Aufregung gab es einen Tag vor dem Knaller-Duell gegen Spanien um die DFB-Pressekonferenz. Der Verband wollte diese im eigenen WM-Quartier ausrichten.

Team Punkte Tordifferenz 1. Spanien 3 +7 2. Japan 3 0 3. Costa Rica 3 -6 4. Deutschland 0 -1

Die FIFA durchkreuzte jedoch den Plan und zwang Flick die einstündige Autofahrt nach Doha anzutreten. Einen Spieler nahm der Bundestrainer jedoch nicht mit, deshalb droht nun eine Geldstrafe.

Deutsche Nationalmannschaft unter Druck: zweites WM-Gruppenspiel gegen Spanien

Damit gibt es vor der Partie gegen Spanien erneut Wirbel um die deutsche Mannschaft abseits des Sportlichen. Zu Beginn der WM kam es zum Eklat, als die FIFA den Deutschen und sechs anderen Verbänden das Tragen der „One-Love“-Binde unter Androhung von drastischen Strafen verboten hatte.

Die DFB-Elf ließ sich den Mund verbieten. Mit einer symbolischen Geste, die als Protestaktion gedacht war, vor dem Japan-Spiel wurde das einmal mehr deutlich. Das Mannschaftsfoto war europaweit ein Riesen-Thema. Ob eine weitere Aktion gegen Spanien geplant ist, war zunächst nicht bekannt. Hier läuft der WM-Kracher live im Free-TV.

Deutschland gegen Spanien heute im Live-Ticker: Infos zur Aufstellung sickern durch

Mit Blick aufs Sportliche wird mit Spannung erwartet, ob Hansi Flick seine Startelf gegen Spanien ändert. Erste Infos zur Aufstellung gegen Spanien sind schon durchgesickert. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, soll Lukas Klostermann als Rechtsverteidiger auflaufen.

Dafür müsste Nico Schlotterbeck weichen. Niklas Süle, der zuletzt auf der rechten Seite eine unglückliche Figur abgeben hatte, rückt in die Innenverteidigung. In unserem Live-Ticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag um 20 Uhr verpassen Sie nichts. Auch tz.de berichtet in einem Live-Ticker ausführlich über das Spiel. (ck)