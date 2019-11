Löw vor Weißrussland mit Abwehrproblemen: Wer wird der zweite Innenverteidiger sein?

Vor dem EM-Qualispiel gegen Weißrussland hat die DFB-Elf ein Abwehrproblem. Fast alle Innenverteidiger fallen verletzt aus.

Am Samstag, den 16. November spielt Deutschland in der EM-Quali gegen Weißrussland.

Die DFB-Elf hat aber ein Abwehrproblem.

Fast alle Innenverteidiger fallen verletzt aus.

Mönchengladbach - Joachim Löw hat seine Aufstellung für das EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland (Bei uns im Live-Ticker) schon weitgehend rausgelassen. Mittelfeld mit Kroos, Gündogan, Kimmich, Offensivreihe mitGnabry, Werner, Brandt – nur bei der Abwehr ließ er einiges offen. Vor allem: Wer wird der zweite Innenverteidiger sein?

Deutschland gegen Weißrussland: Schwieriges Abwehrpuzzle für Löw?

Klar ist: Matthias Ginter darf seinen Mönchengladbacher Wohnzimmer-Bonus einlösen. Außerdem ist er mit der Borussia Tabellenführer. Vor allem aber: Er ist der erfahrenste Mann fürs Abwehrzentrum, den der Bundestrainer aufbieten kann. Seine Wahl für die Erstbesetzung (Niklas Süle, Antonio Rüdiger) fällt verletzt aus. Und von den fünf Innenverteidigern, die er zur Vorbereitung auf die Länderspiele nach Düsseldorf bestellt hat, sind auch nicht alle verfügbar.

Emre Can sitzt noch seine Sperre durch den Platzverweis aus dem Estland-Spiel ab, Niklas Stark hat ein gebrochenes Nasenbein, das er mit einer Maske schützen muss, und ist „am Samstag noch keine Option, um von Anfang an zu spielen“. Jonathan Tah hätte gute Einsatzchancen – allerdings schränkt ihn „ein Ödem an der Hüfte“ (Löw) ein. Bleiben im 2-aus-5-Lotto noch Matthias Ginter und Robin Koch.

Ginter wird immer unterschätzt: „Ich habe den Eindruck, ich bewege mich unter dem Radar“

Löw hat Ginter zu zwei WM-Turnieren mitgenommen, aber keine Sekunde spielen lassen und damit selbst den Eindruck geschaffen, den er nun beklagt: „Der Matze wird immer unterschätzt.“ Der Matze bestätigt auch: „Ich habe den Eindruck, ich bewege mich unter dem Radar.“ Die Öffentlichkeit hätte ihm immer wenig zugetraut: inFreiburg, Dortmund, Gladbach. Wird der überhaupt Bundesligaspieler? Kommt er auf seine Spiele? Ginter sagt: „Ich kam jung dazu, mit 20. Entwicklung ist ein Prozess.“

.@MatzeGinter über seine Rolle: "Natürlich ist es mein Ziel, so wie im Verein, weiter voran zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Das tut mir gut und macht mir Spaß. Es ist ein Prozess - und ich will die nächsten Schritte in meiner Entwicklung machen.#DieMannschaft #DFBPK — Die Mannschaft (@DFB_Team) November 15, 2019

Neben ihm dann Robin Koch? Ex-Freiburger plus aktueller Freiburger, zweimal Christian-Streich-Schule, „gleiche Einstellung, gleicher Wille“ (Ginter).

Günter Klein

