Was für ein Image-Schaden: Der DFB hat alles falsch gemacht, was man falsch machen kann

Von: Hannes Niemeyer

Wieder einmal endet ein großes Turnier für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft früh. Diesmal ist der Schaden aber nicht nur sportlich, sondern auch abseits des Platzes unbestreitbar. Ein Kommentar.

München – Elf Tage dauerte die Reise der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 in Katar. Am Ende stehen drei Spiele, ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage – und ein gewaltiger Schaden für das Image des Deutschen Fußball-Bundes. Der DFB hat nahezu alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.

Begonnen mit der Diskussion über die „One Love“-Binde. Erst großspurig als Zeichen gegen die Situation im Gastgeberland dieser ohnehin höchst fragwürdigen WM angekündigt, steckt der DFB nach angedrohter Strafe durch die FIFA rückgratlos zurück. Selbst die angeblich mutige Aktion von Innenministerin Nancy Faeser, sich mit besagter Binde neben FIFA-Boss Gianni Infantino zu setzen, wird spätestens durch ein skurriles Foto der beiden entkräftet. Die „Wir lassen uns nicht den Mund verbieten“-Geste vor dem Japan-Spiel? Lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein, der die gezeigte Schwäche in der Binden-Diskussion nicht ansatzweise kompensieren kann.

Abgesehen von all den politischen Peinlichkeiten ging auch das Sportliche – mal wieder – massiv in die Hose, konnte die politische Dimension nicht ansatzweise wett machen. Oder hat die zweite Ebene dieser WM die Leistung von Hansi Flicks Mannschaft etwa gar beeinflusst? Es wirkte augenscheinlich jedenfalls so. Eine derartige Medienaufmerksamkeit samt Kritik aus dem Heimatland dürfte auch Profisportler schwerlich kalt lassen.

Binden-Skandal und sportliches Versagen: Was für ein Image-Schaden für den DFB

Binden-Einfluss hin oder her. Egal, ob man „die Hausaufgaben“ gegen Costa Rica nun mit dem 4:2-Sieg gemacht hat oder nicht. In dieser Gruppe wäre auch aus eigener Kraft und ohne spanische Hilfe mindestens Platz zwei drin gewesen.

Die Folge: Dem DFB droht nun ein noch größerer Image-Schaden als nach dem unangenehmen Gruppen-Aus bei der WM 2018 oder Jogi Löws Endspiel im EM-Achtelfinale 2021. Zum dritten Mal in Folge ein frühes Aus in einem großen Turnier, zum dritten Mal in Folge kaum wirklich spielerisch zu überzeugen gewusst – nur diesmal auch in den Diskussionen abseits des Platzes eher versagt als brilliert.

Heim-EM 2024 kommt: Flick hat viel zu tun – wenn er denn Trainer bleiben darf

Die Kritik aus dem Heimatland wird wie immer gewaltig sein – und das auch zu recht. Wenn Hansi Flick Bundestrainer bleiben darf, wird es ein hartes Stück Arbeit für ihn und die DFB-Spitze, das geschädigte Image und die Fußball-Euphorie bis zum nächsten großen Turnier zurück zu bringen. Und das wäre immerhin die Heim-EM 2024. Ein Kommentar von Hannes Niemeyer

