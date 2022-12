Pressestimmen nach dem deutschen WM-Aus: „Gracias, Alemania! Danke, Havertz!“

Von: Alexander Kaindl

Kai Havertz schoss mit seinem Doppelpack einen deutschen 4:2-Sieg gegen Costa Rica heraus. © Moritz Müller / Imago

Deutschland ist bei der WM 2022 in der Gruppenphase ausgeschieden. Die internationalen Pressestimmen zum Aus.

Doha - Aus, Schluss, das war‘s! Deutschland ist bei der WM 2022 sensationell ausgeschieden. Trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica ist das erneute Scheitern in der Gruppenphase besiegelt. Der Dreier gegen die Mittelamerikaner hätte zwar gereicht, aber Japan hatte gleichzeitig mit 2:1 gegen Spanien gewonnen.

So bleibt für die DFB-Elf wegen des schlechteren Torverhältnisses nur der dritte Platz. Unmittelbar nach dem Spiel deutete Thomas Müller sogar seinen Rücktritt an. Wie reagiert die Presse auf das deutsche Debakel? Wir fassen die Pressestimmen zusammen.

Deutschland-Aus bei der WM 2022: Internationale Pressestimmen - Spanien

Marca: „¡Gracias, Alemania! ¡‘Danke‘, Havertz!“

As: „Danke, Señor Havertz“

Deutschland-Aus bei der WM 2022: Internationale Pressestimmen - England

The Sun: „SEE GER LATER: Drama für die Deutschen, da sie trotz eines irren Sieges WIEDER in der WM-Gruppenphase ausscheiden.“

Daily Mail: „Die Deutschen Herzen sind nach dem WM-Aus gebrochen.“

Weitere Reaktionen folgen.