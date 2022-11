DFB: Alle Titel der deutschen Nationalmannschaft in der Übersicht

Trophäensammlung der deutschen Nationalmannschaften in der DFB Zentrale in Frankfurt © IMAGO / Schüler

Das deutsche Nationalteam gehört zu den erfolgreichsten Zusammenschlüssen der Welt. Alle Infos über die Historie, erfolgreiche Spieler und zurückliegende Highlights der DFB-Auswahl.

Frankfurt – Der in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Fußballbund (DFB) wird durch die deutsche Fußballnationalmannschaft repräsentiert. Hier spielen die besten Kicker des Landes. Voraussetzung für die Aufnahme in die Nationalelf sind die Nominierung durch den Bundestrainer sowie die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Auswahl bestreitet regelmäßig Länderspiele gegen andere Nationen, was wiederholt innerhalb eines Turniers geschieht. Das DFB-Team war bei zurückliegenden Vergleichen äußerst erfolgreich und konnte zahlreiche Titel sammeln. Die positive Gesamtbilanz spiegelt das Leistungsvermögen der bundesdeutschen Kicker wider. Von 987 Länderspielen gewann die DFB-Elf 574. Insgesamt 202 Mal gab es ein Unentschieden, in 211 Fällen musste man eine Niederlage hinnehmen (Stand: Mai 2022).

Die Titel des DFB: Historie

Die Historie des DFB beginnt mit seiner Gründung im Jahre 1900. Hintergrund war die Bereitstellung einer „Bundesmannschaft“. Es sollte jedoch acht Jahre dauern, bis das Nationalteam erstmals hinter den Ball trat. Am 5. April 1908 unterlag man der Schweiz mit 3:5. Nächstgrößere Bühne waren die Olympischen Spiele im Jahr 1912, wo die Auswahl gegen Russland, Ungarn und Österreich antrat. Der einsetzende Erste Weltkrieg und die Weimarer Republik störten den avisierten Spielplan ebenso sehr wie der heraufziehende Nationalsozialismus. Ein geregeltes Sportgeschehen war erst wieder im Jahr 1954 möglich, das die Nationalmannschaft mit dem Weltmeistertitel beendete.

Auch bei folgenden Turnieren schaffte es die DFB-Auswahl immer wieder auf vordere Plätze. Eine erste Delle erfuhr die Bilanz im Jahr 1978. Bei der Weltmeisterschaft in Argentinien unterlag man Österreich mit 2:3 und schied in der Zwischenrunde aus. Eine weitere Schmach erlitten die Auswahlkicker 1984 bei der Europameisterschaft in Frankreich, wo man erstmals nach der Gruppenphase die Koffer packen musste. Der Super-GAU wiederholte sich bei der Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Das von Joachim Löw trainierte Team konnte lediglich gegen Schweden gewinnen, was für ein Weiterkommen unzureichend war. Mit der Berufung eines neuen Trainers (Hansi Flick für Löw) leitete der DFB im August 2021 eine neue Ära ein - alle DFB-Trainer im Überblick.

Über alle Triumphe und Niederlagen der DFB-Elf informiert das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund. Das Erlebnishaus befindet sich gegenüber dem Hauptbahnhof.

Die Titel des DFB in der Übersicht

Die nachfolgende Liste gibt Auskunft über die Titelgewinne des DFB:

Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014)

Europameister (1972, 1980, 1996)

Konföderationen-Pokal (2017)

Die deutsche Nationalmannschaft wurde zudem viermal Vize-Weltmeister und dreimal Vize-Europameister.

Die Titel des DFB: Erfolgreichste Spieler

Für die Titelsammlung des DFB sind in wesentlichen Teilen die jeweiligen Leistungsträger, also die erfolgreichsten Spieler, verantwortlich. Geht es nach der Anzahl der Einsätze, ist Lothar Matthäus der erfolgreichste Kicker in der DFB-Historie. Der gebürtige Herzogenauracher trug 150 Mal das Nationaltrikot. In 75 Spielen führte Matthäus die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. Er erzielte 23 Tore. Auf 137 Spiele bringt es Miroslav Klose. Der Stürmer erzielte 71 Treffer. 49 Mal traf Lukas Podolski ins Schwarze. Der Kölner absolvierte 130 Partien für die DFB-Elf. Bastian Schweinsteiger streifte 121 Mal das Trikot mit den Nationalfarben über und erzielte 24 Tore. Der erste aktuell noch aktive Spieler ist Thomas Müller auf Rang fünf. Er absolvierte 118 Spiele und traf 44 Mal (Stand November 2022). Philipp Lahm folgt mit 113 Einsätzen auf Platz sechs.

Die Titel der DFB-Elf: Highlights

Die DFB-Elf sorgte bei ihren Titelgewinnen für zahlreiche Highlights: das erste Mal 1954, als man im WM-Finale die favorisierten Ungarn 3:2 schlug. Auch das 2:1 bei der Heim-WM 1974 war ein besonderes Spiel. Gegen den Nachbarn aus den Niederlanden lag man lange zurück, ehe Paul Breitner und Gerd Müller zum Endstand trafen. Absoluter Höhepunkt der DFB-Historie: Auf dem Weg zum Titel 2014 bezwang die deutsche Auswahl Gastgeber Brasilien mit 7:1.