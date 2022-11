DFB: Alle Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Überblick

Bundestrainer Hansi Flick © IMAGO/Avanti/Ralf Poller

Die rund 120 Jahre umfassende Historie des DFB weist elf Bundestrainer aus. Alle Infos über die Übungsleiter und ihre Karriere-Highlights.

Frankfurt/Main – Die Funktion des Bundestrainers gilt allgemein als die prägnanteste im deutschen Fußball. Grund ist der Stellenwert der Nationalmannschaft, die als sportliches Aushängeschild fungiert. Ihr Erfolg ist eng mit der Personalie des Cheftrainers verknüpft. So repräsentiert neben den Ergebnissen auch das Auftreten des Bundestrainers die Gemütslage der hiesigen (Fußball-)Nation. Ernannt wird der Bundestrainer von den Gremien des Deutschen Fußballbundes (DFB) mit Sitz in Frankfurt am Main.

Die Trainer des DFB: Historie

Die Trainerhistorie des DFB weist Otto Nerz als ersten Bundestrainer aus. Seine Amtszeit umfasste zehn Jahre (1926-1936). Seinerzeit hieß das Amt „Reichstrainer der Nationalmannschaft“. Otto Nerz war der erste Trainer, der Aufstellung und Taktik des Teams festlegte. Zuvor oblag dies einem Sportausschuss. Die Bilanz von Otto Nerz ist positiv. Unter seiner Ägide wurden 44 von 75 Länderspielen gewonnen (Erfolgsquote: 58,7 Prozent).

Die Trainer des DFB in der Übersicht

Die Liste der DFB-Trainer umfasst folgende Namen und Amtszeiten:

Von 1926 bis 1936 war Otto Nerz verantwortlich.

Von 1936 bis 1942 und von 1950 bis 1964 war Sepp Herberger im Amt.

Von 1964 bis 1978 lenkte Helmut Schön die Geschicke.

Von 1978 bis 1984 zeichnete Jupp Derwall verantwortlich.

Von 1984 bis 1990 stand Franz Beckenbauer an der Linie.

Von 1990 bis 1998 coachte Berti Vogts die Auswahl.

Von 1998 bis 2000 nahm Erich Ribbeck auf der Bank Platz.

Von 2000 bis 2004 lenkte Rudi Völler die Geschicke.

Von 2004 bis 2006 gab Jürgen Klinsmann die Taktik vor.

Von 2006 bis 2021 lief Joachim Löws Arbeitspapier.

Seit dem 1. August 2021 ist Hansi Flick Cheftrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Sein erstes großes Turnier steht im November und Dezember 2022 mit der WM in Katar an.

Die Trainer des DFB: Erfolgreichste Trainer

Legt man die Titel zugrunde, ist Helmut Schön der erfolgreichste Trainer des DFB. Unter Schöns Spielleitung wurden die deutschen Kicker Weltmeister (1974), Europameister (1972), Vize-Weltmeister (1966) und WM-Dritte (1970). Einen Rekord schaffte Jupp Derwall: Während seiner Amtszeit blieb die Nationalelf 23 Spiele ohne Niederlage. Auch Derwalls Erfolgsquote ist beispiellos, gewann er doch 67,2 Prozent seiner Spiele. Eine Besonderheit gibt es im Fall von Sepp Herberger zu verzeichnen: Sein Wirken umspannte zwei Amtszeiten. 20 Jahre saß Herberger auf der Trainerbank, wobei seine Arbeit vor dem Zweiten Weltkrieg begann und Mitte der 60er-Jahre endete. Von 162 Partien entschied die DFB-Elf unter Sepp Herbergers Führung 92 für sich.

Ebenfalls positiv fällt die Bilanz Franz Beckenbauers aus. Unter seiner Ägide gewannen die Deutschen 36 von 66 Spielen. Mit einem Punkteschnitt von 2,19 liegt Berti Vogts an der Spitze der DFB-Trainer. Vogts coachte die Auswahl zu 67 Siegen in 102 Duellen (Erfolgsquote: 65,7 Prozent). Im positiven Bereich sind auch die Bilanzen von Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und Joachim Löw anzusiedeln. Sie alle gewannen mehr Spiele, als sie verloren. Das trifft zwar auch auf Erich Ribbeck zu, doch weist er mit einem Punkteschnitt von 1,5 den schlechtesten Wert aller Trainer aus.

Die Trainer des DFB: Highlights

Als Highlights der DFB-Trainer-Amtszeiten sind die Titelgewinne zu bezeichnen. Der erste datiert aus dem Jahr 1954, als die deutsche Mannschaft den WM-Titel in der Schweiz holte. Für das „Wunder von Bern“ zeichnete seinerzeit Sepp Herberger verantwortlich. Franz Beckenbauer sicherte den bundesdeutschen Kickern sogar zwei WM-Titel: 1986 und 1990. Der bisher letzte Gewinn einer Weltmeisterschaft fällt ins Jahr 2014: Joachim Löw coachte die DFB-Elf in Brasilien zum Titel. Bei der Heim-WM 2006 stand Jürgen Klinsmann an der Linie. Das „Sommermärchen“ endete im Halbfinale gegen Italien (1:2).