DFB: Bedeutende Persönlichkeiten – die Ehrenspielführer des Deutschen Fußball-Bundes

Philipp Lahm erhielt die Auszeichnung Ehrenspielführer des DFB 2017 als bisher letzter. © IMAGO/Michael Weber

Ehrenspielführer ist die höchste Auszeichnung des DFB für verdiente Nationalmannschaftsspielerinnen und -spieler. Infos zu Historie und Auswahlverfahren.

Bern – Der legendäre Endspielsieg gegen Ungarn am 6. Juli 1954 untermauerte die zwei Tage später folgende erste Ernennung eines Ehrenspielführers des DFB. Fritz Walter, Kapitän der frisch gebackenen Weltmeister-Mannschaft, war der Erste, dem diese Auszeichnung zuteilwurde. Wie hoch diese einzuschätzen ist, zeigt die Tatsache, dass außer ihm bisher (Stand April 2022) erst sieben weiteren DFB-Persönlichkeiten diese besondere Belobigung erhielten.

Ehrenspielführer: Auswahl der DFB-Persönlichkeiten für die Ehrennadel

Der Deutsche Fußball-Bund setzt sehr hohe Maßstäbe an, bevor das Gremium zur Ernennung eines neuen Ehrenspielführers bzw. einer Ehrenspielführerin schreitet. Als Kriterium der Ehrungsordnung gilt zunächst eine überdurchschnittlich hohe Teilnahme an Länderspielen, vorrangig als Spielerkapitän. Des Weiteren zählt, dass sich die zur Auszeichnung anstehende DFB-Persönlichkeit in besonderem Umfang um den Fußball verdient gemacht hat.

Anders als noch beim Ausnahme-Fußballer Fritz Walter umfasst der Auswahlkodex mittlerweile den Zusatz „nach Abschluss der Länderspiel-Karriere“. Nach Erlangung dieser exklusiven Anerkennung verschreiben sich die Würdenträgerinnen und -träger auch nach der aktiven Karriere auf dem Platz dem Fördern und Präsentieren der Werte des DFB. Anlässlich dieser Aktionen findet im Zwei-Jahres-Rhythmus der Stammtisch der Ehrenspielführer im Rahmen einer Benefizveranstaltung der Egidius-Braun-Stiftung statt.

Ehrenspielführer: Historie und Liste der bisher Ausgezeichneten

Acht Fußballerinnen und Fußballer dürfen sich bisher mit Auszeichnung Ehrenspielführerin/Ehrenspielführer des DFB schmücken. Persönlichkeiten, die zu dieser elitären Liste gehören, sind:

Fritz Walter, 1958

61 Länderspiele und 33 Tore

Weltmeister 1954

379 Spiele für den 1. FC Kaiserslautern

Uwe Seeler, 1972

72 Länderspiele und 43 Tore

Vize-Weltmeister 1966 und 1970

476 Spiele für den HSV

Franz Beckenbauer, 1982

103 Länderspiele und 14 Tore

Vizeweltmeister 1966

Weltmeister 1974

Europameister 1972

Lothar Matthäus, 2001

150 Länderspiele und 23 Tore

Weltmeister 1990

Europameister 1980

Weltfußballer des Jahres 1991

Bettina Wiegmann, 2004

154 Länderspiele und 51 Tore

Weltmeisterin 2003

Vize-Weltmeisterin 1995

Europameisterin 1991, 1995, 1997 und 2001

Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2000

Birgit Prinz, 2013

214 Länderspiele

mehr als 30 nationale und internationale Titel

Weltmeisterin 2003 und 2007

Europameisterin 1995, 1997, 2001, 2005 und 2009

Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen 2000, 2004 und 2008

Jürgen Klinsmann, 2016

108 Länderspiele und 47 Tore

1988 Bronze bei Olympia

Weltmeister 1990

Europameister 1996

2006 Platz 3 bei der Weltmeisterschaft als Trainer der DFB-Nationalmannschaft

Philipp Lahm, 2017

113 Länderspiele und 5 Tore

Weltmeister 2014

DFB-Persönlichkeiten: Hohe Auszeichnungen für Verdienste abseits des Spielfeldes

Neben den (ehemals) aktiven DFB-Persönlichkeiten ehrt der Deutsche Fußballbund auch Verdienste im Hintergrund. Dies gilt unter anderem für DFB-Präsidenten, die in ihrer Amtszeit außergewöhnliches Engagement für den Rasensport gezeigt haben. Grundvoraussetzung für eine Ernennung zum Ehrenpräsidenten sind wenigstens zwei erfüllte Amtszeiten oder langjähriges verdienstvolles Wirken im DFB-Präsidium. Die Auszeichnung erfolgt durch die Verleihung der vergrößerten Goldenen DFB-Ehrennadel mit Brillanten. Träger dieser Anerkennung unter den bisher zwölf DFB-Präsidenten sind die verstorbenen Dr. Peco Bauwens, Gerhard Mayer-Vorfelder und Dr. H.C. Egidius Braun.

Die Ehrennadel des Deutschen Fußballbundes wird in unterschiedlicher Ausführung verliehen. Neben der bereits benannten besonders edlen Ausführung für den verdienten Ehrenpräsidenten und der Ausführung in Silber und Gold gibt es die DFB-Verdienstnadel.

DFB-Verdienstnadel – für Verdienste um den Fußballsport, bereits durch den Verband ausgezeichnet

Ehrennadel in Silber – mindestens 10-jährige verdienstvolle Tätigkeit in einem Ehrenamt des DFB

Eine weitere optische Auszeichnung ist die Ehrenspange, die DFB-Persönlichkeiten verliehen wird, die sich der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft mit Ausnahme der Mitgliedschaft im DFB-Präsidium als würdig erwiesen haben.