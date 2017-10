8:0 als Maßstab

Die deutschen Fußballfrauen und Steffi Jones treffen heute auf die Färöer - den denkbar dankbarsten Aufbaugegner. Leonie Maier reist zum FC Bayern ab.

München – Man muss immer vorsichtig sein in der heutigen Zeit, in der mehr denn je das alte Berti-Vogts-Zitat gilt, „in der Spitze ist der Fußball breiter geworden“. Der damalige Bundestrainer meinte damit, dass es keine Kleinen mehr gäbe, aber im Falle der deutschen Frauennationalmannschaft, die sich zuletzt geradezu selbstverachtend kleingemacht hat, greift dieser Ausspruch nicht wirklich. Heute Abend (16.10 Uhr/ARD) geht es gegen die Färöer. Deren Auswahl speist sich aus einem Reservoir von 350 Spielerinnen. Es ist der denkbar dankbarste Aufbaugegner. Und er kommt wie gerufen.

Nach dem 2:3 gegen das eigentlich auch nicht gerade große Island am Freitag liegen die Nerven blank. Die Deutschen werden in ihrer WM-Qualifikationsgruppe 5 zwar mit Tschechien und Island punktgleich gelistet, aber nur auf Rang drei. Lediglich der Erste hat am Ende das Ticket für das Turnier 2019 in Frankreich sicher. Steffi Jones’ Auswahl liegt auf Platz drei, weil die beiden vor ihnen platzierten Konkurrenten gegen die Färöer jeweils 8:0 gewannen. Genau das ist der Maßstab.

Alles andere als ein Schützenfest heute würde die ohnehin schon harte Kritik an der Bundestrainerin endgültig eskalieren lassen. Schon jetzt meldete sich Bernd Schröder zu Wort. Der langjährige Trainer von Turbine Potsdam gefällt sich nicht erst seit seiner Pensionierung als notorischer Salz-in-die-Wunden-Streuer, diesmal monierte er in einem „Welt“-Interview, dass bei den DFB-Frauen „zu viel Demokratie herrscht – da haut keiner mal auf den Tisch, da es der Mannschaft an echten Leadertypen fehlt“. Auch die Bundestrainerin bekam natürlich ihr Fett ab, sie hat sich das selbst zuzuschreiben: „Es fällt Steffi schwer, authentisch die Mischung zu finden, wo sie eigentlich mit ihrem Stab steht. Sie braucht einfach mehr Erfahrung. Sie ist eine liebe, nette Frau – aber sie muss sich mehr strecken.“

Mit seiner Kritik zielt der Nörgler gewiss nicht ins Leere. „Im Moment ist Steffi völlig verunsichert. Genau wie ihr Team“, fügte er an. Gestern lieferte die 44-Jährige erneut ein Beispiel, wie sehr sie ihre Linie sucht. Nachdem sie nach dem 2:3 gegen Island am Freitagabend mit scharfen Worten eine große Distanz zu ihrer Mannschaft aufgebaut hatte, gab sie bei der Pressenkonferenz vor dem Duell mit den Färöer schon wieder die selbstkritische Vorgesetzte. Man habe in intensiven Gesprächen auch sich als Trainerteam hinterfragt, sagte sie. Danach erneuerte sie aber ihren Appell, dass sie eine deutliche Leistungssteigerung erwarte: „Gegen Färöer gilt es ohne Wenn und Aber, alles auf den Platz zu bringen.“

Spannend wird sein, ob sie an Laura Benkrath im Tor festhält, die sie gegen Island überraschend ihrer etatmäßigen Nummer 1 Almut Schult vor die Nase gesetzt hatte. Die eigentliche Nummer 2 hatte die Bevorzugung nicht gedankt und mit Unsicherheiten dazu beigetragen, dass zu keinem Zeitpunkt Ordnung und Ruhe ins Spiel der deutschen Auswahl einkehrte. Im Vergleich zum Freitag gibt es personell keine großen Veränderungen. Nur Leonie Maier reiste ab. Das sei mit ihrem Verein FC Bayern so abgesprochen gewesen, erklärte der Verband einen an und für sich rätselhaften Vorgang. Da das Spiel in Großaspach stattfindet, rund 40 Kilometer von Leonie Maiers Heimat, hatte sie zuvor viele Karten für Familienmitglieder und Freunde geordert. Doch nun wurde ihr Heimatbesuch storniert.

Die Färöer sind 69. in der Weltrangliste. Richtungsweisender für Steffi Jones wird der 24. November. Dann geht es gegen Frankreich. In aller Freundschaft zwar, aber die Partie wird Prüfstein für die Entwicklung unter der 44-Jährigen. Fern der alten Berti-Vogts-Philosophien.