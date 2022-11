DFB-Kader jetzt live: Flick präsentiert das WM-Aufgebot – Bundestrainer lässt zwei BVB-Stars daheim

Von: Christoph Klaucke

Hansi Flick gibt Deutschlands WM-Kader bekannt. © Robert Michael/dpa

Hansi Flick veröffentlicht heute Deutschlands WM-Kader. Die Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar im Live-Ticker.

Update vom 10. November, 11.55 Uhr: Wird Mario Götze die Offensive bei Deutschlands WM-Mission beleben? Der Frankfurter hat sich mit starken Leistungen für Eintracht Frankfurt zurückgemeldet und steht nach fünf Jahren vor seinem DFB-Comeback. Laut Sky-Infos soll der WM-Finaltorschütze von 2014 im Kader stehen. In gut fünf Minuten wird Bundestrainer Hans Flick seinen WM-Kader für Katar auf der DFB-Pressekonferenz bekanntgeben.

Update vom 10. November, 11.47 Uhr: Den größten Block in der deutschen Nationalmannschaft dürfte wieder einmal der FC Bayern stellen. Mit Torwart und Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané und Thomas Müller werden gleich sieben Profis vom deutschen Rekordmeister im WM-Kader von Bundestrainer und Ex-Bayern-Coach Hansi Flick stehen.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Wer wird WM-Stürmer unter Flick?

Update vom 10. November, 11.43 Uhr: Besonders im Angriff drückt in der deutschen Nationalmannschaft der Schuh. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Timo Werner (RB Leipzig) und Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg) gibt es immer weniger Alternativen. Gut möglich, dass Hansi Flick Niclas Füllkrug nominieren wird. Nach Informationen von Sport1 soll zudem BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko sein WM-Ticket sicher haben. Der 17-Jährige, der noch ohne Länderspiel ist, hat in dieser Saison in 13 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt und vier Torvorlagen gegeben.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Flick verzichtet wohl auf Hummels

Update vom 10. November, 11.30 Uhr: Hansi Flick verzichtet offenbar auf eine WM-Nominierung von Mats Hummels. Wie die Bild berichtet, ist der BVB-Innenverteidiger trotz zuletzt starker Leistungen nicht im Kader dabei. Sein letztes Länderspiel bestritt der 33-Jährige Ende Juni 2021 bei der 0:2-Niederlage gegen England im EM-Achtelfinale.

DFB-Kader heute im Live-Ticker: Flick lässt wohl Gosens daheim

Update vom 10. November, 10.25 Uhr: Der Countdown bis zur WM-Kader-Nominierung der deutschen Nationalmannschaft läuft. In weniger als zwei Stunden dürfte das DFB-Team für Katar bekannt sein. Nach dem prognostizierten Ausfall von Marco Reus sickern nun weitere Informationen zu Flicks Kader durch. Robin Gosens von Inter Mailand soll es laut Kicker nichts ins endgültige Aufgebot geschafft haben.

Dafür sollen die beiden Außenverteidiger Christian Günter vom SC Freiburg und Lukas Klostermann von RB Leipzig nominiert werden. Zudem fährt BVB-Stürmer Karim Adeyemi dem Bericht zufolge nach Katar. Kurz nach Veröffentlichung der Informationen war die Kicker-Website nicht mehr erreichbar.

Erstmeldung vom 10. November, 10.01 Uhr: Frankfurt – Das lange Warten hat endlich ein Ende. Am heutigen Donnerstag, 10. November um 12 Uhr, gibt Hansi Flick den Deutschland-Kader für die Fußball-WM 2022 in Katar bekannt. Der Bundestrainer darf 26 Spieler mitnehmen. Für die Nominierung hat Flick „die eine oder andere Überraschung“ angekündigt. Marco Reus wird die WM wohl verletzungsbedingt verpassen.

Hansi Flick gibt WM-Team bekannt: Deutschland-Kader heute im Live-Ticker

Zur Mittagszeit am DFB-Campus wird Flick das Rätsel um den WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft lüften. Schon zehn Tage später beginnt das Turnier. Deutschland spielt im ersten Gruppenspiel drei Tage danach gegen Japan.

Marco Reus wird für die Weltmeisterschaft ausfallen, wie Sky berichtet. Der Dortmunder ist noch immer am rechten Sprunggelenk verletzt. Der Pechvogel musste bereits auf die WM 2014 wegen eines Syndesmosebandrisses im linken Sprunggelenk verzichten. Auch bei der EM 2016 sowie 2021 war der 33-jährige Offensivspieler nicht dabei.

Marco Reus verpasst WM: DFB-Kader heute im Live-Ticker

Anstelle von Reus bahnt sich die WM-Nominierung des BVB-Kollegen Youssoufa Moukoko an. Der Stürmer hat durch starke Leistungen zuletzt auf sich aufmerksam gemacht und feiert zum WM-Start am 20. November seinen 18. Geburtstag. Welche Überraschungen Flick noch im Gepäck hat, erfahren Sie hier ab 12 Uhr im Live-Ticker. (ck)