Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Wer trifft im Achtelfinale aufeinander?

Es ist Zeit fürs Achtelfinale im DFB-Pokal. Doch wer trifft dort auf wen? Wir berichten im Live-Ticker über die Auslosung, die am kommenden Sonntag ab 18 Uhr stattfindet.

+++ Gleich geht‘s los - gleich wissen wir, wer im Achtelfinale des DFB-Pokals auf wen trifft. Der Modus der Auslosung ist übrigens denkbar einfach: Es gibt zwei Töpfe. In einem ist der einzig verbliebene Drittligaverein: SC Paderborn. Im anderen sind die verbliebenen Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga. Zuerst wird aus dem „Amateurtopf“ gezogen - dabei genießt der SC Paderborn auf jeden Fall Heimrecht. Danach - weil der „Amateurtopf“ dann leer ist - werden die Partien nur noch aus dem anderen, dem „Profi“-Lostopf gezogen.

+++ Ein herzliches Hallo und willkommen zu unserem Live-Ticker zur DFB-Pokal-Auslosung. Noch 16 Mannschaften sind im Rennen um die begehrte Fahrt nach Berlin, wo am 19. Mai 2018 das Finale stattfinden wird. Wer bekommt es im Achtelfinale mit wem zu tun? Kommt es vielleicht sogar zu einem richtigen Kracher? Über all das halten wir Sie hier auf dem Laufenden.

DFB-Pokal: Achtelfinal-Auslosung steht an

So langsam wird es auch im DFB-Pokal ernst. Die zweite Runde ist Geschichte, am 19. und 20. Dezember steht schon das Achtelfinale an. Wer dabei auf wen trifft? Das wird sich am Sonntag heraus stellen. Dann nämlich findet in der Sportschau (ARD) die Auslosung der Paarungen statt.

Als Losfee der acht Begegnungen ist dieses Mal Stefan Effenberg im Einsatz. Geleitet wird die Ziehung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, während Julia Scharf die Livesendung moderiert.

Der Auslosung des Wettbewerbs der Männer folgt dann auch noch die Ziehung der Achtelfinalpartien des DFB-Pokals der Frauen. Hier finden die Spiele schon am 3. Dezember statt.

Welche Partien hält das Achtelfinale des DFB-Pokals bereit? Wer bekommt das Hammer-Los und muss gegen die Top-Teams FC Bayern und Titelverteidiger Borussia Dortmund ran?

DFB-Pokal 2017/18: Diese Mannschaften sind bei den Männern noch dabei