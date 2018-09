"War nur dabei, weil ich die Schnauze hielt": Ex-Nationalspieler schießt böse gegen Löw und DFB

Der ehemalige Nationalspieler Mike Hanke kritisiert Jogi Löw und sein Trainergespann scharf. Außerdem verrät er pikante Details über die WM 2006.

München - Kein Tag vergeht, ohne dass sich Bundestrainer Joachim Löw neuen Vorwürfen ausgesetzt sieht. Löw hatte mit einer Pressekonferenz über die Aufarbeitung des frühen Ausscheidens bei der WM zuletzt für Diskussionen gesorgt. Zu wenig Selbstkritik, zu wenige personelle Konsequenzen - das waren die Kritikpunkte.

Nun meldet sich ein Ex-Nationalspieler zu Wort, der unter dem Duo Löw und Klinsmann bei der Weltmeisterschaft 2006 dabei war. Mike Hanke meint imSport1-Podcast „Generation Fußball“ Parallelen zwischen der Nicht-Berücksichtigung von Leroy Sane bei der WM in Russland und seiner Zeit im DFB-Team zu sehen.

Mike Hanke: „...weil ich die Schnauze gehalten habe“

„Das Trainerteam hat mich mitgenommen, weil ich die Schnauze gehalten habe“, meint Hanke. Ein durchaus pikantes Detail. Damals war der Stürmer im Konkurrenzkampf mit Kevin Kuranyi gestanden, der eigentlich eine bessere Saison als Hanke gespielt hatte - wie Hanke selbst sogar zugibt. Der Ex-Schalke-Angreifer Kuranyi wurde von Löw und Klinsmann aber dennoch nicht für das Turnier im eigenen Land nominiert.

Ähnlich sei es wohl mit Leroy Sane gelaufen, dessen Nicht-Nominierung Hanke „absolut unverständlich“ findet. „Ich hätte ihn 1000 Mal mitgenommen. So einen Straßenfußballer brauchst du in deinem Team“, meint er. Löw habe aber womöglich auf den besten Nachwuchsspieler der Premier League verzichtet, weil der sich wohl nicht mit einem Bankplatz zufrieden gegeben hätte. Er hätte also, in der Terminologie von Hanke, nicht „die Schnauze gehalten.“

Kritik am DFB: „Das war schon kurios“

Doch auch der DFB als Verband bekommt noch sein Fett weg. Er habe sich bereits zu seiner aktiven Zeit gewundert, sagte Hanke: „Da sind Leute rumgelaufen, die habe ich noch nie vorher gesehen. Und dann haben die auf einmal die Taktik-Analyse gemacht. Das war schon kurios“, verrät Hanke.

Und schließlich ist der Ex-Nationalspieler auch nicht mit Löws Torwart-Entscheidung zufrieden: „Neuer ins Tor zu stellen war eine absolute Fehlentscheidung. Ter Stegen ist ihm ebenbürtig und hat eine Riesen-Saison gespielt“, ätzt Hanke gegen Löw. Ein Rundumschlag, der vor der richtungsweisenden Partie gegen Frankreich wohl noch einmal Öl ins Feuer gießt. Zuletzt hatte Didi Hamann den Bundestrainer angezählt und auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hatte keine warmen Worte für Jogi Löw gefunden.

