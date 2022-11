Miese Stimmung im DFB-Team? Leon Goretzka und die „Erkenntnis des Abends“

Von: Florian Schimak

Deutschland kann mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel noch ins WM-Achtelfinale einziehen. Wirklich happy wirkte Leon Goretzka nach dem Spanien-Spiel aber nicht.

München/Al-Khor – Leon Goretzka ist jetzt nicht zwingend dafür bekannt, als Spaßvogel in Interviews aufzutreten. Egal, ob es sich dabei um sportliche oder gesellschaftliche Themen handelt, spricht der 27-Jährige meist sehr besonnen und ist sich seiner Worte bewusst. So auch im Vorfeld der WM 2022.

Name: Leon Goretzka Geburtstag: 6. Februar 1995 (27 Jahre) Position: zentrales Mittelfeld Verein: FC Bayern München (seit 2018) Länderspiele (Tore): 47 (14)

Deutschland gegen Spanien: Goretzka trotz Remis nicht glücklich

Am Sonntagabend erlebte man eine fast schon betrübten Goretzka. Dabei hätte man eigentlich genau da einen Grund gehabt, etwas gelassener vor die Kameras zu treten. Deutschland hatte sich gerade mit einer starken Vorstellung ein 1:1 (0:0) gegen Spanien erkämpft und somit die letzte Chance für WM-Achtelfinale offen gehalten.

Thomas Müller beispielsweise war nach der Partie eine gewisse Lockerheit anzumerken. Der Ur-Bayer machte mit Joker Niclas Füllkrug bereits in der Mixed Zone erste Witze und versprühte eine gute, zuversichtliche Stimmung. Aber nicht so Goretzka. Der wirkte fast schon schlecht gelaunt.

„Erleichterung? Weiß ich nicht“, sagte der Bayern-Star nach Abpfiff im ZDF auf die Frage des Reporters, ob er aufgrund des Remis gegen Spanien nun erleichtert sei: „Wenn man möchte, kann man das so sagen.“ Ein Brustlöser für das DFB-Team war der Auftritt am Sonntagabend im Al-Bayt Stadium für Goretzka aber trotz seiner starken Leistung offenbar nicht.

Auch auf die Frage, ob das Spanien-Spiel nun der Aufgalopp für die WM sein könne, wich Goretzka aus. „Ich hoffe es“, so der Mittelfeldmotor: „Es war mit Sicherheit der Schritt in die richtige Richtung.“

DFB-Team holt Punkt gegen Spanien – Joker Füllkrug sticht

Leon Goretzka und Ilkay Gündogan standen gemeinsam gegen Spanien in der Startelf. © IMAGO / Sven Simon

So richtig konnte man die Freude über das Remis gegen den Ex-Weltmeister nicht spüren. Natürlich wäre für das DFB-Team ein Sieg drin gewesen. Doch nach dem Treffer von Alvaro Morata in der 62. Minute sah es fast so aus, als würde es für die Flick-Elf nach der peinlichen Pleite zum Auftakt gegen Japan wieder knüppeldick kommen.

Zwar stand bereits vor dem Anpfiff der Partie fest, dass das DFB-Team definitiv ein Endspiel am letzten Gruppenspieltag haben wird, weil Costa Rica völlig überraschend Japan mit 1:0 schlug. Doch Goretzka dürfte wohl aufgrund der Chancen im zweiten Durchgang auf einen Sieg gehofft haben.

Jamal Musiala hat den Ausgleich bereits in der 73. Minute auf dem Fuß, doch der Youngster scheiterte an Spanien Keeper Unai Simon und übersah bei seinem Abschluss den vermeintlich besser postierten Füllkrug. Dieser machte es dann zehn Minuten später besser, als er Musiala den Ball klaute, um ihn dann unnachahmlich zum 1:1 in den Winkel zu jagen.

WM 2022: Miese Stimmung im DFB-Team? Leon Goretzka und die „Erkenntnis des Abends“

Für Goretzka war dies aber nicht die Aktion des Spiels. Der zentrale Mittelfeldspieler, der dieses Mal beginnen durfte, hob vor allem eine Sache hervor. „Die Zweikämpfe wurden abgefeiert, die Grätsche von David Raum wurde gefeiert“, lobte Goretzka vor allem das soziale Verhalten innerhalb des Teams: „Da war die Bank da, da waren wir alle da! Das muss die Erkenntnis des Abends sein.“

Und das ist aus Team-Sicht dann wohl wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt bleibt zu hoffen, dass das DFB-Team am Donnerstag im Spiel gegen Costa Rica Schützenhilfe bekommt. Mit einem Sieg der Spanier über Japan und einem gleichzeitigen Erfolg über die Mittelamerikaner steht Deutschland im WM-Achtelfinale – und hätte somit ein Minimalziel erreicht. (smk)