DFB-Team im Umbruch: Wer wird jetzt hier der neue Boss? 

Venlo - Aus der holländischen Provinz in die weißrussische Millionen-Metropole: Freitagvormittag reiste die Nationalmannschaft aus Venlo (100 000 Einwohner) via Düsseldorf nach Minsk (circa zwei Millionen Einwohner). Für das EM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Weißrussland (20.45 Uhr, RTL) muss der DFB-Tross noch weiter ins Landesinnere, weil die Partie im 75 Kilometer entfernten Stadion in Borissow steigt.

Der Tapetenwechsel ist für die Spieler unter Umständen ganz hilfreich, um den Schalter umzulegen und zu verinnerlichen: Jetzt wird es ernst! Oder um es mit den Worten von Interims-Bundestrainer Marcus Sorg auszudrücken: „Wir kommen aus der Pause, brauchen den Rhythmus. Dazu gehört auch mal, dass man seinen inneren Schweinehund überwindet.“

DFB-Team im Umbruch: Wer wird jetzt der neue Boss?

Das müssen die DFB-Kicker auch, um ergebnistechnisch nichts anbrennen zu lassen. Nur so kann Bundestrainer Jogi Löw den Weg des Umbruchs konsequent und ohne negative Zwischentöne weitergehen. Nach dem Quali-Auftaktsieg gegen Holland (3:2) im März, muss die neu formierte Mannschaft den nächsten Schritt machen. Dazu sind souveräne Siege gegen vermeintlich kleinere Gegner genauso wichtig wie die Entwicklung einer klaren Hierarchie.

Denn nach der Ausbootung der weltmeisterlichen Leistungsträger Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng stellt sich nach wie vor die Frage: Wer ist jetzt hier der Boss?

Lediglich die Frage nach dem Oberboss kann klar mit Manuel Neuer beantwortet werden, denn einen Mannschaftsrat im klassischen Sinne gibt es noch nicht. Torwart Neuer ist der Kapitän der DFB-Truppe und nicht nur wegen seines Alters von 33 Jahren von allen als Respektsperson angesehen. „Man merkt die Positionskämpfe und wer Verantwortung übernehmen möchte“, so Neuer.

DFB-Team im Umbruch: Draxler will Verantwortung übernehmen

Josh­ua Kimmich gilt als Anführer der Zukunft und wählt passend zum Thema dementsprechende Worte: „Es sind jetzt nicht mehr viele Spieler dabei, wo wir sagen können: Die sind Weltmeister, hinter denen können wir uns verstecken. Sondern jetzt sind wir gefragt, jetzt stehen wir in der Verantwortung.“ Zusammen mit den erfahrenen Marco Reus und Toni Kroos bildet Kimmich das potenzielle Vize-Kapitäns-Trio. Hinzu kommt noch Niklas Süle als Abwehrchef, dahinter verschwimmen die Grenzen.

Selbst der mit einem WM-Stern aus dem Jahr 2014 dekorierte Julian Draxler meldet keine Führungsansprüche an: „Es wird sich zeigen, wer vorangehen kann und wer nicht. Mit 50 Länderspielen habe ich schon Erfahrung. Aber ich bin weit davon entfernt, hier die alleinige Verantwortung zu übernehmen.“ Mal sehen, wer sich gegen Weißrussland und am Dienstag in Mainz gegen Estland noch in den Vordergrund spielen kann.

