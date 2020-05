DFB-Bundestag im News-Ticker: 3. Liga bleibt eingleisig - BFV-Boss spricht von „unwürdigem Schauspiel“

Der Deutsche Fußball-Bund kommt zu einem virtuellen Bundestag zusammen. Entscheidungen zur 3. Liga werden verkündet - und dürften weitere Diskussionen nach sich ziehen.

Montag, 25. Mai: Der Deutsche Fußball-Bund berät in der Corona-Krise * über drängende Fragen.

berät in der * über drängende Fragen. Vom DFB werden endgültige Entscheidungen zur 3. Liga verkündet - unter anderem, dass diese eingleisig bleibt.

werden endgültige Entscheidungen zur verkündet - unter anderem, dass diese eingleisig bleibt. Sachsen und Sachsen-Anhalt hatten einen Abbruch der Saison gefordert, das Saarland wollte eine zweigleisige Dritte Liga.

Update, 15.20 Uhr: Die 3. Liga bleibt in ihrem bisherigen Modell bestehen - zumindest in der Saison 2020/21. Dies entschied der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf seinem virtuellen Bundestag an diesem Montag. Das heißt, die dritthöchste Spielklasse in Deutschland bleibt eingleisig.

Der Antrag des Saarländischen Fußball-Verbandes, die Dritte Liga in zwei Staffeln zu unterteilen, wurde dagegen abgelehnt.

Mit 18 von 253 Stimmen dafür, verfehlten die Antragsteller die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden.

Unter anderem der TSV 1860 München, der FC Bayern II und etliche weitere Klubs aus der Dritten Liga waren (und sind) gegen eine Zweiteilung - unabhängig vom Saison-Ausgang.

3. Liga und Regionalliga: DFB-Vize Koch kritisiert vereinzelte Klubs scharf

Update, 14.30 Uhr: Verhärtete Fronten: DFB-Vizepräsident Rainer Koch hat auf dem außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fuball-Bundes vereinzelte Drittligisten im Streit um die geplante Fortsetzung der Saison 2019/20 scharf kritisiert.

Der Boss des Bayerischen Fußballverbandes (BFV) sprach von einem für den Fußball in Deutschland „unwürdigen Schauspiel“, das „unerträglich und nicht länger hinzunehmen“ sei. Er habe den Eindruck, dass es „in Zeiten der Corona-Pandemie nur um die Sorgen und Nöte von 20 Vereinen der 3. Liga“ gehe.

Koch erzählte weiter, dass der DFB seit Tagen mit Anwaltsschreiben von Vereinen „geradezu bombardiert“ werde. „Dieser Zustand kann so nicht weitergehen“, sagte Koch. Er befürchte, dass sich „die Anwälte der Vereine, die in der Abstimmung unterliegen, auf den Weg zu den Gerichten machen“.

20 Regionalligisten hatten zuletzt eine zweigleisige 3. Liga gefordert, unter anderem, um für einzelne Klubs den Spielbetrieb attraktiver zu machen und für andere Vereine die Reisekosten zu reduzieren. Drittligisten wie Waldhof Mannheim und der Hallesche FC fordern dagegen einen Saisonabbruch ohne Absteiger.

Erstmeldung vom 25. Mai: Karl-Heinz Rummenigge vom FC Bayern München* hatte den Deutschen Fußball-Bund mit Blick auf die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga kürzlich gehörig unter Druck gesetzt.

Denn: Während die Bundesliga* und die DFL Fakten schafften, herrschte unter dem Dach des Verbands lange Chaos und Unsicherheit. An diesem Montag (13.30 Uhr) kommt der DFB nun zu einem virtuellen Bundestag zusammen.

Der DFB berät über die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga

Auf der Agenda: besagte Dritte Liga und die Frauen-Bundesliga. Zur 3. Liga*, in der mitten und wegen der Coronavirus-Pandemie* kräftig gestritten wird, gibt es mehrere Anträge: Der Drittliga-Ausschuss will die Wiederaufnahme des seit Mitte März ausgesetzten Spielbetriebs beschließen lassen.

Sachsen und Sachsen-Anhalt fordern dagegen einen Abbruch der Saison 2019/20, in der es dann keine sportlichen Absteiger und drei Aufsteiger in die 2. Bundesliga geben soll. Das Saarland präferiert dagegen die Schaffung einer zweigleisigen 3. Liga zur nächsten Saison mit insgesamt 36 Teams.

3. Liga: TSV 1860, FC Bayern II und Haching wollen Fortsetzung

Einzelinteressen treffen in dieser Gemengelage aufeinander, Egoismus überwiegt in der Debatte. So würden beispielsweise aus dem Saarland mit dem FC Homburg und dem SV Elversberg bei einer zweigleisigen 3. Liga zwei weitere Klubs aus dem Bundesland neben dem voraussichtlichen Meister der Regionalliga Südwest, dem 1. FC Saarbrücken, in der dritthöchsten Spielklasse vertreten sein.

Der Antrag hat jedoch wenig Aussichten auf Erfolg. Aus dem Osten der Republik sind dagegen - Stand 25. Mai - der Chemnitzer FC, der Hallesche FC, der FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena in akuter Abstiegsgefahr.

Unter anderem die fünf Klubs aus Bayern - der TSV 1860, der FC Bayern II, der FC Ingolstadt, die SpVgg Unterhaching und die Würzburger Kickers - wollen dagegen eine Fortsetzung der Saison, die ab dem Pfingstwochenende weitergehen soll. So der Plan.

DFB: Entscheidungsbefugnis für den Vorstand in der Corona-Krise?

In der Frauen-Bundesliga gilt der Beschluss, die Spielzeit 2019/20 ab dem kommenden Freitag fortzuführen, dagegen als Formsache. Die Mehrheit der Vereine hatte sich im Vorfeld klar dafür ausgesprochen.

Der dritte Ordnungspunkt auf dem DFB-Bundestag sind Ausnahmeregeln für den Vorstand. Demnach soll das Führungsgremium ermächtigt werden, alle relevanten Fragen im Zuge der Corona-Krise regeln zu können, die normalerweise dem DFB-Bundestag obliegen.

Der Vorstand hätte in diesem Fall sogar die Möglichkeit, über Auf- und Abstieg im Falle eines Saisonabbruchs zu entscheiden.

pm mit Material der dpa

*tz.de und merkur.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks