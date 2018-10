Doppelpack Eggestein: Bremen siegt auf Schalke und steht auf Platz zwei

Der SV Werder Bremen hat sich in der Bundesliga den zweiten Tabellenplatz zurückerkämpft. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt schlug Schalke 04 mit 2:0.

Gelsenkirchen - Werder Bremen hat sich zumindest bis zum Sonntag auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga geschoben. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend 2:0 (1:0) beim FC Schalke 04 und liegen weiterhin drei Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Dortmund. Maximilian Eggestein sorgte mit seinen Treffern in der 43. und 66. Minute dafür, dass Werder den FC Bayern nach dessen 3:1 in Wolfsburg wieder überholte. Der Meister ist vorerst Dritter vor RB Leipzig. Am Sonntag können noch Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC zu Werder aufschließen.

dpa