Ecuador gegen Senegal: Entscheidendes letztes Gruppenspiel - Niederlande noch nicht sicher durch

Von: Antonio José Riether

Ecuador und der Senegal können vor dem direkten Duell noch ins WM-Achtelfinale vordringen. Der Live-Ticker zum letzten Spieltag der Gruppe A.

WM 2022, Gruppe A: Ecuador - Senegal -:- (-:-), 16 Uhr (Auch im Stream)

In der spannenden Gruppe A geht es am letzten Spieltag für drei Teams ums Achtelfinale .

. Ecuador ist punktgleich mit den Niederlanden, doch der Senegal hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto.

mit den Niederlanden, doch der Senegal hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto.

Update, 15.25 Uhr: In der Gruppe A könnte es heute bereits eng werden, da drei Teams noch die Chance auf den Achtelfinaleinzug haben. Bei den Niederlanden und Ecuador, die derzeit tor- sowie punktgleich dastehen, würde die Fair-Play-Wertung über den Tabellenstand entscheiden, da kein Teams nach dem 1:1-Remis im direkten Vergleich heraussticht.

Somit wäre sogar die Anwendung der Fair-Play-Regel möglich. Dies bedeutet, dass die Anzahl der Gelben und Roten Karten über ein Weiterkommen entscheiden würde, 2018 schied die senegalesische Nationalelf aufgrund dieser Wertung aus dem WM-Turnier aus.

WM 2022: Ecuador - Senegal -:- (-:-)

Aufstellung Ecuador: Galindez - Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan - Caicedo, Gruezo, Franco - Plata, Valencia, Estrada Aufstellung Senegal: Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, Dia, Ciss, Ndiaye Tor:

Update, 15.14 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Teams sind nun bekannt. Bei den Ecuadorianern steht Enner Valencia in der Startelf, der Drei-Tore-Mann könnte auch gegen den Senegal wieder im Fokus stehen.

Update vom 29. November, 14.55 Uhr: Etwas mehr als eine Stunde noch bis zum Anpfiff der Partie zwischen Ecuador und dem Senegal. Heute fällt die Entscheidung über die ersten beiden Achtelfinalisten bei dieser Weltmeisterschaft. Theoretisch haben alle drei Teams bis auf den ausgeschiedenen Gastgeber Katar noch die Chance auf die Runde der letzte 16 Mannschaften.

WM 2022: Gruppe A nach zwei Spieltagen

S - U - N Tordifferenz Punkte 1. Niederlande 1 - 1 - 0 3:1 4 2. Ecuador 1 - 1 - 0 3:1 4 3. Senegal 1 - 0 - 1 3:3 3 4. Katar 0 - 0 - 2 1:5 0

Ecuador gegen Senegal: Wer kommt ins WM-Achtelfinale?

Erstmeldung vom 29. November:

Ar-Rayyan - Der letzte Spieltag der Vorrunde steht an. In der Gruppe A verabschiedete sich Gastgeber Katar bereits mit zwei Niederlagen aus dem Wettbewerb, doch die übrigen drei Teams können noch das Achtelfinale erreichen. Die Niederlande hat die vermeintlich einfachste Aufgabe gegen Katar vor der Brust, während sich Ecuador und der Senegal im direkten Duell begegnen.

Nun kommt es zum Duell der beiden Mannschaften, die bisher jeweils drei Punkte gegen Katar holen konnten. Der Senegal muss für einen Einzug ins Achtelfinale unbedingt gewinnen, da die Westafrikaner bei ihrer Auftaktpartie gegen die Niederlande unterlagen. Die Elftal trifft nun in einem ungleichen Duell auf die sieglosen Katarer, eine Niederlage scheint ausgeschlossen. Somit reicht den Löwen der Teranga wohl kein Unentschieden.

Ecuador gegen Senegal heute live: Torjäger Enner Valencia im Fokus

Während die Senegalesen mit etwas mehr Druck in die letzte Vorrundenpartie geht, baut Ecuador auf seine Offensivstärke. Oder bessergesagt auf seinen Topstürmer Enner Valencia. Der 33-Jährige von Fenerbahce Istanbul verbuchte in den ersten beiden WM-Spielen bereits drei Treffer und führt gemeinsam mit Kylian Mbappé die Torjägerliste des Wüsten-Turniers an.

Die Senegalesen mussten vor der WM dagegen den bitteren Ausfall ihres besten Offensivspielers verkraften. Mit Sadio Mané vom FC Bayern München fehlt der wichtigste Akteur, der 30-Jährige pflegt während der WM einen guten Kontakt zu seinen Teamkollegen und hofft, einen kleinen Einfluss auf seine Mannschaft zu haben.

Enner Valencia (l.) erzielte bereits drei Treffer. Krepin Diatta (r.) und seine Senegalesen hoffen auf den zweiten Sieg. © Shengolpixs/Ulmer/imago

Ecuador gegen Senegal heute live: Die Niederlande ist noch nicht sicher durch

Ob der Bayern-Flügelflitzer im entscheidenden Spiel gegen die Südamerikaner auch die richtigen Tipps gibt, zeigt sich ab 16 Uhr. Die Partie der Niederlande gegen den Gastgeber findet zeitgleich statt. Tatsächlich besteht auch die Chance auf ein Weiterkommen für beide Teams, dafür müsste Katar jedoch mit mehreren Toren Unterschied gegen die Mannschaft von Louis van Gaal gewinnen. (ajr)