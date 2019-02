Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga live im TV und Livestream sehen

Am 20. Spieltag der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den Tabellenführer aus Dortmund zum Kracherspiel. Für die Adler geht es um die internationalen Plätze.

Frankfurt - Am Samstag (2. Februar 2019) kommt es in der Bundesliga zu einem absoluten Spitzenspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Beide Teams brauchen einen Sieg und überzeugten bislang mit ihrer offensiven Spielweise. Das Aufeinandertreffen am 20. Spieltag verspricht daher, ein absolutes Offensivspektakel zu werden.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Offensiv-Power pur

Während es bei den Gästen aus Dortmund darum geht, ihre Verfolger auf Abstand zu halten, brauchen unsere Adler einen Dreier, um den Anschluss an die Champions-League-Plätze nicht zu verlieren. Am vergangenen Spieltag kam Frankfurt in Bremen nicht über ein Unentschieden hinaus (2:2) und möchte vor heimischer Kulisse im Waldstadion wieder siegen (Die Commerzbank-Arena in Frankfurt - der große Überblick).

Die Leistung gegen Borussia Dortmund wird dabei auch ein Gradmesser mit Blick auf das Europa-League-Spiel in zwei Wochen (14. Februar 2019). Dann empfangen die Adler mit Schachtar Donezk erneut eine hochklassige Offensivmannschaft.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Jovic gegen Reus

Unabhängig von der Tabellensituation beider Teams, ist das Duell zwischen der Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund auch ein Duell der besten Torjäger der Bundesliga (Schaut dieses Topmodel die Bundesliga etwa unten ohne?). Unsere Nummer acht Luka Jovic führt die Torschützenliste mit 13 Toren an. Dahinter lauern die Borussen Marco Reus und Paco Alcacer, die jeweils zwölf Tore auf ihrem Konto haben.

Im Spitzenspiel gegen den Tabellenführer werden unsere Adler auf eine Top-Leistung ihres besten Schützen angewiesen sein. Doch um gegen die Schwarz-Gelben etwas zu holen, wird unsere Eintracht eine Höchstleistung der gesamten Mannschaft brauchen. Die Fans würde es sicherlich freuen, wenn - wie beim 3:1 gegen den SC Freiburg - das gesamte "Magische Dreieck" erfolgreich ist.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga im Free-TV verfolgen

Die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am 20. Spieltag wird auch dieses Wochenende nicht im Free-TV zu sehen sein

Die Öffentlich-Rechtlichen nur die Rechte an den Zusammenfassungen aller Bundesliga-Begegnungen

ARD zeigt die Highlights der Partie ab 18.30 Uhr in der Sportschau

Eintracht Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky sehen

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie live und in voller Länge

Das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD ab 15.10 Uhr zu sehen sein

Auf Sky Sport Bundesliga 1 & HD können Sky-Abonnenten die Partie in der Konferenz mit den anderen anstehenden Spielen verfolgen Sky ist nicht kostenlos und erfordert ein gültiges Abonnement

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Bundesliga im Livestream bei Sky Go verfolgen

Als Sky-Kunde, kann man die Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund auch über das Streamingportal Sky Go sehen

Um Sky Go zu nutzen, ist ein gültiges Abonnement bei Sky notwendig

Die App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Wer die Partie bei Sky Go unterwegs streamen will, sollte genug Datenvolumen auf Lager haben - wir empfehlen eine stabile WLAN-Verbindung, um am Ende des Monats böse Überraschungen zu vermeiden.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Bundesliga im Livestream ohne Sky Go sehen

Eine Vielzahl von dubiosen Anbietern zeigen die Partie von Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am Samstag kostenlos im Netz

Die Qualität dieser Streams ist jedoch meist miserabel, die Seiten oft mit Werbung überlaufen

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshof sagt außerdem, dass das Schauen solcher Livestreams illegal ist

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die Bundesliga-Highlights bei DAZN sehen

Der Streamingdienst DAZN zeigt in einer Zusammenfassung die Highlights der Partie Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund ab 23 Uhr

DAZN ist allerdings kostenpflichtig - der erste Probemonat ist kostenfrei. Nach Ablauf des Monats sind es 9,99 Euro, allerdings ist das Abo monatlich kündbar

Die DAZN-App gibt es im iTunes-Store sowie im Google Play Store als Download

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: So gingen die letzten fünf Partien aus