Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg im Livestream und live im TV sehen

Endlich rollt der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder! Die Eintracht empfängt den SC Freiburg - und will im Kampf um die internationalen Plätze weiterhin ein Wörtchen mitreden.

Frankfurt - Wohin geht die Reise für Eintracht Frankfurt? Die Diva vom Main hat auf dem sechsten Tabellenplatz überwintert, holte 27 Punkte aus 17 Spielen. Insbesondere die Spielweise der von Adi Hütter trainierten Mannschaft wusste zu gefallen. Die Eintracht spielt Pressing, geht früh drauf und macht die Räume dicht. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten verzweifelten reihenweise Gegner an dem System des 48-jährigen Österreichers. Klar ist: Frankfurt wird in der Rückrunde weniger unberechenbar sein. Ganz im Gegenteil: In viele Spiele wird die Eintracht sogar als Favorit gehen. Anpfiff im Waldstadion ist am Samstag um 15.30 Uhr. Wenn Sie es nicht persönlich schaffen, dann verraten wir Ihnen hier, wie Sie das Spiel im Livestream und live im TV sehen können:

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga im *-Liveticker

Die Kollegen von extratipp.com* machen einen Liveticker zum Heimspiel der Eintracht gegen den SC Freiburg

Los geht es wie immer eine Viertelstunde vor Spielbeginn, also um 15.15 Uhr



Sobald der Liveticker online ist, veröffentlichen wir den Link an dieser Stelle

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga live im TV bei Sky

Den Rückrundenauftakt Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg sehen Sie live beim Pay-TV-Sender Sky

Das Spiel läuft auf dem Channel Sky Sport Bundesliga 4 HD und außerdem in der großen Sky-Konferenz mit allen Spielen

Am Samstag heißt der Kommentator Marcus Lindemann

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga im Livestream bei Sky Go

Wer Sky-Kunde ist, kann das Spiel Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg auch über Sky Go gucken, das ist das Streamingportal des Senders

Um Sky Go zu nutzen, braucht es ein gültiges Sky-Abo

Die Sky-Go-App gibt es zum Download bei iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga im Livestream ohne Sky Go

Im Netz gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg zu verfolgen

Diese Streams sind aber illegal, meist mit Werbung überladen und vor allem auch illegal

extratipp.com* empfiehlt: Lust, die Eintracht zu gucken? In diesen Kneipen läuft die SGE immer!

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga in der Zusammenfassung bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN zeigt eine Zusammenfassung des Spiels Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg

Die Zusammenfassung ist 40 Minuten nach Spielende online

DAZN kostet 9,99 Euro im Monat, hier können Sie ein Abo abschließen: Partnerlink

Die DAZN-App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga in der Zusammenfassung im Free-TV

Im Free-TV gibt es keine Livebilder des Spiels Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg, aber Zusammenfassungen

Die ARD-"Sportschau" beginnt um 18 Uhr, das "Sportstudio" im ZDF startet um 23 Uhr

Im "Sportstudio" ist Christian Streich zu Gast, er ist Trainer des SC Freiburg

Eintracht Frankfurt - SC Freiburg: Die Bundesliga bei Amazon Prime Music hören

Wer Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg lieber hört als sieht, für den ist Amazon Prime Music die richtige Wahl

Hier wird die Eintracht wie in den guten alten Zeiten noch kommentiert

Amazon Prime Music kostet 7,99 Euro im Monat, während Nicht-Mitglieder 9,99 Euro im Monat zahlen



Die App gibt es bei iTunes und im Google Play Store

Matthias Hoffmann

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.