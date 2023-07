Eintracht-Star Götze startet Pizza-Investment – zusammen mit seinem kongenialen WM-Partner

Von: Marcel Schwenk

Mario Götze macht wie schon im WM-Finale 2014 mit Andre Schürrle gemeinsame Sache. Sie investieren in das Startup „Lanch“ – wie auch andere Promis.

Frankfurt – Die Rückkehr von Mario Götze in die Bundesliga verlief äußerst erfolgreich. Seit seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Sommer 2022 entwickelte sich der Mittelfeldspieler zur Stammkraft, kam vergangene Saison in 46 Pflichtspielen zum Einsatz.

Mario Götze Geboren: 3. Juni 1992 (Alter 32 Jahre) in Memmingen Vereine im Profibereich: Borussia Dortmund, FC Bayern München, PSV Eindhoven, Eintracht Frankfurt Vertrag bei Eintracht Frankfurt bis: Juni 2026 Größte Erfolge: 1x Weltmeister (2014), 5x Deutscher Meister, 4x DFB-Pokalsieger

Götze und Schürrle besorgten Deutschland 4. WM-Titel

Nicht mehr in der höchsten deutschen Spielklasse aktiv ist hingegen Andre Schürrle. Bereits im Juli 2020 beendete der ehemalige Flügelstürmer seine Profilaufbahn, zuletzt war er auf Leihbasis für den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund aktiv. Im Gedächtnis deutscher Fußball-Fans hat er, ebenso wie Götze, trotzdem einen festen Platz.

Schließlich waren es die beiden Offensivkräfte, die Deutschland 2014 im WM-Finale gegen Argentinien zum Titel schossen. In der 113. Minute flankte Schürrle von der linken Seite in den Strafraum, Götze kontrollierte das Leder mit der Brust und zog direkt ab. Der Rest ist Geschichte.

Mario Götze (li.) und Andre Schürrle (2. v. re.) investieren in das Startup „Lanch“. © Thomas Thienel /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Götze und Schürrle als Investoren bei Startup „Lanch“ dabei

Nun macht das Duo erneut gemeinsame Sache. Götze und Schürrle investieren in das Start-up „Lanch“, das unter anderem hinter „Happy Slice“ steht. Das Konzept der Pizza-Kette wurde von den deutschen Streamern Jens „Knossi“ Knossala und Maximilian „Trymacs“ Stemmler entwickelt. Mittlerweile gibt es in Deutschland über 70 Filialen, die das beliebte Essen auf Bestellung nach Hause liefern.

„Wir haben die Gründer von Flixbus, Flaschenpost, Gorillas, Foodora, Foodspring und Appinio drin. Diverse weitere Gründer und Entscheidungsträger von Lieferplattformen, jemanden von Hello Fresh sowie die Gründer von Odaline und Hashtag You. Aber eben auch Mario Götze, Andre Schürrle, Knossi, Trymacs, Luciano und HV Capital. Insgesamt sind es rund 20 Parteien, worüber wir sehr glücklich sind“, erzählte „Lanch“-Gründer Nono Konopka im Mai omr.com, einer Plattform zum Thema Online-Marketing. Gemeinsam mit Schürrle betrieb Konopka auch einen Podcast.

Mario Götze bereits seit mehreren Jahren als Investor tätig

Für Götze ist es bei weitem nicht das erste Investment in der Startup-Szene. „Über den Tellerrand des Profifußballs hinauszuschauen, empfinde ich als extrem wichtig. Ich wollte nicht bis nach meiner Fußballkarriere warten, um mich mit anderen Interessen zu beschäftigen“, so Götze in einem LinkedIn-Post.

Dabei will er auch branchenübergreifend investieren und sich nicht nur auf ein Gebiet fokussieren: „Dabei geht es mir nicht darum, mich an einem Unternehmen zu beteiligen und in Start-ups zu investieren. Stattdessen versuche ich, einen Mehrwert zu generieren und die Parallelen, die ich zum Profisport sehe, positiv einzusetzen – ganz unabhängig von der Branche.“ Investments von Götze finden sich beispielsweise auch in den Bereichen Gesundheit, Nachhaltigkeit und Bildung.

In der Sommerpause hatte Götze vermutlich genug Zeit, sich mit seinen Geschäften abseits des Fußballs zu beschäftigen. Nun dürfte aber die Vorbereitung auf die neue Saison Priorität genießen, die für Eintracht Frankfurt in der 1. Runde des DFB-Pokals mit einem Gastspiel in Leipzig startet. (masc)