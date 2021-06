EM 2021: Belgien gegen Portugal im Live-Ticker - Duell der Top-Torjäger

Achtelfinale in Sevilla

Im Achtelfinale der EM trifft Belgien auf Portugal. Der Topfavorit will den amtierenden Europameister stürzen. Das Hammer-Duell im Live-Ticker.

Belgien - Portugal -:- (-:-), Sonntag, 21 Uhr

Der amtierende Europameister hat mit Belgien einen schweren Brocken vor der Brust.

Im Fokus steht das Torjäger-Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Romelu Lukaku. Wir begleiten das EM-Achtelfinale im Live-Ticker.

Belgien Aufstellung: Courtois - Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen - Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard - De Bruyne, Lukaku, Hazard Portugal Aufstellung: Rui Patricio - Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro - Renato Sanches, Joao Palhinha, Joao Moutinho - Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota Tore - Schiedsrichter: Felix Brych

Update vom 27. Juni, 20.10 Uhr: Obwohl Belgien und Portugal in den letzten Jahren zum Favoritenkreis gezählt haben, treffen beide Nationen heute erstmals bei einem großen Turnier aufeinander. Die Bilanz in bislang zehn Duellen ist bei jeweils drei Siegen komplett ausgeglichen.

EM 2021: Belgien gegen Portugal - Einige BVB-Stars in der Startelf

Update vom 27. Juni, 19.50 Uhr: Die Aufstellungen der beiden Mannschaften sind da! Bei Belgien dürfen alle großen Stars von Beginn an ran. Trainer Roberto Martinez nimmt im Vergleich zum 2:0 gegen Finnland im letzten Gruppenspiel fünf Wechsel vor. Vor Courtois verteidigt die erfahrene Dreierkette um Alderweireld, Vertonghen und Vermaelen. Im Mittelfeld stehen mit Witsel, Meunier und Thorgan Hazard gleich drei Profis von Borussia Dortmund. De Bruyne und Eden Hazard sollen die Sturmspitze Lukaku füttern.

Portugal wartet nach dem 2:2 gegen Frankreich zum Abschluss der Vorrunde mit nur zwei Veränderungen auf. Trainer Fernando Santos vertraut in der Viererkette auf Rechtsverteidiger Diogo Dalot und im Mittelfeldzentrum auf Joao Palinha anstelle von Nelson Semedo und Danilo Pereira. Mit Linksverteidiger Raphael Guerreiro steht bei den Portugiesen ebenfalls ein BVB-Profi in der Startelf. Im Mittelfeld hat sich Renato Sanches, von 2016 bis 2019 beim FC Bayern, festgespielt. Im Angriff liegen alle Hoffnungen auf Cristiano Ronaldo, der bei diesem Turnier schon fünf Treffer erzielt hat.

Update vom 27. Juni, 19.45 Uhr: In gut 75 Minuten steigt der Achtelfinal-Knüller zwischen Belgien und Portugal. Die „Goldene Generation“ der Belgier gilt als leichter Favorit und will endlich einen Titel gewinnen. Doch die Portugiesen um Cristiano Ronaldo haben schon vor fünf Jahren beim EM-Triumph bewiesen, dass sie für eine Überraschung gut sind. Belgiens Erzrivale Niederlande steht gegen den krassen Außenseiter Tschechien im ersten Spiel des Abends kurz vor dem Aus.

Vorbericht: Sevilla - Schon im Achtelfinale* der Europameisterschaft* kommt es zu den ersten Topduellen. Mitfavorit Belgien* trifft auf den amtierenden Europameister Portugal*. Die Partie ist neben dem Match zwischen England und Deutschland am Dienstag wohl die attraktivste Begegnung in der Runde der letzten 16 bei der EM*.

EM 2021: Belgien gegen Portugal - Hammer-Duell im Achtelfinale

Belgien zählt schon seit vielen Jahren bei großen Turnieren zu den Titelanwärtern. Zunächst als Geheimfavorit gehandelt, gilt der Weltranglistenerste mittlerweile zu den Top-Favoriten. Zum großen Coup reichte es für die Roten Teufel aber noch nicht, bei der EM vor fünf Jahren war im Viertelfinale gegen Wales Endstation, bei der WM 2018 reichte es immerhin für den dritten Platz.

Mit drei Siegen und 7:1 Toren marschierte Belgien bei dieser EM problemlos durch die Gruppenphase, nun wartet mit Portugal der erste große Brocken*. Wovon die Belgier noch träumen, haben sich die Portugiesen mit dem ersten Titel bei der EM 2016 erfüllt. Nach dem 2:4-Debakel gegen Deutschland rettete sich der Titelverteidiger mit einem 2:2 gegen Weltmeister Frankreich als Gruppendritter in die K.o.-Runde. Portugal könnte erstmals nach Spanien 2008 und 2012 die Titelverteidigung bei der EM gelingen.

EM 2021: Belgien gegen Portugal - Lukaku und Ronaldo liefern sich Torjäger-Duell

Beim Duell zwischen Belgien und Portugal stehen besonders die Torjäger im Fokus. Romelu Lukaku und Cristiano Ronaldo* kennen sich aus der italienischen Serie A bestens und lieferten sich vergangene Saison einen harten Kampf. Weniger um den Titel, den sicherte sich Lukaku mit Inter Mailand am Ende mit großem Abstand vor Ronaldo mit Juventus Turin auf dem vierten Platz. Mehr um die Torjägerkanone. Die ging am Ende mit 29 Treffern an den fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo, der fünf Treffer mehr als Lukaku erzielte.

„Auf persönlicher Ebene hat er gewonnen. Aber als Team haben wir den Titel geholt“, stellte der Belgier vor dem Wiedersehen im brütend heißen Sevilla* fest. Auch bei der EM ist Lukaku (3 Tore) derzeit hinter dem besten Schützen Ronaldo (5) in der „persönlichen“ Verfolgerrolle. Lukaku erwartet von sich selbst Höchstleistungen. Er will beweisen, dass er endlich auf Augenhöhe mit den Superstars angekommen ist - und auch Vorbild für Ausnahmekönner wie Ronaldo sein kann. Was der von ihm lernen könne? „Er hätte sicher gerne meine Power“, sagte Lukaku voller Selbstbewusstsein.

Nun nimmt Belgiens Rekordtorschütze mit der „Goldenen Generation" der Nationalmannnschaft den nächsten Anlauf zu einem Titel. „Ich glaube, der Moment ist gekommen", sagte er. Der Europameister um Ronaldo sei nun im Achtelfinale „der beste Test" für den ewigen Geheimfavoriten. (ck)