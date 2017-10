England: Mertesacker trifft, Chelsea patzt, City souverän, Klopp 0:0

In der englischen Premier League ging es am Wochenende hoch her, wobei aus deutscher Sicht neben Mertesacker auch Leroy Sane ein Tor erzielte.

London - Der FC Arsenal verlor beim FC Watford trotz des Mertesacker-Führungstores 1:2 (1:0). Der Ex-Bremer und -Hannoveraner kam als Kapitän zu seinem ersten Premier-League-Einsatz der Saison und sorgte kurz vor der Halbzeit nach einem Eckball von Granit Xhaka per Kopf für den Führungstreffer der Gunners. Es war das erste Ligator von Mertesacker nach 1400 Tagen, als er am 14. Dezember 2013 bei der 3:6-Niederlage bei Manchester City traf. Watfords Troy Deeney (71.) per Foulelfmeter und Tom Cleverley (90.+2) drehten die Partie. Nationalspieler Mesut Özil saß zunächst auf der Bank und kam nach 61 Minuten für Danny Welbeck ins Spiel.

Der in der Kritik stehende Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool war mit der Nullnummer gegen ManUnited nicht ganz zufrieden. "Manchester United kam für einen Punkt her und hat ihn bekommen. Natürlich kann man so nicht in Liverpool spielen, aber für United ist es ok", sagte Klopp zur passiven Spielweise von United. "Der Gegner war gut heute, aber wir haben unser Spiel gespielt", betonte derweil United-Coach Jose Mourinho: "In der ersten Hälfte hatten wir ein paar sehr gute Chancen und gute Kontrolle über das Spiel."

Chelsea verliert bei Tabellenschlusslicht

Chelsea unterlag völlig überraschend beim zuvor punktlos Letzten Crystal Palace 1:2 (1:2). Palace war zuvor in sieben Ligaspielen kein einziges Tor gelungen. ManCity mit Teammanager Pep Guardiola nutzte die Patzer der Konkurrenz und ist nach dem 7:2 (3:1)-Kantersieg gegen Stoke City nun mit zwei Punkten Vorsprung auf den ebenfalls ungeschlagenen Lokalrivalen United (20) Tabellenführer. Für City trafen Gabriel Jesus (17./55.), Raheem Sterling (19.), David Silva (27.), Fernandinho (60.), Nationalspieler Leroy Sane (62.) und Bernardo Silva (79.). Ilkay Gündogan kam nach 66 Minuten für Kevin De Bruyne in die Partie.

Tottenham bleibt Dritter

Dortmunds Champions-League-Gruppengegner Tottenham Hotspur festigte durch einen 1:0 (0:0)-Sieg gegen AFC Bournemouth den dritten Rang. Christian Eriksen (47.) gelang der entscheidende Treffer. Aufsteiger Huddersfield Town mit dem deutschen Teammanager David Wagner kassierte beim 0:2 (0:1) in Swansea seine dritte Niederlage.

SID